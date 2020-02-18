 Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, информирует Цензор.НЕТ.
"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу.
Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
даже не знаю что сказать.. о нашей беззубой... никакашной делегации в ООН
РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
Зато наши зебилы все твердят про некие потусторонние силы.
РФ вторглась в Эстонию или Украину?
У нашего ЗЕни мир и цемки с сепарами...мы их детей обедами бесплатными кормим...
Эстония поднимает вопрос на совбезе ООН по обострению ситуации на Донбассе...
а где наша вава? оно вообще понимает, что он президент?