 Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
"Содержание интерната очень дорогое. На интернаты из государственного бюджета выделяем 12 млрд грн, но платим их не за ребенка, а за помещение, отопление, преимущественно технический персонал. Фактически, просто удерживаем персонал, но для детей пользы нет", - рассказал он.
По словам Кулебы, нужно перестать "тратить миллиарды на мертвую систему интернатов", а направить средства на развитие услуг (для новорожденных, дошкольного образования, для инклюзивного образования, для транспортировки детей в учреждения, для развития программ для детей).
"Что мешает тратить средства не на уборщицу в интернате, а на ассистента ребенка с инвалидностью в детском саду, который его будет сопровождать? Не на помещение интерната, а на работу дневных центров, куда дети смогут пойти после школы. Причем, такой центр мог бы принять еще детей, находящихся дома на индивидуальном обучении (а таких сейчас пятьдесят пять тысяч детей)", - добавил он.
Кулеба заявил, что если бы все средства направили на развитие услуг в обществе, то они бы работали не на сто тысяч детей в интернатах, а на полмиллиона детей, как минимум.
Не расстраивайся. Детям нет, но кому-то же есть.
Зеленский больше не Шмаркля, не клоун, не смешное недоразумение. Отныне он сознательный разрушитель украинской государственности, убийца украинских граждан, пособник террористов.
тебе маршрутка голову переехала?
*где ребенок будет жить вне детского сада, если его не захотят или не смогут усыновить? кто тогда будет обувать-одевать-кормить-лечить-учить? есть ли обычные сады-школы приспособленные под детей инвалидов и детей инвалидов-колясочников?
- Не на помещение интерната, а на работу дневных центров, куда дети смогут пойти после школы.
**к вопросу первому добавляется вопрос второй - кто их туда будет сопровождать и забирать?
кто будет содержать эти центры и оплачивать коммуналку, уборку, ремонты, зарплаты учителей, медиков, охрану, администрацию?
Причем, такой центр мог бы принять еще детей, находящихся дома на индивидуальном обучении (а таких сейчас пятьдесят пять тысяч детей)...
***как будут работать эти центры...и рентабельно ли их содержать? (ибо...см. вопрос 2)
😁