EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  847  21
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8698) Совбез ООН (741) Донбасс (20688) Николенко (9)

 Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко

На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля представители Украины поднимут вопрос атаки на позиции ВСУ вблизи линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Начало в 22:00 по киевскому времени", - написал Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Совбеза ООН по минским соглашениям состоится сегодня в Нью-Йорке

Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко 01

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.

Также читайте: Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

Источник: https://censor.net.ua/n3176437
 
 
 Топ комментарии
 
а ты чего ожидал от уклониста ? Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко - Цензор.НЕТ 9359
 показать весь комментарий
 
Убийство солдат и обстрелы Зебил назвал провокацией,вот это главнокомандующий!!!
 показать весь комментарий
 
А Совбез ООН что:
вернет наших убитых солдат?
вернет наши потерянные территории?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Совбез ООН что:
вернет наших убитых солдат?
вернет наши потерянные территории?
 показать весь комментарий
 
 
Убийство солдат и обстрелы Зебил назвал провокацией,вот это главнокомандующий!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ми там взагалі права голосу не маємо, а кацапи мають. Тому цей орган, навіть теоретично може винести виключно негативне для нас рішення, бо на усі інші РФ накладе вето.
 показать весь комментарий
 
Ні. Була непостійним членом у 2016-17 роках. Це не говорячи про нерівність прав постійних і непостійних членів у цій раді.
 показать весь комментарий
 
Если там будет президент Украины то он поднимет этот вопрос, если будет президент малоросии - нет
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ-билы, а "глубокой озабоченностью" Совбеза ООН можно
воскресить наших бойцов?
вернуть наши территории?
или хотя бы можно её "на хлеб намазать"?
 показать весь комментарий
 
 
Ну не может, не может выдавить из себя слово россия,росийскиские обстрелы эта малоросская зеленая власть,как они будут говорить,сепаратистов приструните?
 показать весь комментарий
 
 
Ребята у нас недавно четырех рыбаков рАсия захватила в Азовском море - кто нибудь слышал реакцию президента или министра иностранных дел ?
что РФ собирает очередую партию украинцев на обмен ?
Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко - Цензор.НЕТ 5039
 показать весь комментарий
 
 
Вже усі ЗМІ пишуть, що це питання кацапи підняли... Дешеві клоуни.
 показать весь комментарий
 
 
Это были не обстрелы. Это была наступательная операция ВС РФ. И проведена она в соответствии с боевыми уставами. Обстрелы- это артиллерийская подготовка атаки и артиллерийское сопровождение наступления. Обстрелы мля.
 показать весь комментарий
 
 
Идите есче пожалуйтесь тете гозе из Адесси, что мальчик Вова не поздоговался с тетей Соней во втогом классе... Воевать надо ***№ь, гаврилла не зупиниться поки не отримає по голові
 показать весь комментарий
 
Это там где у рашки право вето?!!!!
Ню...ню.....
"А Васька слушает да ест..."
 показать весь комментарий
 
Да Совбезу ООН теперь больше интересно как сыграть на рояле без рук. А такие мелочи они и так осуждают.
 показать весь комментарий
 
Смотри в глаза Путлера дальше! , зеленая гнида
Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко - Цензор.НЕТ 4477
 показать весь комментарий
 
 
Как поднимет, так и опустит. Бешенная собака не понимает что такое поводок. Ей нужна пуля
 показать весь комментарий
 
Так Эстония уже подняла! зебильо сцикливое и дебильное...
 показать весь комментарий
 
По перше треба перемогти внутрішнього ворога а потім прагнути звільнити окуповані території.Бо щє з часів шоколадного у нього в друзях булиа вся та шалупень з партії регіонів.І коли треба було їх всіх пересаджати він ганявся по кришах за Мішико.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх