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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе

Европейский Союз встревожен сегодняшней эскалацией ситуации на Донбассе и ожидает от России, что она в полной мере немедленно использует свое влияние на сепаратистов.

"Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооруженных формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается", - говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности, который был передан во вторник "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Представитель ЕС подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений и мер, согласованных на Нормандском саммите в Париже, имеет "решающее значение".

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"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - обозначил позицию ЕС его представитель.

Источник: https://censor.net.ua/n3176440
 
 
 Топ комментарии
 
Мда.... Швидко європейці перейняли риторику наших запроданців при владі...
Рашка вже не агресор, а тільки сторона впливу.
Як вам таке ?
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Не має у тебе Сцука Зелена мозку
(с)
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Европа продолжает играть, делать вид, что РФ не воюет на Донбассе и прятать голову в песок. Эрдоган правильно сказал, что Франция и Германия похожи на двух импотентов, которые принялись учить кого-то сексу. По -моему Европа уже ведет себя как невменяемая и ее слушать - себя не уважать.Нужно Украине иметь свое мнение и продвигать свои идеи тактику и стратегию.
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Знаєте, персонально я не відчуваю ненависті по відношенню до зелі. Я ненавиджу 70% *********, які хотіли мир будь-якою ціною!!!
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аналогічно. Ви знаєте, я впевнений, що вони це відчувають. І це величезне досягнення. Вперше у нашій історії, нехай і невелика частка суспільства, усвідомила справжню причину наших проблем та негараздів. Це не влада, сусід -ворог чи невдале географічне розташування, це довбо.би! Точніше, їх кількість.
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Какие семаратисты?? Регулярные войска, курсанты артучилищ, расеянские наемники!!
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не думайте, что европейцы тупее вас. всё они знают. Просто не видят смысла напрягаться.
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ну и правильно все ОБСЕ пишут. Раше нет смысла регулярные войска использовать для таких мелких действий. Местной гопоты хватает.
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смотря что понимать под регулярными войсками. Местная гопота ещё в 2015 закончилась. Но отпускников без знаков различия тоже как-то регулярными войсками не назовёшь. Тем более если учесть наличие свинособак в ОБСЕ.
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Достаточно там местной гопоты. За 5 лет подросла свеженькая.
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та оттуда свалило куча народа. С теми темпами, как их выпиливали там местных желающих не так и много. По всей рашке военкоматы и всякие милитаризованные общества типа фашистов народ собирает.
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Мда.... Швидко європейці перейняли риторику наших запроданців при владі...
Рашка вже не агресор, а тільки сторона впливу.
Як вам таке ?
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Зеля заради цього півроку спав по шість годин...
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ПЕС, що ви мелете... вже шостий рік "очікуємо"...
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Ага. Винна Європа. Винний Порошенко. Винні «порохоботи».
А хохломанкурти, бєлиє і пуффистиє....
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Ми ось обурюємось що обрали дебіла президентам... а виходячи із таких заяв, у ЄС цих дебілів повно! Як кацапи, можуть самі на себе вплинути? ***** має наказати *****? "Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - ЕС об эскалации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2189
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SergTranscarpathian В ЄС дивляться по ситуації.Якщо в наших керманичів така риторика,то і в них також.
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ЕС этот конфликт надоел уже, они хотят чтобы все как-то зкончилось и их не дергали.
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От "озабоченностей" к "тревогам". Прогресс однако со стороны ЕС.
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Да срали они на вас, куда катится Мир, кругом идиоты...
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Десь ми вже це чули.

"Ваше сиятельство владимир владимирович! ну позязя, скажите этим! они тут по нам стреля-я-яют! повлия-я-яйте!..."
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Ой довбни Вы им ноту они Вам жопу Вы умылись утерлись и все
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"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - обозначил позицию ЕС его представитель. Источник: https://censor.net.ua/n3176440
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Саме росія сепарам наказала вбивати українців. Тому у ЄС, яки це їх торкалося одразу би відкинули всі домовленості. При цьому ЄС чомусь вказує Україні, мабуть не поважає нашу владу.
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Да это они просто дежурно провякали. Формальность соблюли.
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Как вова путин будет влиять на самого себя? ЕС поясните этот бред.
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ой, а то они не знают. просто ж нужно что-то лепетать в ответ.
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К Роssии обращаются как к наблюдателю, московская Орда с представителями бывших слабых колоний не панькается,Украине нужно было думать ещё со времён Кравчука,как себя обезопасить в будущем.Всё просрали,обросли олигархами,а теперь олигархи делают политику в Украине,подсовывая нам голобородек
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Военные с Новочеркасска проводят подготовку к наступлению активная работа в военкоматах в/частях сборы и проверки выезд экипированных военных (супер экипировка) не хватало только оружия.
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Он посмотрел мне в глаза, какое счастье!!!
"Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - ЄС про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 5359
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Какое ОБСе туда в/ части подъехать сложно столько машин + снег еще.
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Что, одну тревогу? Даже не озабоченность?
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"Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - ЄС про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 2578 Peter Shuklinov

@PeterShuklinov

·4 ч


- Президент зателефонував Меркель, Макрону, Трампу, Туску?
МЗС готує поїздку послів G7 до місця подій?
Є вимога до РФ припинити військові дії?
ОБСЄ отримала претензію за бездіяльність?
Правляча фракція готує заяву?
Україна відкликає представників з Мінську?
Заява до радбезу ООН?
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17.02 в армии юг Ростов отменяет приказ не стрелять с тяжелого .
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Всегда больше всего удивляет одно-отсутствие логики. Сегодня российские террористы атаковали 8-10 танками. Простой вопрос:Откуда они их взяли? Понятно,что только из России. По российским законам такое вооружение,как танки могут пересечь гос. границу России только по приказу Верховного Главнокомандующего, естественно с российскими экипажами. Исходя из логики,если там все оружие российское,то и контролируется оно российскими военными. На кого Россия должна влиять, на своих военных?
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Сегодня поперли туда топливозаправщики повышенной проходимости с РФ под охраной камаза минуя таможню
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а как там здоровье у мистера штанымайера?...
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Это для нас украинцев такое сообщение от зе что бы спокойно принимали патрулирование в Киеве.
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бозе бозе...вечно озабоченные отозвались
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У них там преобладают пацифистские настроения! Не шумите, мол, дикари-у нас сессия дзена....м-м-м-м....
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Надо периодически поднимать фото и видео тех времен. Как избивали и убивали украинских патриотов в луганде. Как рашка вата кидалась под танки. Как проводили парады с нашими пленными!
Не то у людей и тем более у чинуш память короткая!!! Вон они уже тестируют почву для поставок воды в Крым. Для назначения сепаров на руковод должности при возвращении луганды в Украину!!! Про соц выплаты за 5 лет "нашим людям" в лугандоне.
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Дааа петюня.... Как ты был диб-ом так и остался!!! И зелю туда же!!!
Неужели ты думаешь, что обострение произошло без прямых приказов с Москвы?
Да рашинские командированые военные всех в лугандоне за яй-ца держат!!!! Без их приказа даже салют не запустят.
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а вона шо робить? вони накази и дают. що ще треба?
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Чого ви хочете від чужих, якщо "своїм" похрін. Їм "мирлюбойценой" і "виборивкоридоре"
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Влияние... Вот же подлые словоблуды! "Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - Євросоюз про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 7106 Гитлер также просто влиял на вермахт...
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Майже кожен день у зєбіла зашквар, імпотент він а не президент
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надеюсь это кривляние наконец закончится, тупо и не интерестно, неужели не надоело еще...дешевый нудный цирк.......
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в самом заявлении звучит противоречие, но пофиг, всем надоело...
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Ну что ребята ждем от офиса президента и главнокомандующего обвинения что это наши военные спровацировали события под Золотым и тем самым нарушили мирный план урегулированья на востоке ???
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А вот и результат того, когда быдло выбрало преза по себе -все 5лет дипломатии просрано -кацапы теперь у нас не воюют, а влияют... Все, кто поставил галочку за это зечмо и после этого не побывал в ОСОС, предатели Украины.
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отморозки
какое нахер "влияние", когда огонь ведут россияне?
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Расчеты обстрела делают лично офицеры российской армии
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Президент Украины выдал что нападение под Золотым было наемников , а не агрессора РФ путина хла для всего мира. Там в ОРДЛО без командира офицера не кто не может пукнуть, там закон автомат. офицер Ордло - это российский офицер с в/части города Новечеркаска армии юг Ростова подчиняется кремлю. Был выезд танков ОРДЛО на обстрел сегодня с РФ к ним поехало топливо для дальнейшего обстрела.
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Военые в ОРДЛО не подчиняются руководству в Луганске - это армия подчиняется на прямую в/части в Новочеркасске все довольствие и боеприпасы и топливо оттуда по распределению.
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"Крайняя тревога" это выше "крайней обеспокоенности"?
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вооруженные формирования, которые она поддерживает

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не "поддерживает", а "содержит" - разница небольшая, но существенная
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Как эти твари уже опротивели своими откровенными издевательствами и насмешками . Ничего , они тоже дождутся . Это всё равно ,что просить Гитлера повлиять на полицаев .
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