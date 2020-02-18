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 Политика Украины
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 Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает создание Национального агентства Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мы хотим создать отдельное Национальное агентство (я также являюсь инициатором и субъектом законодательной инициативы законопроекта, который создает такое агентство), которое такие данные, в том числе, должно собирать для международной исковой деятельности по возмещению и компенсации Российской Федерацией", - сказала Верещук.

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По ее словам, Нацагентство должно собирать доказательства и отчеты по, в частности, обстрелам на Донбассе.

"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп.

По словам Верещук, законопроект был еще разработан Министерством экономического развития еще во время VIII созыва ВР.

Источник: https://censor.net.ua/n3176463
 
 
 Топ комментарии
 
Ну-ну, создавайте. Еще не всех же КВНщиков и кварталовцев пристроили
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Сокращение бюрократов. Чем меньше, тем больше.
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Ну для начала зебил должен хотя бы начать называть россию агрессором и перестать летать в Москву
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Сокращение бюрократов. Чем меньше, тем больше.
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Ну-ну, создавайте. Еще не всех же КВНщиков и кварталовцев пристроили
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Ну для начала зебил должен хотя бы начать называть россию агрессором и перестать летать в Москву
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Как до этого мы жили без этого Агенства?
Ннебось и зп членам нарисуют тыщ в 150?))))
Ведь 73 % согласны на цю потужну Рехформу?)))
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а шо, стільки штату 95-го кварталу з їхніми родичами (та любовницями), що на всіх не вистачає існуючих державних посад і потрібно нові придумати?
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а дітям? ти що думаєш, вони працювати хочуть?
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Ой, я про "працювати" навіть не подумав... Я чомусь спочатку подумав про зряплату...
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"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп.

Возлагай. А они на тебя будут ложить и на выходе отдача от этого агенства будет х.. да ни ..я Изобретательная девушка выстругивает себе кормушку.
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Вопрос преодоления последствий вооруженной агрессии . Создать Нацагентство . Может надо защищать свою страну , а не преодолевать последствия ?
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преодоления последствий - саму агрессию уже преодолели. Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 433
В придачу создадут "Нацагентство по космоБотанике?
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Для "збору доказів" не потрібно створювати окреме міністерство. Верещук достатньо буде приїхати на передок та висунути голову з траншеї на пару секунд, і щоб це показували в прямому ефірі.
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 4 ч

ЗЕ виконує команди русні і думає, що все буде добре, але русня якнашвидше хоче скинути ЗЕ.
Тому всі зашквари ЗЕ сгенеровані руснею.
Поки в піпла не оновилася кров ненависті до Пороха, треба знести ЗЕ і вибрати ОППО.
І ОППО сьогодні буде ганьбити ЗЕ за події на фронті.
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а уже саму агрессию преодолели??? теперь ее последствия???
это телега впереди лошади? или тупой дерибан ???
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Так лысый из квартала ж не пристроен еще....
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Может все-таки по преодолению агрессии, а не последствий?
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Пані Ірино! А я працює вже створений штаб по порятунку промисловості.?
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А що, війна вже закінчилась? Так ось що це в Золотому було. Закінчення війни. Капітуляція вже запланована. Прийшов час дружби з сепарнею і кацапами. "Адіннарот!"
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Давай девка, побольше бюрократов, толстых и вороватых, так победим.
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По ее словам, Нацагентство должно собирать доказательства и отчеты по, в частности, обстрелам на Донбассе.
"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп. Источник: https://censor.net.ua/n3176463

Кремль повинен виплатити Україні контрибуцію по Донбасу не менш як 300 млрд. $ Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4235
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Ага, только вы это нацагенство с "Національной платформа примирення та єдності" Сивохи в соседних кабинетах посадите. Те будут примеряться и объединяться, а эти сразу же собирать доказательства и отчеты по обстрелам собирать)))
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где их набрали - с каких "помоет"...
вчитайтесь !!!!, что предлагает этот вУмник с РНБО о "совместном патрулировании" "
"Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль..." - от що вене
о верзе...., який пУтлер це дозволить....- хтось собі уявляє, таку картину, як наші політсмени чи воїни зі зброєю патрулюють там територіії та границю, а на лініїї зіткнення- фронті , ідуть бої із озброєними сепарами, кацапо-найманцями, та кадровими кАцаповійськовими...
І про це верзе секретар !!!РНБО

У РНБО виключили участь "ЛДНР" у спільному патрулюванні на Донбасі

18 лютого, 2020 - 15:15

У спільному патрулюванні на Донбасі не зможуть брати участь "ДНР" і "ЛНР".
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
Данілов зазначив, що в патрулюванні зможуть брати участь представники громад, які живуть в окремих районах Донецької та Луганської областей.
"Треба розуміти, про що йде мова. Мова йде про представників громад, які мешкають на цій території. Це не військові, це не озброєні люди Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1040 - це представники тих територіальних громад, які знаходяться на тій території… Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1040 Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою", - зазначив Данілов.
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Только последствий ? а по вопросам преодоления процесса ?
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Окупанти в Криму схопили двох підлітків, кажуть, готували теракти в школах, скоро скажут что на Хутина готовили заговор,но школьники ели будут проходить ,то рейтинг кремлёвского хфюрера упадёт Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3464
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создай....те нацагенство по вопросу попытки развала ураины методом продажи земли. живой пример продажа земли палестиной израильтянам. рузультат на лицо
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Допишіть:і введення миротворців ООН в ОРДЛО.
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Агентство по дерибану кредитів від ЄС . Внуки зєбілів гаситимуть ті кредити .
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а что вооруженная агрессия РФ уже закончилось и настали ее последствия? - еще одна наркоманка в зеленых парах
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