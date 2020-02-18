 Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, оккупанты вели обстрелы позиций украинских защитников из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство - прокуратура Луганской области.

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Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.