 Загороднюк об атаке наемников РФ на Донбассе: Наши воины дали достойный отпор и готовы к любому развитию ситуации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Андрей Загороднюк.
"В который раз мы видим, что никакие обязательства, взятые на себя российскими оккупантами ничего не стоят. Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить", - написал он.
Загороднюк отметил, что сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям. При этом было применено запрещенное оружие.
"Наши воины дали достойный отпор. В настоящее время бой завершился. Наши войска удерживают позиции и готовы к любому развитию ситуации. По предварительной информации, один оккупант уничтожен, а пятерым нанесены тяжелые ранения.
К сожалению, не обошлось без потерь в наших рядах. Один украинский защитник погиб в бою. Еще четверо получили ранения и сейчас получают помощь.
Соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Героя. Скорейшего выздоровления нашим раненым.
Наши защитники в который раз выстояли", - написал министр.
Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Зеля ведь видел в глазах у пути желание мира!!!!
У вас зелени не возникает чувство диссонанса, когда вы несете свой бред!!!!
Идет подготовка как перед штурмом Дебаля были такие заявления
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Всі видохнули від ранкового хайпу? Кількість заробленого профіту нормальний?
А тепер коротко і по суті, але для початку нам прийдеться зазирнути в минуле, щоб досконально розібратись, що сьогодні трапилось і чому росіяни нагло пішли в атаку.
СПОСТЕРЕЖНИЙ ПОСТ «БАНЯ».
На початку січня всі пам'ятають чергове загострення, втрати і кількість поранених навколо зони розведення «Золоте». Насправді в декількох кілометрах північніше, наші хлопці наважились зайняти невеличку ділянку в сірій зоні. Звісно, ворог на це не міг закрити очі і намагався любими методами не дозволити цього, але ЗСУ кращі, досягли своєї мети, назвавши нову позицію - «Баня»!!! Так, цей клаптик землі для нас був досить важливий, тому що до цього ми не бачили позиції ворога і звідки від веде регулярний вогонь в нашому напрямку. З моменту закріплення, росіяни вже не так часто стріляли, а всі їх намагання швидко подавлялись. Саме цей спостережник став кісткою в горлі росіян, які певно довгий час готувались ним заволодіти, що й сталось сьогодні зранку.
Після інтенсивної арт підготовки, вже під час якої в нас були поранені, ворог двома групами, приблизно по 10 чоловік почав штурмувати «Баню». Було прийняти рішення нанести удар у відповідь. З нашого боку летіло все можна і недозволено. Хлопці вимушені були покинути позицію, тому викликали вогонь на себе і по позиціям ворога, відстань до яких всього 150-200 метрів (про радіус розльоту осколків 152мм погугліть).
Наваляли у відповідь знатно, був запрошений режим припинення вогню. Нажаль, один боєць загинув, його не встигли витягнути з полю бою. Зараз на ділянці повна тиша і працюють представники СЦКК. Якщо все буде добре, на завтра намічений обмін загиблими. Звертаю увагу, що ворог поніс більші втрати, завдяки оперативним рішенням і тій кількості снарядів, яка полетіла в бік ворога.
Короткий підсумок - не розводьте хайп, не критикуйте і не заважайте військовим шостий рік поспіль робити свою справу. Допомагайте армії і буде вам добро.
P.S. Коментувати заяви політичних інвалідів і їх плани по «врегулюванню конфлікту», а не війни Росіі проти Украіни бажання не маю.
P.S. Хто там писав про загиблих і три втрачених позиції. Як ви там? Нормас? Совість в сраку не лізе?
Доповідь закінчив.
Римарук