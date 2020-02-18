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Все про:оборона (1136) СНБО (3363)

 СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020, 2021 и 2022 годы.

Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на пресс-службу СНБО, в 2020 году на выполнение ГОЗ планируют потратить 25,848 млрд. грн. В выполнении госзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.

"Государственный оборонный заказ предусматривает финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму 2,53 млрд. грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд. грн будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ", - указывается в сообщении.

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Отмечается, что особое внимание ГОЗ уделяет разработке и закупкам по самым важным проектам по созданию ракетной техники.

По предварительным расчетам, 90% ГОЗ будут выполнены украинскими поставщиками, что подразумевает поддержку отечественного ОПК.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы, непосредственно связанные с выполнением ГОЗ и техническим обеспечением сил безопасности и обороны. В частности, обсуждалась необходимость нормативно-правового обеспечения деятельности ОПК, в том числе разработка Стратегии развития ОПК Украины и соответствующих законодательных актов.

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Также Кабинет министров получил задание внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, финансового оздоровления и поддержки предприятий.

"Правительству также поручено обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения. В решении также содержатся поручения другим министерствам, ведомствам и государственным заказчикам по оборонному заказу", - сообщает СНБО.

Всего в 2020 году финансовый ресурс на оборону и безопасность увеличен до 245,8 млрд. грн, что на 30 млрд. грн больше, чем в 2019 году. Также выделен дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд. грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3176468
 
 
 Топ комментарии
 
CНБО в составе которого есть Сивуха и Королевская утвердили оборонный заказ для Украины? Зато не Порох, правда зебилы? СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы - Цензор.НЕТ 8486
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Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 3 ч

Нелох відмовляється від протикорабельних ракет Нептун і Вільха.
Безперечно це одна з вимог Москви
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Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы.
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CНБО в составе которого есть Сивуха и Королевская утвердили оборонный заказ для Украины? Зато не Порох, правда зебилы?
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Какая то хрень комунякская на 2 года утвердили ? Напоминает планы на 5 летку совковую СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы - Цензор.НЕТ 6941
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Так зебилов же могут смести с дня на день, они в турбо режиме перед сваливанием осваивают деньги
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свічка@svecha62 48 мин

По данным разведки, Россия втрое нарастила военный потенциал возле украинской границы. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, через 2 года РФ будет полностью готова к наступлению в Украине даже без дополнительной мобилизации.
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Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 3 ч

Нелох відмовляється від протикорабельних ракет Нептун і Вільха.
Безперечно це одна з вимог Москви
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Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы.
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Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун".
Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.НЕТ, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Вильха". Но один залп одной установки "Вильхи" - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно бОльшего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и "Нептуну".
Источник: https://censor.net.ua/r3176375

Не предполагаются средства на закупку 155 мм гаубиц проекта "Богдана", чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для "Гиацинтов" и "Акаций", и 155 мм снарядов для "Богданы". В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снарядов нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Совершенно недостаточное финансирование выделяется на связь. Реализовать концепцию электронного поля боя без связи, способной передавать видеопоток, невозможно.

Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа "Стугна", "Корсар", "Фагот". Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.

Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту "Краб" с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.Источник: https://censor.net.ua/r3176375
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Наймасовіший та найпопулярнішій у світі український БТР-3, яких було виготовлено понад 700 одиниць, виявився непотрібним для українського війська.
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень. Про це Defense Express повідомили декілька незалежних джерел у оборонно-промисловому комплексі та оборонних відомствах України.
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Отмечается, что особое внимание ГОЗ уделяет разработке и закупкам по самым важным проектам по созданию ракетной техники.

По предварительным расчетам, 90% ГОЗ будут выполнены украинскими поставщиками, что подразумевает поддержку отечественного ОПК.
Источник: https://censor.net.ua/n3176468
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считать зебилы "умеют", а вешать лапшу своему лохторату - еще лучше: достаточно вспомнить 4000 баксов зарплат и "всего нужно 200 млн.долларов на это в год"
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Арахамія заявив, що "немає достовірної інформації, хто наступав з якого боку" РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки - Цензор.НЕТ 5950Горите в аду зебилы !

РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки - Цензор.НЕТ 4951

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Единственная статья, которая финансируется максимально щедро - это закупка двухосных 12- и 15-тонных бронеавтомобилей одной частной компании, которая умело себя лоббирует. Планируется закупка свыше 100 таких машин, ни одна из которых, разумеется, в силу своих характеристик и избыточной массы, не является необходимой нашей пехоте - из-за слабой проходимости. Да и вопросы есть по цене.
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера "Онцилла" - польскую версию "Дозора". А сами "Дозоры", так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансировать польский оборонпром, который купил лицензию "Дозора"! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
Источник: https://censor.net.ua/r3176375
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...Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.НЕТ, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Вильха". Но один залп одной установки "Вильхи" - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и "Нептуну... Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/r3176375
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бутусов немало сделал - чтобы к власти пришли зелохи-сивохи и королевские..
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Именно что ничего - как журналист. Зато отлично поддерживал ложь и вранье кремлевско-ватной пропаганды г+г..
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Не приняв участь, у спротиві путінській дезинформації проти Порошенка.
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Ну, там є скелети в шафі, що штовхали журналіссімуса проти Пороха...
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Свинарчуков главное чтобы не было .а то всё украдут .
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Зміни методичку - аудит по оборонпрому, фінансових порушень свинарчуками, баригами і мальдівськими кондитерами не знайшов. Що там у вас зебільнутих залишилось? Пропоную дослідити єврейські корні Порошенка. Почніть з роду Вальцманів. РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки - Цензор.НЕТ 3529
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Отєц: Бен Фон - Вальцман, граф Всєя Сруля.
Мать: Лоліта Путіновна Іванова, урождьонная Поклонская.
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Все-бы ничего, но именно у Свинарчуков-Гладкрвских государственный аудит не нашел никакой коррупции. Как Портновские не искали - совсем не нашли.
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Гроші для оборони України не дають гарантію, що буде працювати ВПК.
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Потомственный расеянин, впк, ПВО и армия полностью восстановлены пэтром, и им же финансируется до сих пор, не знал?
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Homer

@ItechVK


А пам'ятаєте як ми дивувались новому бюджету РНБО?
Так сівохо його зараз пиляє "своїми" нацплатформами.
Звісно, що не сам сівохо. Воно підставна нікчема. Але нова команда антерпренерів кварталу знає свою справу.
Те ж саме і по "мирному" процесу. Це гроші, нічого особистого.
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