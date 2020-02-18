 Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе

"Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооруженных формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается", - говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности, который был передан во вторник "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Представитель ЕС подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений и мер, согласованных на Нормандском саммите в Париже, имеет "решающее значение".
"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - обозначил позицию ЕС его представитель.
(с)
Рашка вже не агресор, а тільки сторона впливу.
Як вам таке ?
А хохломанкурти, бєлиє і пуффистиє....
"Ваше сиятельство владимир владимирович! ну позязя, скажите этим! они тут по нам стреля-я-яют! повлия-я-яйте!..."
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Саме росія сепарам наказала вбивати українців. Тому у ЄС, яки це їх торкалося одразу би відкинули всі домовленості. При цьому ЄС чомусь вказує Україні, мабуть не поважає нашу владу.
Peter Shuklinov
@PeterShuklinov
·4 ч
- Президент зателефонував Меркель, Макрону, Трампу, Туску?
МЗС готує поїздку послів G7 до місця подій?
Є вимога до РФ припинити військові дії?
ОБСЄ отримала претензію за бездіяльність?
Правляча фракція готує заяву?
Україна відкликає представників з Мінську?
Заява до радбезу ООН?
Не то у людей и тем более у чинуш память короткая!!! Вон они уже тестируют почву для поставок воды в Крым. Для назначения сепаров на руковод должности при возвращении луганды в Украину!!! Про соц выплаты за 5 лет "нашим людям" в лугандоне.
Неужели ты думаешь, что обострение произошло без прямых приказов с Москвы?
Да рашинские командированые военные всех в лугандоне за яй-ца держат!!!! Без их приказа даже салют не запустят.
какое нахер "влияние", когда огонь ведут россияне?
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не "поддерживает", а "содержит" - разница небольшая, но существенная