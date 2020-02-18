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 Политика Украины
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Все про:Нефьодов (172) Государственная таможенная служба (16)

 "Руководители таможенных постов обновлены где-то на 40%", - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что центральный аппарат службы обновлен на 80%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, процесс обновления руководящего состава таможни продолжается.

"Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных постов обновлены где-то на 40%. Этот процесс продолжается. Мы в процессе увольнения 500 таможенников (речь о работниках таможенного направления бывшей ГФС)", - заявил он.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что после переаттестации украинские таможенные инспекторы смогут получить зарплату вдвое выше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Типичный схематоз": в Одессу пытались ввезти на полмиллиона батареек больше, чем задекларировали, - Нефьодов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3176421
 
 
 Топ комментарии
 
Оставил тольуо проверенных 100% взяточников и вымогателей
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покажи прирост доходов от таможни в % и этим все будет сказано. смотрю на него и думаю что америкосы обманули что убили бинладена
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Оставил тольуо проверенных 100% взяточников и вымогателей
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Наворовал сам - дай дорогу молодым. Так постепенно и поднимется благосостояние граждан Украины.
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покажи прирост доходов от таможни в % и этим все будет сказано. смотрю на него и думаю что америкосы обманули что убили бинладена
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Як він цих "руководітєлєй" обновлював на 40 відсотків? Трохи вище від талії, чи трохи нижче від пупка?
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где-то, а где-то і не обновлени.... Почему-то....
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что, стали больше брать на лапу обновленные?
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где новые литца набрал?! в столичном клубе Queen? на порношоу?
Это теперь там тесты ему лично кандидаты сдают?
Позорище бородатое. Да нет - уже посмешище...
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Ну это как с муссорами, руководство сменилось - размер заноса наверх увеличился.
Во первых - отбить стоимость должности, во вторых - за повышенный риск
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А это правда, что эвакуированных из Китая во Львов везут? Так там близко Польская граница, и в случае утечки короновируса безвиз для всей Украины накроется медным тазиком. И нафига там тогда таможня ?
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Та кааааа разницаа, у нас не лахов курс на мир, все браатьяа какааа разницаааа таможни не нужнии
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Так он уже лопатой бабло загебает, как Богдан?
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чем больше обнавляют таможню , тем меньше поступлений в бюджет .
пройти таможню стало при ЗЕ дороже почти в половину .
как то все забыли за контробанду и бурштын - что там все нормально и порядок ???
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какое-то "сакральное" число это"40" у зебилов стало- экономика на 40, таможня на 40, как бы эти "чары" на доллар не перекинулись...
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88 - сракальное, а 40 получается если 88 делить на IQ Дубилета - 2 и отнять IQ зебилов - 4...
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Какое облегчение . Теперь бюджет бюджет ломится от таможенных поступлений . Ура .
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Каждый, кто видел "старых" таможенников, знает что это за каста была! Выгонять надо...Лучше - 95%... А сопротивление, и проплаченные "плачи" о том, что "загубили, дилетанты, прохвесионалов" БЫЛИ и БУДУТ! Весь вопрос только в том, хватит ли у Нефьодова силенок разогнать это кодло... Тут и у меня есть сомнения. Посмотрим...
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Каждый, кто видел "старых" таможенников, знает что это за каста была! Выгонять надо...Лучше - 95%... А сопротивление, и проплаченные "плачи" о том, что "загубили, дилетанты, прохвесионалов" БЫЛИ и БУДУТ! Весь вопрос только в том, хватит ли у Нефьодова силенок разогнать это кодло... Тут и у меня есть сомнения. Посмотрим...
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А ось митники жаліються, кажуть що заробляти стало важко, але вони тримаються, розуміють що грошей у держави не вистачає тому викручуються хто як може...
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