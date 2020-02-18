 СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы

Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на пресс-службу СНБО, в 2020 году на выполнение ГОЗ планируют потратить 25,848 млрд. грн. В выполнении госзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.
"Государственный оборонный заказ предусматривает финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму 2,53 млрд. грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд. грн будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ", - указывается в сообщении.
Отмечается, что особое внимание ГОЗ уделяет разработке и закупкам по самым важным проектам по созданию ракетной техники.
По предварительным расчетам, 90% ГОЗ будут выполнены украинскими поставщиками, что подразумевает поддержку отечественного ОПК.
Кроме того, на заседании рассматривались вопросы, непосредственно связанные с выполнением ГОЗ и техническим обеспечением сил безопасности и обороны. В частности, обсуждалась необходимость нормативно-правового обеспечения деятельности ОПК, в том числе разработка Стратегии развития ОПК Украины и соответствующих законодательных актов.
Также Кабинет министров получил задание внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, финансового оздоровления и поддержки предприятий.
"Правительству также поручено обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения. В решении также содержатся поручения другим министерствам, ведомствам и государственным заказчикам по оборонному заказу", - сообщает СНБО.
Всего в 2020 году финансовый ресурс на оборону и безопасность увеличен до 245,8 млрд. грн, что на 30 млрд. грн больше, чем в 2019 году. Также выделен дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд. грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности.
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По данным разведки, Россия втрое нарастила военный потенциал возле украинской границы. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, через 2 года РФ будет полностью готова к наступлению в Украине даже без дополнительной мобилизации.
Нелох відмовляється від протикорабельних ракет Нептун і Вільха.
Безперечно це одна з вимог Москви
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы.
Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.НЕТ, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Вильха". Но один залп одной установки "Вильхи" - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно бОльшего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и "Нептуну".
Источник: https://censor.net.ua/r3176375
Не предполагаются средства на закупку 155 мм гаубиц проекта "Богдана", чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для "Гиацинтов" и "Акаций", и 155 мм снарядов для "Богданы". В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снарядов нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Совершенно недостаточное финансирование выделяется на связь. Реализовать концепцию электронного поля боя без связи, способной передавать видеопоток, невозможно.
Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа "Стугна", "Корсар", "Фагот". Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.
Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту "Краб" с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.Источник: https://censor.net.ua/r3176375
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень. Про це Defense Express повідомили декілька незалежних джерел у оборонно-промисловому комплексі та оборонних відомствах України.
По предварительным расчетам, 90% ГОЗ будут выполнены украинскими поставщиками, что подразумевает поддержку отечественного ОПК.
Источник: https://censor.net.ua/n3176468
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера "Онцилла" - польскую версию "Дозора". А сами "Дозоры", так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансировать польский оборонпром, который купил лицензию "Дозора"! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
Источник: https://censor.net.ua/r3176375
Мать: Лоліта Путіновна Іванова, урождьонная Поклонская.
Homer
@ItechVK
А пам'ятаєте як ми дивувались новому бюджету РНБО?
Так сівохо його зараз пиляє "своїми" нацплатформами.
Звісно, що не сам сівохо. Воно підставна нікчема. Але нова команда антерпренерів кварталу знає свою справу.
Те ж саме і по "мирному" процесу. Це гроші, нічого особистого.