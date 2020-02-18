 США требуют от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции во вторник посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - отметил Гилмор.
Он подчеркнул, что такие действия российской стороны свидетельствуют о попытках захвата и полного контроля над Азовским морем и недопущения украинцев к его водам, что неприемлемо и противоречит международному праву.
Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.
Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.
Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО
16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.
Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Сергей Даншин
@DanshinSergey
·6 ч
Кремль фактически уже сидит на Банковой и во всех структурах а мы все еще надеемся на европейский выбор. Нас такими намеками как лягушку в воде постепенно нагревают для того чтобы не выпрыгнули до того как сваримся. А когда опомнимся окажемся в СССР 2.0 .
Пристайко не исключает легализацию главарей боевиков на Донбассе
https://youtu.be/AgVT3aG1i2Y
Шото тіпа: «Єслі рибакі вєлі нєзаконний лов, то іх посадят»?
вівторок, 18 лютий 2020, 15:08
Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії. На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача, передають Патріоти України.
"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція - одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе **********, які цього не розуміють!" - написав український офіцер. Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.»