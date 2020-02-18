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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:обстрел (8698) Россия (74969) Донбасс (20688) Офис генерального прокурора (98)

 Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, оккупанты вели обстрелы позиций украинских защитников из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство - прокуратура Луганской области.

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Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3176428
 
 
 Топ комментарии
 
ответчик - спортлото
огонь надо открывать по оккупантам, а не дела
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Повторюсь. Любой, кто после сегодняшних событий говорит о перестать стрелять, разведении и совместном патрулировании - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.
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Jaroslaw Teriannik@yar13zp

РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
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а шмаркля опять в глаза ЙУХла заглянет !
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Если с коленно-преклоненной позы сумеет их поднять.
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ответчик - спортлото
огонь надо открывать по оккупантам, а не дела
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Тут еще один интересный момент.
На кого прокуратура открыла дело?
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на тих, хто почав стріляти у відповідь. Ви в цьому сумніваєтесь?
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ни на кого, для популизма и имитации бурной деятельности. вроде можно не писать на кого, а по факту
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За 6-ть лет такими "открытыми делами" передовую линию лугандонов забросать можно.
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Повторюсь. Любой, кто после сегодняшних событий говорит о перестать стрелять, разведении и совместном патрулировании - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.
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Хернею маєтесь
Свиночолий хетьман теж ******** таке робити, паралельно відпраляючи ешелони з товарами в лднрію
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Що б ти знала Курво Лахинська, що за часів Порошенка, 2014-2019 , товарообіг між Россією і Україною, було ЗМЕНШЕНО з 40% до 7 %.
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Поки бійці батальону Донбас не перекрили торгівлю на крові состави йшли за лінію зіткнення та назад... Забув??? А петяраст Аброськін навіз тітушню та мусорів на протестувальників!
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В уголовном производстве так и написано: "росийские окупанты"? Серйозна? Ничоси Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами - Цензор.НЕТ 126
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УД против отводчика ВСУ?Если не, то порожняк, имитация деятельности!
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...и что вы сделаете, зелепузые? В лучшем случае дадите звиздюлей Шуфричу... Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами - Цензор.НЕТ 7392
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Ну это тоже зрелищно. Всегда смотрю с превеликим удовольствием.
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Якийсь дебілізм... а коли наших хлопців снайпера вбивали то таких справ не відкривали, бо то з незабороненої зброї?
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.лядцкий цирк... ну открыла, и дальше что? ***** повестку на допрос? На кого это рассчитано?
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И что суд,- выразит глубокую озабоченность?
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смешно. особенно после того, что при зеленском дела при предыдущих обстрелах ВСУ не заводили. Прокуратура и СБУ кошмарили наших бойцов за ответку.
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Якийсь долбоібізм! Вогонь треба відкривати та об'являти військовий стан, щоб вся країна працювала на армію, а не відсижувались під ватним дебіловізором!
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Кирилл Данильченко
5 год ·

Что, заруба с 9 января которая шла по три сотни мин в сутки вылилась в **********? Если штаб ООС пишет про Крымское даже канонаду, то это означает, что накрывают командные высоты в секторе - 175,9, 150,3. Достаточно широкий фронт, это "корпусная" артиллерия работает - не Призрак или Брянка со своими средствами усиления. Готовились, подтянули штурмовые группы, подтянули артиллерию из зон отведения помимо дежурной, на грунте снаряды разместили.
Там у нас не ВОП, там у нас секреты и наблюдательные пункты - между Желобком и Новотошковским или между Ореховым и Новотошковским возле трассы. У "Айдара" уже был на Желобке замес, также наскочили на бросок гранаты, тогда выдавили артой. Могли ударить туда, в стык. А могли там где была возня с Призраком, по тем позициям, которые они копали, да не закончили. НП не ВОП, там можно запрыгнуть в окопчики и наделать дел...

Ничего не буду писать по поводу глаз Путина, патрулей и платформ - ***** тут писать, имеющий глаза видит к чему катится ковыряние пальцем в очке с ними. Надо еще больше минных полей снять и алкоголиков послать слушать Донбасс. Если заняли НП - реакторами из-за реки отсечь подвоз и задушить артой. 800 снарядов по нормативу туда отгрузить на каждый.
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А. Гончаренко сообщил о 5-ти погибших бойцах ВСУ и захватом оккупантами дВУХ украинских опорных пунктов. Офис генпрокурора открыл дело из-за наступления на Донбассе. Против боевиков ? И ни слова про Расею, как страну агрессора Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу позицій ОС російськими окупантами - Цензор.НЕТ 333
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