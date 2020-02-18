EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  8018  120
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6295) обстрел (8698) боевые действия (1017) Загороднюк (136)

 Загороднюк об атаке наемников РФ на Донбассе: Наши воины дали достойный отпор и готовы к любому развитию ситуации

Сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям, применив запрещенное оружие, но украинские воины дали достойный отпор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Андрей Загороднюк.

"В который раз мы видим, что никакие обязательства, взятые на себя российскими оккупантами ничего не стоят. Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить", - написал он.

Загороднюк отметил, что сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям. При этом было применено запрещенное оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак о подробностях боя под Золотым: Была дана команда отойти с наблюдательного пункта - пришлось туда открывать огонь из артиллерии

"Наши воины дали достойный отпор. В настоящее время бой завершился. Наши войска удерживают позиции и готовы к любому развитию ситуации. По предварительной информации, один оккупант уничтожен, а пятерым нанесены тяжелые ранения.

К сожалению, не обошлось без потерь в наших рядах. Один украинский защитник погиб в бою. Еще четверо получили ранения и сейчас получают помощь.

Соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Героя. Скорейшего выздоровления нашим раненым.

Наши защитники в который раз выстояли",  - написал министр.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Загороднюк об атаке наемников РФ на Донбассе: Наши воины дали достойный отпор и готовы к любому развитию ситуации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176420
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Какими рос оккупантами?
Зеля ведь видел в глазах у пути желание мира!!!!
У вас зелени не возникает чувство диссонанса, когда вы несете свой бред!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тело 22-летнего бойца ВСУ Максима Хитайлова, который погиб в жестоком бою 18 февраля, находится у боевиков.
 показать весь комментарий
 
Вова зе, цього хлопчика вбив ти, коли здав позиції росіянам! Гори у пеклі!
 показать весь комментарий
 
 
«Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем соболезнования» - отметил Песков.

Идет подготовка как перед штурмом Дебаля были такие заявления
 показать весь комментарий
 
Перед этим дали команду с кремля через армию юг Ростов отменить запрещение на обстрел с тяжелого орудия.
 показать весь комментарий
 
Максим Хитайлов сегодня геройски ПОГИБ от пули русского оккупанта (((( его ПРЕДАЛ не лох !!! Спи , ГЕРОЙ , они ОТВЕТЯТ за всё !!! ((((
 показать весь комментарий
 
 
та наші вояки готові....а ось до чого ви готові незрозуміло
 показать весь комментарий
 
 
ЧТо бы победить нужно просто перестать стрелять, а что бы перестать стрелять нужно отвести войска ещё дальше...как можно дальше..шоб даже ракетами не достали. Тогда точно наступит мир...правда руский.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский не дебил и не профан, а открытый враг Украины, ставленник Кремля и делает все осознанно. А то, что он косит под дебила на профессиональном уровне, так он актер и стендап комик.
 показать весь комментарий
 
 
Когда враг был на улице , мы хотели его уговорить , Когда враг стал ломиться в нашу калитку , Мы снова пытались его уговорить , Когда враг стал ВЫБИВАТЬ нашу дверь в дом , мы ОТЧАЯННО его уговаривали , ТЕПЕРЬ враг в НАШЕМ ДОМЕ и хочет УБИВАТЬ и НАСИЛОВАТЬ , а нам что делать ???? нам на это СМОТРЕТЬ или грысть его горло ??? А надо было ГРОМИТЬ ВРАГА на улице (в Грузии )(((((
 показать весь комментарий
 
 
министру обороны Украины одели ГРАЖДАНСКОЕ ПЛАТЬЕ , дабы не раздражать СУПОСТАТА и не дай Бог воинственной риторикой (((((
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Рымарук
47 мин. ·

Всі видохнули від ранкового хайпу? Кількість заробленого профіту нормальний?
А тепер коротко і по суті, але для початку нам прийдеться зазирнути в минуле, щоб досконально розібратись, що сьогодні трапилось і чому росіяни нагло пішли в атаку.
СПОСТЕРЕЖНИЙ ПОСТ «БАНЯ».

На початку січня всі пам'ятають чергове загострення, втрати і кількість поранених навколо зони розведення «Золоте». Насправді в декількох кілометрах північніше, наші хлопці наважились зайняти невеличку ділянку в сірій зоні. Звісно, ворог на це не міг закрити очі і намагався любими методами не дозволити цього, але ЗСУ кращі, досягли своєї мети, назвавши нову позицію - «Баня»!!! Так, цей клаптик землі для нас був досить важливий, тому що до цього ми не бачили позиції ворога і звідки від веде регулярний вогонь в нашому напрямку. З моменту закріплення, росіяни вже не так часто стріляли, а всі їх намагання швидко подавлялись. Саме цей спостережник став кісткою в горлі росіян, які певно довгий час готувались ним заволодіти, що й сталось сьогодні зранку.
Після інтенсивної арт підготовки, вже під час якої в нас були поранені, ворог двома групами, приблизно по 10 чоловік почав штурмувати «Баню». Було прийняти рішення нанести удар у відповідь. З нашого боку летіло все можна і недозволено. Хлопці вимушені були покинути позицію, тому викликали вогонь на себе і по позиціям ворога, відстань до яких всього 150-200 метрів (про радіус розльоту осколків 152мм погугліть).
Наваляли у відповідь знатно, був запрошений режим припинення вогню. Нажаль, один боєць загинув, його не встигли витягнути з полю бою. Зараз на ділянці повна тиша і працюють представники СЦКК. Якщо все буде добре, на завтра намічений обмін загиблими. Звертаю увагу, що ворог поніс більші втрати, завдяки оперативним рішенням і тій кількості снарядів, яка полетіла в бік ворога.
Короткий підсумок - не розводьте хайп, не критикуйте і не заважайте військовим шостий рік поспіль робити свою справу. Допомагайте армії і буде вам добро.
P.S. Коментувати заяви політичних інвалідів і їх плани по «врегулюванню конфлікту», а не війни Росіі проти Украіни бажання не маю.
P.S. Хто там писав про загиблих і три втрачених позиції. Як ви там? Нормас? Совість в сраку не лізе?
Доповідь закінчив.
Римарук
 показать весь комментарий
 
 
Штати висловили стурбованість обстрілами і смертями , а бубочка висловив впевненість в своєму (кремлівському) мирному плані . В нього дах потік ? Зєбіли поясніть що небудь.
 показать весь комментарий
 
 
Тупориле падлошенково стадо аж біситься,що кнура-сікача їхнього дикого скинули з трону.Верещать,мов різані на Зелю,а він їм за це по губам шоколадним спокійно грає тим,чим на роялі раніше грав.Картина-маслом!
 показать весь комментарий
 
Шиз, тело нашего погибшего воина, 22 года парню, в руках захватчиков, про что ты мелешь идиотина?
 показать весь комментарий
 
 
Наши воины дали достойный отпор , а вы, гниды, не даете достойного отпора Муйлу.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх