 Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

"Я знаю о возможности такой миротворческой миссии ООН, она обсуждалась в прошлом году, но никто не смог прийти к какой-то четкой договоренности. Мне неизвестно о каких-то текущих дискуссиях по этой теме", - заявил Гилмор, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США миротворческую миссию ООН в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все международные организации: ООН и ОБСЕ с удовольствием бы продолжили это обсуждение, но пока что оно не ведется", - подчеркнул постпред США при ОБСЕ.
Кацапи концентрують сили на дамбасі, готуються до спільного патрулювання.
ШотваРіцца
@dneprlena
фсб ******** подвійні операції...
одна - основна, друга - більш гучна для відвернення уваги
Так вам зебилам 73 % и надо !
На Виннитчине протестуют против закрытия современной больницы
https://korrespondent.net/ukraine/4195143-na-vynnytchyne-protestuuit-protyv-zakrytyia-sovremennoi-bolnytsy
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Звичайно не обговорюється, бо в ООН добре розуміють що буде далі з цими миротворцями, яких будуть вбивати росіяни.
ВСУ+ООН+Сепары...))))
-- а за чем , если команда ЗЕ- говно будет сдавать не только Донбас , но и Украину