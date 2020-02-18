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 Политика Украины, Общество
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 В Уголовном кодексе Украины не предусмотрено наказаний за преступления против человечности, - замгенпрокурора Мамедов

Уголовный кодекс Украины не предусматривает ответственности за преступления против человечности, хотя Россия уже шестой год ведет против нее агрессивную политику.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, положения УК о военных преступлениях не отвечают в полной мере современному международному гуманитарному и уголовному праву.

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Так, статья 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны настолько обобщенная, что должным образом установить уровень ответственности за конкретный вид преступления очень сложно. По указанной статье в Украине открыли 138 уголовных производств, 42 человека получили подозрения, девять дел направили в суд. Однако приговор вынесли всего один.

Замгенпрокурора считает, что необходима четкая и понятная формулировка соответствующей статьи УК Украины, которую бы все стороны процесса могли трактовать одинаково. Украине необходим более детализированный подход к серьезным нарушениям международного гуманитарного права.

Кроме того, по словам автора, есть определенные проблемы и с судебной системой. Судьи или боятся, или не способны принимать решения в процессах о военных преступлениях или преступлениях против человечности. Поскольку большинство соответствующих дел находятся в судах, расположенных на территории Донбасса, судьи боятся за жизнь и здоровье свое и своих близких.

Еще одна проблема - недостаточность специальных знаний по международному гуманитарному и уголовному праву, так как до начала вооруженной агрессии в них просто не было нужды. Однако из-за чрезмерной загруженности судов, особенно местных, такие дела растворяются в общем потоке. По словам прокурора, стоит ставить вопрос по рассмотрению дел о военных преступлениях специализированными судьями. А в идеале - и специализированному суду, который будет рассматривать исключительно эту категорию дел.

Также читайте: Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов

Источник: https://censor.net.ua/n3176472
 
 
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Дегенерат! Так проявіть законодавчу ініціативу, внесіть зміни до ККУ! Чи тільки патякати про недоліки кодексів вміє!
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Ну то змінюйте, у чому проблема?
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Да просто дороги вокруг Днепра (города) - это такое преступление. Хотя одну таки строят знатную...
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А чим вам заважали військові суди і слідчі в військових прокуратурах? Додуматься - створить Військову службу правопорядку, передать їм повноваження дослідчих перевірок, і підпорядкувать її ... Міністру Оборони... Коротше кажучи, "вояки" самі стосовно себе розбираються з правопорушеннями... "А-х-ре-не-ть...".
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Дегенерат! Так проявіть законодавчу ініціативу, внесіть зміни до ККУ! Чи тільки патякати про недоліки кодексів вміє!
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Рябокепка все. Зельцман заявил, что не доволен работой 100% своего прокурора, так что отставка на днях В Уголовном кодексе Украины не предусмотрено наказаний за преступления против человечности, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5667
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Зато Сакварелидзе не мешает работать бриллиантовым прокурорам.
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«Кроме того, по словам автора, есть определенные проблемы и с судебной системой. Судьи или боятся, или не способны принимать решения в процессах о военных преступлениях или преступлениях против человечности. Поскольку большинство соответствующих дел находятся в судах, расположенных на территории Донбасса, судьи боятся за жизнь и здоровье свое и своих близких. Источник: https://censor.net.ua/n3176472»
Так. Ето уже інтєрєсно.
А когда ОРДЛО етой осєнью, прімєт в своі братцкіє обьятья Малороссію, то судьї станут смєлєє?
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Карний кодекс приймався від портного,щоб не можна було притягнути до відповідальності злочинців.
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В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."
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