 Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, оккупанты вели обстрелы позиций украинских защитников из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство - прокуратура Луганской области.
Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
огонь надо открывать по оккупантам, а не дела
На кого прокуратура открыла дело?
Свиночолий хетьман теж ******** таке робити, паралельно відпраляючи ешелони з товарами в лднрію
5 год ·
Что, заруба с 9 января которая шла по три сотни мин в сутки вылилась в **********? Если штаб ООС пишет про Крымское даже канонаду, то это означает, что накрывают командные высоты в секторе - 175,9, 150,3. Достаточно широкий фронт, это "корпусная" артиллерия работает - не Призрак или Брянка со своими средствами усиления. Готовились, подтянули штурмовые группы, подтянули артиллерию из зон отведения помимо дежурной, на грунте снаряды разместили.
Там у нас не ВОП, там у нас секреты и наблюдательные пункты - между Желобком и Новотошковским или между Ореховым и Новотошковским возле трассы. У "Айдара" уже был на Желобке замес, также наскочили на бросок гранаты, тогда выдавили артой. Могли ударить туда, в стык. А могли там где была возня с Призраком, по тем позициям, которые они копали, да не закончили. НП не ВОП, там можно запрыгнуть в окопчики и наделать дел...
Ничего не буду писать по поводу глаз Путина, патрулей и платформ - ***** тут писать, имеющий глаза видит к чему катится ковыряние пальцем в очке с ними. Надо еще больше минных полей снять и алкоголиков послать слушать Донбасс. Если заняли НП - реакторами из-за реки отсечь подвоз и задушить артой. 800 снарядов по нормативу туда отгрузить на каждый.