 Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен Нормандский формат для того, чтобы мы прекратили войну на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы. И те силы, которые не заинтересованы, постоянно делают определенные провокации, как произошло сегодня", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО сообщил, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

"Мы там будем отрабатывать свою повестку дня", - отметил Данилов.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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