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 Политика Украины
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Все про:предприниматели (1006) частное предпринимательство (8) Южанина (106) Европейская Солидарность (261)

 Фракция "ЕС" призывает предпринимателей 19 февраля присоединиться к акции защиты их бизнеса от ОП

Малый бизнес в Украине нуждается в защите и поддержке со стороны государства, а команда президента Зеленского наоборот усиливает фискальное давление на ФОПы - это недопустимо. И предпринимательство должен бороться за свое право на труд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина на акции представителей малого бизнеса возле Верховной Рады.

"Власть должна осознавать, что именно предприниматели, которые создали для себя и своих близких людей рабочие места, а таких людей почти 2 миллиона, нуждаются в защите как никогда. Не нужно было применять фискальные методы работы. Должна быть свобода предпринимательской деятельности. Должны предоставить самые большие права и возможности для того, чтобы эти люди продолжали работать в Украине, чтобы они наполняли бюджет и хватит говорить о том, что именно эту категорию лиц мы должны приводить в порядок и ответственность - это самые ответственные люди в Украине", - сказала нардеп.

Также Южанина отметила, что активная позиция представителей бизнеса очень важна в борьбе за отмену законов, которые могут разрушить малое предпринимательство в Украине.

"Мне кажется, что впервые именно микробизнес, микропредпринимательство объединились и будут бороться за свои права и возможности работать в нашей стране. Спасибо организаторам за то, что вы выразили обеспокоенность, прочитали эти законы и сейчас выступаете за их отмену. Поэтому я буду участвовать в ваших мероприятиях и отстаивать ваши права", - добавила она.

Напомним, 20 сентября 2019 депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября 2019 президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176438
 
   
 Топ комментарии
 
Как там налог на "выведенный капитал". Петя сто раз клялся и божился его принять. А ты на жопу падала НИЗЗЯ!
А теперь другие песни запела, внезапно о бизнесе озаботилась.
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Да, Вилюк поможет Хуйлу уничтожить Украину.
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Лять, ну ты, зебобик, даешь... вот так всю свою методичку, которая еще с мая, за раз высрал)))))
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Вот зебилов набежало. Наверно ферма получила транш на погашение зашквара с рос. атакой.
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Порохоботи репетують немов дурні. Але їхній пеця-це збитий і обісцяний чмошник.
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ты не больной лорик? нет пороха, проснись! сейчас вместо него другое гадит. а ты не видишь, наверное тебе на глазки попало!
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Кацап , ти українську мову коли вчити почнеш ? Чи розум весь спалив , репетуючи за борова соєвого Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП - Цензор.НЕТ 1560
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табаки, а пошто Порох тебе каждое утро в кальсоны срет?
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А что так пригорает у набутылочников? З/п пообещали или грядет весеннее обострение??
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При нинішній владі набагато гірше стало жити порошенківським бандитам. Ось і кормлять цілу зграю порохоботів що б гавкали на форумах. Але то все даром. Український народ зробив правильний вибір на президентських виборах.)
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табаки, а пошто Порох тебе каждое утро в кальсоны срет?
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