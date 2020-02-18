 Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
Было установлено, что подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на ответственное хранение домики каркасного типа. Однако, во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись.
Достоверно зная о факте отсутствия имущества, в то время заместитель директора госпредприятия подписывает официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов. Так, на счета общества безосновательно было перечислено более 355 тыс. грн.
Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Также, ранее о подозрении было сообщено директору и представителю коммерческой структуры. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
Место изоляции прибывающих из Китая держится в строгом секрете. Скорее всего это будет что то подальше от Киева.
Сегодня сенаторы Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, официально будут докладывать Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
В Покровске Донецкой области продолжаются протесты шахтеров, которым не выплатили зарплату за ноябрь -январь Шахта государственная. Реакции государства нет. Большинства СМИ молчат.
а что дырку в бюджете не возможно уже облигациями заткнуть и приватизации не хватает ?
осталось только РАСПРОДАЖА земли ???
Уже извенилась перед ними новая власть ???
"Нету у вас ничего, против Кости Сапрыкина". (сами загуглите)
Год как Зерро команда начала преЗедентскую гонку, а оказалось - пустой пук.
https://www.youtube.com/watch?v=VRuEysx5wNA