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Все про:Донбасс (20688) Сивохо (18)

 Презентация Национальной платформы примирения переносится из-за атаки наемников РФ в районе Золотого, - Сивохо

Советник Секретаря Совета безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства.

Об этом он проинформировал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а ПЕРЕНЕСТИ!" - говорится в сообщении.

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", - добавил он.

Дату проведения презентации Сивохо пообещал сообщить позже.

Напомним, презентация планировалась на 19 февраля.

В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".

По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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Презентация Национальной платформы примирения переносится из-за атаки наемников РФ в районе Золотого, - Сивохо 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176470
 
 
 Топ комментарии
 
"Никогда такого не было, и вот опять"?
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Вдумайтесь
Презентация национальной платформи примерения переносится изза атаки найомников рф...
Ще раз перечитати!
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А я подумал по заголовку, что переносится в Золотое
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Шоб,ти,несмердів навіть на платформі Презентация Национальной платформы примирения переносится из-за атаки наемников РФ в районе Золотого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3326
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Я думаю , что все, что случилось с начала правления дэбила-звенья одной цепи. И Оман, и сбитый самолёт, и по земле...-Самовлюблённый урод захотел побыть «прэзыдэнтом» толком не осознавая прогнозируемые нормальным человеком последствия для миллионов людей! По приколу! Потом оно наврало со страху пуйлу , что все сделает надеясь ,что рассосётся как и все в его дебильной жизни. Как то «разрулится». Помните про «генеральный прокурор свой человек»? Это он президенту США! Теперь до него начало доходить что и кому он должен. Он же примитив! Жлоб.
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А те не ждут и постоянно напоминают , что могут и войну начать убрав и его при этом. Доигрались.
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Заметьте!! Зебилов то нет!!!
Эй , зебилы, ну похвалите бубочку, а то опять нанюхается((
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Убожество клоунское, какие презентации? Вали нахрен в свое шапито. Там и презентуй свой дебелизм
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Да и это правильно! Тебя бы там реально похоронили бы под стындами " национального примерения". И были бы правы на 100 процентов!
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А чё так? Какая разница, до обстрела или после?
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170 рочків йому.Довго живе бо Дебілоід.Тобто пришелець з того не земного світу.
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Это по любимому Шекспиру-быть али не быть,стать на колени али нет,али стать на корачки и ползти с криками- не стриляйте,мы харошиеа ето все Порошенко.
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А Сивохо этот обычный комсомолец-подошёл к вверенной работе с искоркой! «Платформа примирения»-звучит современно. Молодежи нравится. Там дальше показухи мозгов нет. Жрать-спать-срать
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Содержание платформы примерения: мири мири навсегда, кто поссорится - свинья, мы не будем драться, будем целоваться.
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Сивоха.... Так съезди в Золотое.... Может шахтеры и трактористы не в курсе твоей "платформы"?
Надо сходить к ним.... рассказать.... посидеть в подвале..... попить чайку.... может убедишь их, особенно убедительно будет когда через тебя ток пропустят...
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жир ток плохо проводит, его надо к ЛЭПке подключать.
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Вони курва яксь хворі з тими прємиреніями , савмєстними патрулями , виборами в актябре . Таке враження що вони десь в Буркіна Фасо живуть і в Украіні жодного разу не були
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«За базар нада атвєчать»-постійно нагадують їм партнери з КВН.
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И ещё интересно...
Потерпевшего явно в интернет не допускают, он манделе внимает и приход ловит.
Но остальная шелупонь квартальная заглядывает на цензор???
Так шо ж это за друзья, шоб не сказали, мол воха, тебя ж на кол посадят, уходи, пока ещё можно ...
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Кожного разу,як бачу-читаю цього алкана донецького,охрєнєваю ! Ну це ж дегенерат ! Яким кінченим треба бути,допускаючи цю амебу до керування держ. процесами !
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Чукак из угара вышел с планом, а тут такое.И ушел но обещал вернуться.Пойду еще посплю, если шо завите.
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Во власти бандиты, наркоманы, хронические алкоголики, трусы и предатели... ПР - СН - "какая разница". Цель у них одна - ликвидация Украины.
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Мучительно долго выбирали провести презентацию между сегодня или в другой день. И этоо после убийства украинца на войне и возсожной смерти раненых. А им на него пох..р. Какой цинизм! Ну хорошо, что не пошли сегодня целоваться с террористами и примиряться.
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Презентация Национальной платформы примирения,сегодня и состоялась.
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Пусть лучше съездят с концертами 95-го квартала по городам оккупированой територии. Это будет первый шаг к примирению, и Сивоху пусть с собой обязательно возьмут.
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"Церемонію прощання з загиблими Захисниками потрібно проводити на Банковій. Прямо навпроти входу в будівлю Офісу...
Зобов'язати створити Стіну, як коло Михайлівського, і розміщувати там фото, біографії загиблих, опис обставин смерті.
Рахунки на поховання виставляти особисто Зє..."
Микола Лесік



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Судя про его тону и вообще нежалению ЗЕбилов давать адекватный ответ сепарам убийцам, это всё ЗЕстадо с огромным удовольствием обвинило бы в обстрелах Порошенко,..так и представляю как Ермак или АРАхамло делает заявление как подлые парахаботы вероломно напали на позиции ВСУ что бы совершить провокацию и пасорить украинский народ с мышебратьями, а Путин так хотел мира!!! НО...агрессивное меньшинство парахаботов опять сорвали мирный працесс!!
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иди в квн играй по белым шабудабуда по красным шабудабуда
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А воно, оте сивохо українську мову знає, розуміє???
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А зачем ему украинский язык, оно ж примиряца будет не с украинцами, а со своими сепарками убийцами.
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Верните Пастора вместо этих дебилов
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Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сьогоднішня ескалація конфлікту на Донбасі без керування з Москви неможлива.
Також він зауважив, що мета Росії - "далі розхитувати емоції в українському суспільстві і привести всіх нас до тотальної внутрішньої сварки і дестабілізації, а потім зібрати з цього свої плоди".
Про це Павло клімкін повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Коли я чую про платформу примирення, хочеться запитати, а хто з ким сварився. Я не сварився з українськими громадянами, які мешкають на Донбасі. Ніхто з вас, сподіваюсь, теж. А російську агресію платформами не зупинити. Така ескалація як сьогодні біля Золотого, без керування з Москви на 100% неможлива. І час не випадковий: одразу після Мюнхенської конференції, перед подіями в рамках ООН, у роковини початку кривавих подій на Майдані та на річницю відводу військ з Дебальцевого - символіка російських дій очевидна.
Мета теж очевидна - далі розхитувати емоції в українському суспільстві і привести всіх нас до тотальної внутрішньої сварки і дестабілізації, а потім зібрати з цього свої плоди. Тому потрібно швидко і наполегливо говорити з нашими друзями. А щодо необхідності контактів з українцями окупованого Донбасу - безумовно це має бути мегапріоритетом, всі виміри: релігійні, жіночі організації, екологи - без питань. Але не потрібно називати це примиренням, адже воюємо ми не з самі з собою, а з російським режимом, в нас не громадянський конфлікт, а конфлікт з Росією та її окупаційною адміністрацією на Донбасі і в Криму", - йдеться у повідомленні.
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непрерывно в дупло тебе надо градами смалить, миротворец хренов-пойди ***** расскажи родителям погибших сегодня бойцов.
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Сивохо, а ты срочно рви в Золотое и там с утреца и примиряйся. Может, какой-нибудь сепар, простой шахтер тебя и примирит с РПГ термобарическим снарядом.
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Дай то боже....Сивохе своё кафе Сепар, ну или Ветерок тоже сойдёт.
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Что зеленский собирается делать с:
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
десятки тысяч предателей мвд и т.д.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Где ответы?
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понять . простить . и особо отличившихся наградить
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нет слов . хотя нет слова таки есть но все матерные
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А я думала, що це вже сьогодні платформа примирення відбулась. А воно ще ні? А хто ж влаштував провокацію? Хоч сказали чітко хто? Чи так і не сказали?
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Надо не переносить, а выносить зеленые чемоданы вместе с сивохо на#уй!!!!!
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Представьте, как обосрался Сивоха. А если бы он поехал примиряться , а сепары его минометами накрыли ? И он бы в поле, такой ценный для народа , бездыханный лежал ...
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А может сивуху в обменный фонд???
Хоть какая то польза будет...
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лучше в фонд помощи голодающим детям Африки.
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Шо, Сивуха так и сказал "наемников РФ"?
а, вижу что нет.
Жирная тупая свинья. 2 вопроса:
- если в Бимбасе нет наемников РФ а есть "гражданский конфликт", значит это дамбасяне устраивают провокации с убийствами украинских воинов - как ты с ними собрался "налаживать взаимопонимание"?
- если же это не бимбасяне провокаторы, то тогда русские - и о каком "налаэивании контакта" речь если там местные ничего не решают а русня рулит?
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ОТМЕНИТЬ НАВСЕГДА! А инициаторов подобных презентаций за поребрик!
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Та накормить цього поца піцеюч бо воно помре
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Ну когда этому обвисшему хряку сивохе вправят челюсть...более смотреть нельзя на это уродство?
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Что это за тварь такая? Переноситья? Что *** переноситься? Тело погибшего нашего парня? Жизни украинцев переносяться? **** гребаная, вы никуда не сможете уехать из Украины! Ждите суки, мы вас всех перенесем... СКОРО!
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ГДЕ СЛОВО НАЕМНИКИ в тексте комедианта ? Есть его менее , чья это провокация? НЕТ! холуевохуйловские серуны!

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И где те люди с масовки Нелоха, что кричали Вова разведи?
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З яким би задоволенням дати пой його жирній пиці Сивохе та влаштувати йому презентацію. Він вже не клоун а дб, який в астралі, там з гармат стріляють а він їх буде салом та горілкою пригощати чеченів та осетин з бурятами.
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Какой же мерзкий и гадкий эта сивоха, смотрю в Зе команде собрались все ублюдки как на подбор.
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Цьому підру, на иого сторінці у ФБ, гнуть мати майже напряму, а воно сприймає усе як дощик.. Щоб ви виздохли, скоморохи всрані!
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