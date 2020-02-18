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 Политика Украины, За рубежом
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 Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Международные организации готовы продолжить обсуждение возможности направления миротворческой миссии ООН на восток Украины, однако пока дискуссии о такой миссии не ведутся, сообщил во вторник постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

"Я знаю о возможности такой миротворческой миссии ООН, она обсуждалась в прошлом году, но никто не смог прийти к какой-то четкой договоренности. Мне неизвестно о каких-то текущих дискуссиях по этой теме", - заявил Гилмор, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США миротворческую миссию ООН в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все международные организации: ООН и ОБСЕ с удовольствием бы продолжили это обсуждение, но пока что оно не ведется", - подчеркнул постпред США при ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним, - Тейлор о миротворцах

Источник: https://censor.net.ua/n3176445
 
 
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Звісно, не обговорюється.
Кацапи концентрують сили на дамбасі, готуються до спільного патрулювання.
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Американцы не такие чокнутые как зеленые и не собираются патрулировать действующий фронт во время войны.Такие идеи приходят только зеленым личинкам.
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ну да. ну да... бізнес ас южиал, еге ж









ШотваРіцца

@dneprlena


фсб ******** подвійні операції...
одна - основна, друга - більш гучна для відвернення уваги

Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8486
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Я реально кайфую от таких новостей.
Так вам зебилам 73 % и надо !

На Виннитчине протестуют против закрытия современной больницы

https://korrespondent.net/ukraine/4195143-na-vynnytchyne-protestuuit-protyv-zakrytyia-sovremennoi-bolnytsy
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Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор
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Звичайно не обговорюється, бо в ООН добре розуміють що буде далі з цими миротворцями, яких будуть вбивати росіяни.
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Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

-- а за чем , если команда ЗЕ- говно будет сдавать не только Донбас , но и Украину
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