 ГБР подозревает "Укрбуд" в выведении 180 млн грн, инвестированных вкладчиками в жилье

Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Всего ГБР изучает 29 жилых комплексов, куда вложилось 13 тысяч семей.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присвоение денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО "ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

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