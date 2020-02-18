 Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе

"Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооруженных формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается", - говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности, который был передан во вторник "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Представитель ЕС подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений и мер, согласованных на Нормандском саммите в Париже, имеет "решающее значение".

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"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - обозначил позицию ЕС его представитель.