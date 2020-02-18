 Презентация Национальной платформы примирения переносится из-за атаки наемников РФ в районе Золотого, - Сивохо

Об этом он проинформировал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а ПЕРЕНЕСТИ!" - говорится в сообщении.
"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", - добавил он.
Дату проведения презентации Сивохо пообещал сообщить позже.
Напомним, презентация планировалась на 19 февраля.
В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".
По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.
Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Эй , зебилы, ну похвалите бубочку, а то опять нанюхается((
Надо сходить к ним.... рассказать.... посидеть в подвале..... попить чайку.... может убедишь их, особенно убедительно будет когда через тебя ток пропустят...
Потерпевшего явно в интернет не допускают, он манделе внимает и приход ловит.
Но остальная шелупонь квартальная заглядывает на цензор???
Так шо ж это за друзья, шоб не сказали, мол воха, тебя ж на кол посадят, уходи, пока ещё можно ...
Зобов'язати створити Стіну, як коло Михайлівського, і розміщувати там фото, біографії загиблих, опис обставин смерті.
Рахунки на поховання виставляти особисто Зє..."
Микола Лесік
Також він зауважив, що мета Росії - "далі розхитувати емоції в українському суспільстві і привести всіх нас до тотальної внутрішньої сварки і дестабілізації, а потім зібрати з цього свої плоди".
Про це Павло клімкін повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Коли я чую про платформу примирення, хочеться запитати, а хто з ким сварився. Я не сварився з українськими громадянами, які мешкають на Донбасі. Ніхто з вас, сподіваюсь, теж. А російську агресію платформами не зупинити. Така ескалація як сьогодні біля Золотого, без керування з Москви на 100% неможлива. І час не випадковий: одразу після Мюнхенської конференції, перед подіями в рамках ООН, у роковини початку кривавих подій на Майдані та на річницю відводу військ з Дебальцевого - символіка російських дій очевидна.
Мета теж очевидна - далі розхитувати емоції в українському суспільстві і привести всіх нас до тотальної внутрішньої сварки і дестабілізації, а потім зібрати з цього свої плоди. Тому потрібно швидко і наполегливо говорити з нашими друзями. А щодо необхідності контактів з українцями окупованого Донбасу - безумовно це має бути мегапріоритетом, всі виміри: релігійні, жіночі організації, екологи - без питань. Але не потрібно називати це примиренням, адже воюємо ми не з самі з собою, а з російським режимом, в нас не громадянський конфлікт, а конфлікт з Росією та її окупаційною адміністрацією на Донбасі і в Криму", - йдеться у повідомленні.
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
десятки тысяч предателей мвд и т.д.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Где ответы?
Хоть какая то польза будет...
а, вижу что нет.
Жирная тупая свинья. 2 вопроса:
- если в Бимбасе нет наемников РФ а есть "гражданский конфликт", значит это дамбасяне устраивают провокации с убийствами украинских воинов - как ты с ними собрался "налаживать взаимопонимание"?
- если же это не бимбасяне провокаторы, то тогда русские - и о каком "налаэивании контакта" речь если там местные ничего не решают а русня рулит?