 Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Начало в 22:00 по киевскому времени", - написал Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Совбеза ООН по минским соглашениям состоится сегодня в Нью-Йорке

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.

Также читайте: Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами