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 Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция

В ходе досудебного расследования собраны материалы по причастности бывшего чиновника к преступной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Было установлено, что подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на ответственное хранение домики каркасного типа. Однако, во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись.

Достоверно зная о факте отсутствия имущества, в то время заместитель директора госпредприятия подписывает официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов. Так, на счета общества безосновательно было перечислено более 355 тыс. грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Также, ранее о подозрении было сообщено директору и представителю коммерческой структуры. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176432
 
 
 Топ комментарии
 
Это еще старые, плохие, барыги мародеры, или уже новые, хорошие, свои барыги мародеры? Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8788
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Зеленский в категорической форме приказал принимать закон о приватизации земли. Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
Место изоляции прибывающих из Китая держится в строгом секрете. Скорее всего это будет что то подальше от Киева.
Сегодня сенаторы Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, официально будут докладывать Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
В Покровске Донецкой области продолжаются протесты шахтеров, которым не выплатили зарплату за ноябрь -январь Шахта государственная. Реакции государства нет. Большинства СМИ молчат.
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Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3304 Так что там со Свинарчуками ?

Уже извенилась перед ними новая власть ???
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Это еще старые, плохие, барыги мародеры, или уже новые, хорошие, свои барыги мародеры? Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8788
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екс чиновнику .... воровал при "сивочолому гетьмані " в2017 )
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Чудо. Ты посмотрело на цифру- "в организации хищения 355 тыс" )))) Вообщем если всех "мародеров сивочолого Гетмана" за 5 лет сложить на калькуляторе, получится цифра, меньше чем "обрезанный гэтьманович" за один вылет потратил на Оман. Зангороднюк уже признал, что хищений в Оборонпроме небыло, и армия за 5 лет стала супер боеспособной.
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сори бро именно тебе мне ответить нечего - не спорить с долбо...бами мой принцип
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Зеленский в категорической форме приказал принимать закон о приватизации земли. Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
Место изоляции прибывающих из Китая держится в строгом секрете. Скорее всего это будет что то подальше от Киева.
Сегодня сенаторы Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, официально будут докладывать Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
В Покровске Донецкой области продолжаются протесты шахтеров, которым не выплатили зарплату за ноябрь -январь Шахта государственная. Реакции государства нет. Большинства СМИ молчат.
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Как это- приказал??? Это, что же получается? Там у "слуг" как сказал Чиполлино, было 12-13 несогласных. Если категорически(с) приказал, то я так подозреваю, 12-13 паяльников уже в известных местах дымятся? Ай-яй-яй... надо следовать линии партии!
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Помнится мне что ЗЕбыл против кредитов и вообще работы с МВФ !
а что дырку в бюджете не возможно уже облигациями заткнуть и приватизации не хватает ?
осталось только РАСПРОДАЖА земли ??? Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7853
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Это эту сумму в Омане в кафе можно за один час пребывания отдать
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А что вы хотели, если директор оборонного завода получает зарплату меньшую чем простой учитель? А простой учитель как известно получает 4000 $ Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5876
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Пенсионеры у Королевской тоже получали минимальную пенсию 300 долларов Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6871
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Страшно даже подумать на сколько минут можно за эти деньги виллу на Мальдивах снять .
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Это надо узнать в офисе 95 квартала в отделе по борьбе с коррупцией.
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Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3304 Так что там со Свинарчуками ?

Уже извенилась перед ними новая власть ???
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Кацапские делишки. Чем хуже у врага тем лучше для кацапии.
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Опять "Свидетели Зерро" обосрутся, утрутся, и дальше пойдут. https://www.youtube.com/watch?v=GW2Wd_NueKg
"Нету у вас ничего, против Кости Сапрыкина". (сами загуглите)
Год как Зерро команда начала преЗедентскую гонку, а оказалось - пустой пук.
https://www.youtube.com/watch?v=VRuEysx5wNA
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ну есть разница между военным заводом и Укрбудом!!!
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