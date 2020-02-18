 Украинцев из Ухани эвакуируют 20 февраля, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ об этом на странице в сети Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Было принято решение об эвакуации 50 украинцев и, по запросу международных партнеров - 36 иностранцев. Эвакуация состоится 20 февраля. Для того, чтобы избежать паники и распространения ложной информации, сообщаю о мерах безопасности, которые будут предприняты для недопущения коронавируса в Украине. Команда самолета будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врачей, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства. Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты", - рассказал он.

Каждый пассажир до посадки будет подписывать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человека эвакуировать не будут. Если у тех, кого должны эвакуировать, будет температура выше 37,2 или респираторная инфекция - их не будут пускать на самолет.

"Самолет прибудет на санитарную стоянку и все пассажиры пройдут пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы будут проводить необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты. После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования. Пассажиры и члены экипажа отправятся к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции. Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры - также будут подвергаться дезинфекции", - отметил Радуцкий.

Корпуса, где будут находиться эвакуированные, будут охранять сотрудники МВД. Там также будут усилены меры безопасности - будет создано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

"К охране этой территории будут привлечены ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии. Все сотрудники, которые будут сопровождать эвакуированных, будут обеспечены комплектом спецодежды, который отвечает всем мировым стандартам и полностью защищает от любых биологических поражений", - заявил Радуцкий.

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