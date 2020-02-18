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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1403) захват (719) Крым (22378) рыбаки (150) США (16149) ФСБ (1450) Гилмор Джеймс (2)

 США требуют от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор

Задержание российской стороной украинских рыбаков в Азовском море свидетельствует о попытке получить полный контроль над его водами, что противоречит международному праву.

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции во вторник посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - отметил Гилмор.

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Он подчеркнул, что такие действия российской стороны свидетельствуют о попытках захвата и полного контроля над Азовским морем и недопущения украинцев к его водам, что неприемлемо и противоречит международному праву.

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Источник: https://censor.net.ua/n3176453
 
   
 Топ комментарии
 
Персонально я не відчуваю ненависті по відношенню до зелі. Я ненавиджу 70% виблядків, які хотіли мир будь-якою ціною!!
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
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США ТРЕБУЮТ от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор
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Так Чак уже на пенсии, у Бруса Вылеза старческий маразм. Разве что Шварценегер, но у него слабое сердце...
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Персонально я не відчуваю ненависті по відношенню до зелі. Я ненавиджу 70% *********, які хотіли мир будь-якою ціною!!
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
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да да, надо менять весь народ, он неправильный какой то?
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А ти сам за кого у другому турі голосував і з яких міркувань?
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США ТРЕБУЮТ от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор
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Вспоминаю старые голливудские боевики . Прилетели , люлей навешали , демократию установили . А теперь требуют . США требуют от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 5783
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Так Чак уже на пенсии, у Бруса Вылеза старческий маразм. Разве что Шварценегер, но у него слабое сердце...
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Сергей Даншин

@DanshinSergey

·6 ч

Кремль фактически уже сидит на Банковой и во всех структурах а мы все еще надеемся на европейский выбор. Нас такими намеками как лягушку в воде постепенно нагревают для того чтобы не выпрыгнули до того как сваримся. А когда опомнимся окажемся в СССР 2.0 .

Пристайко не исключает легализацию главарей боевиков на Донбассе

https://youtu.be/AgVT3aG1i2Y



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А яке було формулювання Зє властєй України?
Шото тіпа: «Єслі рибакі вєлі нєзаконний лов, то іх посадят»?
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Та отпустят, понятное дело. Если бы командор лоханки меньше на себя брал, то уже бы отпустили. Но, сказанного- не воротишь.
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Рыбаки созвонились, взяли бухло и поехали размяться на резиновой лодке, какой-такой там может быть командир, капитан корабля, в принципе ?
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А я его капитаном- не называл, если вы обратите внимание. Он- владелец плавсредства. Он- взял на себя браконьерство, с подельниками. Всё просто.
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Командиром его назначили, поскольку так для следствия так нужно. Владелец это не значит командир, а командир это не владелец. Командир это административные права, и совсем другая юридическая квалификация, владелець-имущественные права, права собсмтвенности. если у командира был хотя бы нож для резки сеток, значит пришьют "оружие", а если есть оружие, команда, то там что хочешь слепЯт
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Командиром можно назначить только командующего боевой единицей- кораблем. А тут- всё просто: лоханка, в ней четверо, у них- улов камбалы, за который в Мариуполе им бы тоже назначили приличнейший штраф, кстати. -Кто владелец? -Я владелец. Ну и всё. Далее- по накатанной.
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От террористов требуют не захватывать заложников. А еще совсем недавно у терров выкупили заложников за очень и очень большую цену.
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"Трагедія для росіян": У повідомленні Зеленського про бій під Золотим знайшли прокол.
вівторок, 18 лютий 2020, 15:08
Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії. На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача, передають Патріоти України.
"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція - одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе **********, які цього не розуміють!" - написав український офіцер. Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.»
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О, гарна ідея... може й мені її підтримати?
США требуют от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 4476
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Слабаки! А вот Бубочка браслетики с именами рыбаков наденет!
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Держави не має, зате є ЗЕНЕЛОХ... Прийдеться Українцям і такі функції держави з часом - ВОЛОНТЕРИТИ...
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