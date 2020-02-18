 "Руководители таможенных постов обновлены где-то на 40%", - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".
По его словам, процесс обновления руководящего состава таможни продолжается.
"Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных постов обновлены где-то на 40%. Этот процесс продолжается. Мы в процессе увольнения 500 таможенников (речь о работниках таможенного направления бывшей ГФС)", - заявил он.
Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что после переаттестации украинские таможенные инспекторы смогут получить зарплату вдвое выше.
Это теперь там тесты ему лично кандидаты сдают?
Позорище бородатое. Да нет - уже посмешище...
Во первых - отбить стоимость должности, во вторых - за повышенный риск
пройти таможню стало при ЗЕ дороже почти в половину .
как то все забыли за контробанду и бурштын - что там все нормально и порядок ???