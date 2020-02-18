 Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Оболонский райсуд Киева, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"18 февраля 2020 года Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса Генерального прокурора, принял решение передать в другой суд производство по факту получения бывшим заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору лиц (ч.4 ст. 368 УК)", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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По информации Офиса, дело "бриллиантовых прокуроров в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Оболонский райсуд из Голосеевского "ввиду неэффективности судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков".

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.