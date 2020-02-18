EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Общество
  929  13
Все про:дети (3859) сироты (86) интернат (57) Кулеба Николай (49)

 Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба

На интернаты из государственного бюджета выделяем 12 млрд грн, но платим их не за ребенка, а за помещение, отопление, преимущественно технический персонал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Содержание интерната очень дорогое. На интернаты из государственного бюджета выделяем 12 млрд грн, но платим их не за ребенка, а за помещение, отопление, преимущественно технический персонал. Фактически, просто удерживаем персонал, но для детей пользы нет", - рассказал он.

По словам Кулебы, нужно перестать "тратить миллиарды на мертвую систему интернатов", а направить средства на развитие услуг (для новорожденных, дошкольного образования, для инклюзивного образования, для транспортировки детей в учреждения, для развития программ для детей).

"Что мешает тратить средства не на уборщицу в интернате, а на ассистента ребенка с инвалидностью в детском саду, который его будет сопровождать? Не на помещение интерната, а на работу дневных центров, куда дети смогут пойти после школы. Причем, такой центр мог бы принять еще детей, находящихся дома на индивидуальном обучении (а таких сейчас пятьдесят пять тысяч детей)", - добавил он.

Кулеба заявил, что если бы все средства направили на развитие услуг в обществе, то они бы работали не на сто тысяч детей в интернатах, а на полмиллиона детей, как минимум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3176455
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба

Не расстраивайся. Детям нет, но кому-то же есть.
 показать весь комментарий
 
 
Днепр Бандеровский@inushka_4 ч

Зеленский больше не Шмаркля, не клоун, не смешное недоразумение. Отныне он сознательный разрушитель украинской государственности, убийца украинских граждан, пособник террористов.

Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 4160
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
что за бред?
тебе маршрутка голову переехала?
 показать весь комментарий
 
А они хотят не забирать у алкашей детей в интернаты и дома ребенка. Хотят шоб дети и дальше жили с этими радителями. всячески помогая т.н. семьям. Будут покупать им бухло. закусь. оплачивать квартплату.
 показать весь комментарий
 
Не беспокойтесь , деньги уже "освоены". Зробимо их ще раз !
 показать весь комментарий
 
 
Деням эти деньги не нужны...они нужны деду Игрь Валеричу...
 показать весь комментарий
 
 
На днях тимофей милованов "допустил, что в будущем Украина может сдавать в концессию не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, среди которых больницы и университеты" Значит, и интернаты тоже в концессию?
 показать весь комментарий
 
- Что мешает тратить средства не на уборщицу в интернате, а на ассистента ребенка с инвалидностью в детском саду, который его будет сопровождать?
*где ребенок будет жить вне детского сада, если его не захотят или не смогут усыновить? кто тогда будет обувать-одевать-кормить-лечить-учить? есть ли обычные сады-школы приспособленные под детей инвалидов и детей инвалидов-колясочников?
- Не на помещение интерната, а на работу дневных центров, куда дети смогут пойти после школы.

**к вопросу первому добавляется вопрос второй - кто их туда будет сопровождать и забирать?
кто будет содержать эти центры и оплачивать коммуналку, уборку, ремонты, зарплаты учителей, медиков, охрану, администрацию?
Причем, такой центр мог бы принять еще детей, находящихся дома на индивидуальном обучении (а таких сейчас пятьдесят пять тысяч детей)...

***как будут работать эти центры...и рентабельно ли их содержать? (ибо...см. вопрос 2)
 показать весь комментарий
 
Вони зразу направляться в офшори.. нічого не міняєтьсмя в Україні
 показать весь комментарий
 
Бошдан на эти бабки отдыхает, на Сейшелах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх