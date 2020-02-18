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 Самолет готов прибыть за украинцами в Китай 19 февраля, а в стране есть места для двухнедельной обсервации прибывших, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что за находящимися в китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса, украинцами готов отправиться самолет, и ожидается, что борт прибудет в КНР уже 19 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства. 

"Весь процесс эвакуации наших людей из Китая - под абсолютным контролем правительства. У нас есть четкий план мероприятий, в том числе и в логистических вопросах, как в Китае, так и в Украине. К самолету в Ухане наши граждане прибудут централизованно и своевременно, в сопровождении украинского консула и китайских специалистов", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского во вторник.

По словам Гончарука, сейчас есть несколько объектов в разных регионах страны для принятия людей на двухнедельную обсервацию. Эти объекты подготовлены в соответствии со всеми требованиями безопасности, в полной готовности и другие медучреждения страны.

"Мы принимаем все меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. Вся команда, которая будет работать с эвакуированными людьми, уже прошла соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. На борт самолета смогут попасть только люди без симптомов заболевания и при предварительном согласии на прохождение 14-дневной обсервации. Весь экипаж и врачи, которые будут сопровождать борт, так же будут находиться на двухнедельной обсервации", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая. ВИДЕО + ИНФОГРАФИКА (обновлено)

В свою очередь президент Зеленский подчеркнул, что Украинское государство обязано вернуть домой своих граждан.

"Это не политический вопрос, а вопрос безопасности наших граждан и безопасности государства. И, по закону, мы должны вернуть своих граждан в Украину", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на брифинге после заседания СНБО Зеленский призвал политиков и журналистов не создавать панику вокруг возвращения граждан Украины из Уханя.

"У нас полностью контролируемая ситуация, мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые СМИ распространяют какую-то дезинформацию о том, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы", - сказал он.

Зеленский также напомнил "некоторым политическим партиям", которые обращаются к людям на местах, "подстрекают их перекрывать дороги", что Украина забирает из Китая своих граждан.

"А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать, если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, то когда мы привезем всех наших граждан, а мы обязательно это сделаем, потому что это наш долг, конституционный и просто человеческий, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если политики будут подстрекать людей перекрывать дороги, я лично привезу эвакуированных из Китая в их особняки в Конча-Заспу, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176461
 
 
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У него есть,
только Не Лох просил пока не одевать)
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Я даже знаю где могут поселится на время карантина - у Офисе Осла Оманского. Он сказал шо смелый и не ссыт заболеть. Готов и Ленку с детьми подселить. Этож наши люди!
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Инкубационный период вируса 40 дней. Все, привезут заразу в Украину.
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Уже разгоняется тема, что карантин должен быть не менее 24 дней из-за живучести вируса.
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хочется верить, что зеленский и гончарук встретят зараженных короновирусом лично. такой шанс попиарится перед камерами не должны пропустить!
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Они не ссут. Этож не на передовой. Оденут противогазы, химзащиту и встретят.
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Ему кажется, что употребление слова "обсервация" делает его умнее?
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То він у Зеленського списав, а тому Єрмак на папірчику написав. Так і сказав, прочитаєш і 73% опішаються від щастя.
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Евакуйованих з китаю повезуть на львівщину у військовий санаторій шкло... ну і поближче до яворівського полігону де навчають наших натівські спеціалісти. ну щоб два рази не ходити. Совпадєніє......
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Нет уже не привезут и в Тернопольской области люди восстали там тоже отказ.
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Так в Шкло местные протесты организовали и директор санатория отказался брать на себя ответственность за розмещение. Потом вылезла инфа что повезут в Винники возле Львова, там госпиталь для ветеранов. В общем, смотрю, хотят их очень сильно втулить во Львов.
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В Феофанию их надо , там оборудование и врачи большие суммы получают. А вот в ЗУ вАм мразям не дадим их поселить.
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Вже в Київський обл. почались антитерористична навчання в зв'язку з тим що мешканці обухівського району відмовляються щоб розміщували в санаторії в козині, де лікуються діти і сердцеві хворі.
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нет, дорогие мои!
Если Вы украинцы но живете в Китае, то и беды этой страны тоже делите с её народом...!
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Хто таку дурню придумал? Все хто в карантинной зоне Китая - должны быть там до окончания епидемии.
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Щось не складається у Зелених із літаками...
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У них вообще ничего не выходит , они думают что люди этого не понимают.
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Як це нічого? Вони дуже майстерно руйнують країну.
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А что потом ? Самолет на переплавку ? Или летом в Турцию ?
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Мабуть в Оман, якщо звісно українці не прийдуть до тями і він до Ростову не полетить...
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есть несколько объектов в разных регионах страны для принятия людей на двухнедельную обсервацию.Источник: https://censor.net.ua/n3176461

Зебіли будуть тягати тих людей по всій Україні?Знаючи їх рукожопість,це вже не смішно.На Сході кацапня пре повним ходом,а з тилу зебіли експерименти з вірусом вирішили провести.
Господи,за які гріхи наші Ти покарав нас тими недоумками...
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Так вирус и вас достанет, если вырвется не только нас. А с вашими организаторскими способностями - точно вырвется.И проданная вами земля будет безвидна и пуста и только призрак Голобородько на оманском ослике будет бороздить просторы безлюдных пустошей, пугая волков, воющих на луну.
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