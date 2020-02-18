 Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.
"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Начало в 22:00 по киевскому времени", - написал Николенко.
Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.
вернет наших убитых солдат?
вернет наши потерянные территории?
воскресить наших бойцов?
вернуть наши территории?
или хотя бы можно её "на хлеб намазать"?
что РФ собирает очередую партию украинцев на обмен ?
Ню...ню.....
"А Васька слушает да ест..."