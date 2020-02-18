 Презентация Национальной платформы примирения переносится из-за атаки наемников РФ в районе Золотого, - Сивохо

Об этом он проинформировал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а ПЕРЕНЕСТИ!" - говорится в сообщении.

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", - добавил он.

Дату проведения презентации Сивохо пообещал сообщить позже.

Напомним, презентация планировалась на 19 февраля.

В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".

По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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