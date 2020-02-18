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Все про:суд (22885) прокурор (958) Корниец (142) Шапакин (86) Офис генерального прокурора (98)

 Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Оболонский райсуд Киева, - Офис генпрокурора

Уголовное производство по обвинению так называемых бриллиантовых прокуроров передано на рассмотрение Оболонский районного суда из Голосеевского ввиду неэффективности рассмотрения и нарушения разумных сроков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"18 февраля 2020 года Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса Генерального прокурора, принял решение передать в другой суд производство по факту получения бывшим заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору лиц (ч.4 ст. 368 УК)", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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По информации Офиса, дело "бриллиантовых прокуроров в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Оболонский райсуд из Голосеевского "ввиду неэффективности судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков".

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Также на "Цензор.НЕТ": "Вымогали $200 тысяч, чтобы вопрос был снят на уровне областной и Генеральной прокуратур", - суд допросил первых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров"

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3176447
 
 
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тєм врємєнєм пітор гнойний з прорвою заняти подмєной діскурса



ШотваРіцца@dneprlena 2 ч

страна.уєй рєчєт в публікації (с) данные материалы дела полностью переворачивают всю картину событий на Майдане 20 февраля - в день массовой бойни
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для тєх, кто головою в тєлєящік



ШотваРіцца@dneprlena
фсб ******** подвійні операції...
одна - основна, друга - більш гучна для відвернення уваги

Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Оболонский райсуд Киева, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1458
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В наших реаліях, в яких вся судова системи наскрізь прогнила, все закінчиться пшиком.
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA 26 мин

А я то думаю, чому Портнов після повернення з Шарієм Лукаш всюди трублять про державний переворот, а не Майдан. А тепер і Фйодоровіч підтримує Зеленського і бажає об'єднати Україну і покарати усіх, хто приніс в країну війну. Найвеличніший голуб миру!
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колись може й побачимо вирок реформованого пєтєй суда. але, якщо доживемо, бо волокітити будуть необмежено в часі!
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Ще пару років так пофутболять з суду в суд,а потім воно якось забудеться...
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неужели , и чем закончится ? вангую оправданием
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