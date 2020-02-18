 Законопроект о дезинформации переработают медиаюристы и вынесут на общественное обсуждение, - Бородянский

Об этом рассказал в интервью DW министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

По словам Бородянского, сам законопроект еще должен пройти общественное обсуждение, прежде чем его вносить на рассмотрение Верховной Рады. "На следующей неделе начнет работу рабочая группа из медиаюристов, которая начнет пункт за пунктом прорабатывать закон. Через два месяца мы предложим обществу новый, обновленный текст закона", - рассказал Бородянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 февраля под Офисом президента состоится акция против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации", - Романенко

Он также пояснил, что для украинского правительства "свобода мысли очень важна", поэтому этот законопроект "никоим образом не должен ограничивать журналистскую деятельность по таким элементам как расследовательской журналистика, критические высказывания, критика власти и т.п.".

Бородянский уверяет, что задача авторов этого законопроекта - "обезопасить украинских граждан от дезинформации, от возможности манипулирования общественным мнением, которое может привести к искажению общественного мнения и к угрозам национальной безопасности". "То есть задача - повысить ответственность людей, которые распространяют информацию о распространении дезинформации", - убеждает министр. Сам закон о противодействии дезинформации чиновник назвал законом "о праве на знание правды".

Кроме того, Бородянский заверил, что закон "не будет принят в том виде, в котором он есть сейчас".

Отвечая на вопрос DW, чиновник пояснил, что наказание, в том числе и значительные денежные штрафы, прописанные в этом законопроекте, будут применять только в случае систематических нарушений по распространению дезинформации в течение года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планов "закрутить" журналистов у меня нет, но фейки - это совсем другой вопрос, - Зеленский

"Заключение предусмотрено этим законом только за финансирование дезинформации, то есть за сознательное финансирование и второе - за организацию ботоферм", - отметил Бородянский.

Относительно блогеров и пользователей социальных сетей, которые перепубликуют информацию, которая может оказаться дезинформацией, министр заверил, что ответственность несет только первоисточник.

Напомним, проект закона "О противодействии дезинформации" предусматривает создание "единой пресс-карты", которую государство будет признавать в качестве подтверждения статуса профессии, введение Индекса доверия и должности Уполномоченного по вопросам информации.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны медийного сообщества, а также мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине.

Также читайте: Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир