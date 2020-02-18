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 Политика Украины
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Все про:чиновник (1396) оценка (56) Дмитрий Дубилет (101)

 Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет. СПИСОК

Правительство будет ежеквартально составлять рейтинг глав облгосадминистраций.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации. Составление KPI для менеджмента (в бизнесе или в государственном секторе) - всегда непростая вещь. Но если в вашей системы есть "однородные элементы" (то есть элементы, которые можно между собой сравнивать), то задача облегчается. Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития", - рассказал министр.

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"Первое подведение итогов будет по результатам первого квартала. Let's start the race! (Начинаем гонку!)", - призвал Дубилет.

"А вот, собственно, сам перечень показателей:
- количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием
- количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением
- расширение сети опорных заведений общего среднего образования
- организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом
- количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания
- количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь
- автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи
- обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения
- уровень охвата прививками
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция
- обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет
- охват территории области территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень действенности
- суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)
- уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности
- выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития":
- уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах
- уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года
- Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области
- объем доходов сводного бюджета области
- объем капитальных расходов сводного бюджета области
- уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)
- стоимость закупок в электронной системе закупок
- открытые торги, относящиеся к сфере их управления
- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов", - рассказал Дубилет.

Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет 01
Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176418
 
 
 Топ комментарии
 
А ведь похож на своего избирателя?
Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6986 Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4484

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Включіт туди "індекс брехливості"... Він "вашим" точно знадобиться...
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Включіт туди "індекс брехливості"... Він "вашим" точно знадобиться...
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А проверять эти 24 показателя будут 24 инспекции. Пусть "кварталовцы" не унывают!
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Пока соберутся, им уже пора будет занимать лежаки на пляжах у моря, в Израиле.
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Достаточно двух:
1. Естественный прирост населения.
2. Количество созданных рабочих мест.
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Эти два ключевых показателя оценивают результат работы, а то что ты предлагаешь дубилет - банальная суходрочка и очковтирательство
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А может снижение процента безработицы и уровень средней зп важнее создания новых рабочих мест? А то откроют опенспейс на минималке просто чтоб открыть и всё.
С приростом естественным населения ещё веселее. Стимулируем алкоголиков, бомжей и прочих плодить социально не защищённых? Или может лучше таки процент детской смертности и индикаторы качества жизни привязать? А то просто налог 500% на контрацепцию сделают и будет прирост. До похожего бреда когдато при азарове уже хотели додуматься.
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- количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучениемИсточник: https://censor.net.ua/n3176418

То бишь если таких детей нет...то их надо будет сделать...да??
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- количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитанияИсточник: https://censor.net.ua/n3176418

Этих тоже надо будет делать...
Как в том старом анекдоте...

Едет ковбой. У куста стоит ребенок. Ковбой бросает ему конфетку:
- Возьми конфетку, сиротка!
Ребенок бросает ее назад:
- А я не сиротка, там мои папа и мама.
Ковбой стреляет по кусту и опять бросает конфетку:
... - возьми конфетку, сиротка!
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Это тупуй дуплет....не понимает элементарного....можно оценивать по этим критериям...но это должно быть процентное соотношение...от того что есть...и что сделано....
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Да он просто все перемножит потом на 0,888 Голів ОДА оцінюватимуть за 24 показниками, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8356
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Этот тупой Привет читать не умеет дальше заголовка, а так бы увидел, что оцениваться будет темп прироста чтоб одинаково оценивать разные по размеру и населению регионы.
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Дубилет становится главным в проверке выполнения.С помощью спутников,банков и реестров.Этот не упустит ничего!.Компьютер не спит.
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А это правда, что эвакуированных из Китая во Львов везут? Так там близко Польская граница, и в случае утечки короновируса Безвиз для всей Украины накроется медным тазиком.
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Правительство будет ежеквартально составлять -- все как в России . Копия , одна к одному
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ПРОГОНИТЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ МЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПОЛИГРАФ. 80 % ТАМ ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ И СКОЛЬКО ВЫ МОЛОДЫХ ПАЦАНОВ ПОСЛЕ АКАДЕМИИ МВД ТУДА НЕ ПОСЫЛАЙТЕ ОНИ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ СТАНОВЯТСЯ ТАКИМ ЖЕ ГОВНОМ КАК И ПРОДАЖНОЕ КОМАНДОВАНИЕ. пример г Глухов Сумская область. врио нач. полиции Буханистый Сергей самая продажная тварь в райотделе. это чмо стряпает дела против молодежи и раскачивает их родителей на деньги. дела даже не проводят по рдр
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Хватило бы и одного-------- по росту будки
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Они издеваются. 24 показателя! Я их внимательно перечитал. Это же надо было так "размыть" составляющую успешного/не успешного главы ОГА! У Дубилета- получилось.
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количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием Источник: https://censor.net.ua/n3176418 -- это просто пипец . Все , все дети должны быть в садике , это святая обязанность государства
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Перший і головний пункт, як і у попередньї влади.... Обовязкова наявність паспорту і громадянсва Ізраїлю...
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Капєц - турбо-режим стартував
Не як економіка регіону розвивається, не скільки робочих місць створено, не скільки лікарів та вчителів звільнилося і виїхало, не скільки здорового населення
А скільки щеплень зроблено та договорів на медичне обслуговування укладено
- це рівень основний
Собі зробіть щеплення
А як там з мєнтами, рейдерством, відкатами, суддями нєзалежними?
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Самый гнусный и дремучий пункт - "уровень охвата прививками".
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Необходимо добавить:
- украденный лес
- украденный янтарь
- уровень контрабанды
- уровень налогов в бюджет на одного жителя области
- уровень дотаций на одного жителя
- взносы на отдых в Омане Янелоха
- уровень грабежа области шоблой "Квартал 95".
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