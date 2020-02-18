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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74969) Эстония (662) Совбез ООН (741) Донбасс (20688) Рейнсалу (18)

 Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу

Сегодня из-за ситуации на Донбассе Эстония поднимет вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, информирует Цензор.НЕТ.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого

Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу 01

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Также читайте: Загороднюк об атаке наемников РФ на Донбассе: Наши воины дали достойный отпор и готовы к любому развитию ситуации

Источник: https://censor.net.ua/n3176427
 
   
 Топ комментарии
 
Естонія....Але не Україна. В нас МИР.
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А тим часом нелох якому вже не 42, рухався до миру!
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Цікава головоломка. Що буде якщо Білорусь об"єднається з кацапстаном? Як тоді проводити мінскіє встрєчі? Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу - Цензор.НЕТ 2325
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Урмас Рейнсалу -Эстибой! Делает дело за продажного жида!
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А тим часом нелох якому вже не 42, рухався до миру!
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Спасибо!
даже не знаю что сказать.. о нашей беззубой... никакашной делегации в ООН
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Зеленскому тоже надо говорить кремлёвским,что все договорённости с Россией ломаного гроша не стоят,потому ,что он с ними имеет отношение как работник 95 квартала и не более
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Jaroslaw Teriannik@yar13zp

РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
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Сегодня из-за ситуации на Донбассе Эстония поднимет вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.Источник: https://censor.net.ua/n3176427

Зато наши зебилы все твердят про некие потусторонние силы.
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Заметьте не клоун и ко а Эстония! Как вам главнокомандующий? Его подчинённых убивают а оно мелет о каких-то провокациях. Ну сказать что обкуренный или ****..ый ничего не сказать!
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Это ты себе на надгробии напишешь после того, как лгал против гетмана - Порошенко, на пользу Вислюку.
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Эстонии это нужнее чем вазелиновому говнокамандующему!
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Предательство в том, что паРаша перехватила инициативу, чего Порошенко не позволял её сделать..
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Ну понятно...бывшая сталинская область Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу - Цензор.НЕТ 3483
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Маленька, а яка горда країна. Зешмаркля -кремлівська хвойда
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Естонія піднімає,а в Україні все нормально.
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А у нас гидранта прорвало совсем в другом месте - у него ,, совместное патрулирование ,, и в голове окончилась война .
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Не понимаю!
РФ вторглась в Эстонию или Украину?
У нашего ЗЕни мир и цемки с сепарами...мы их детей обедами бесплатными кормим...
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Эрдоган приветствует украинских военныхвместо президента Украины;
Эстония поднимает вопрос на совбезе ООН по обострению ситуации на Донбассе...

а где наша вава? оно вообще понимает, что он президент?
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После дозы кокса...Вава приЗЕдент УСЕЛЕННОЙ! смотрящий в глаза деда Хуни))))
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Естонія, вводь дієві санкції проти окупантів, наприклад повну заборону на прийом російських авіарейсів у країни єс
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