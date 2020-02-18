 Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет. СПИСОК

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации. Составление KPI для менеджмента (в бизнесе или в государственном секторе) - всегда непростая вещь. Но если в вашей системы есть "однородные элементы" (то есть элементы, которые можно между собой сравнивать), то задача облегчается. Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития", - рассказал министр.

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"Первое подведение итогов будет по результатам первого квартала. Let's start the race! (Начинаем гонку!)", - призвал Дубилет.

"А вот, собственно, сам перечень показателей:

- количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием

- количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением

- расширение сети опорных заведений общего среднего образования

- организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом

- количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания

- количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь

- автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи

- обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения

- уровень охвата прививками

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция

- обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет

- охват территории области территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень действенности

- суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)

- уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности

- выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития":

- уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

- уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года

- Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области

- объем доходов сводного бюджета области

- объем капитальных расходов сводного бюджета области

- уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)

- стоимость закупок в электронной системе закупок

- открытые торги, относящиеся к сфере их управления

- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов", - рассказал Дубилет.



