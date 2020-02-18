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Все про:Михайловский (9) ГБР (963) Офис генерального прокурора (98)

 ГБР сообщило экс-руководству банка "Михайловский" о подозрении в хищении 283 млн грн

Государственное бюро расследований вручило подозрения по делу о выведении из банка "Михайловский" 283 млн грн.

Об этом говорится на сайтах ГБР и Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В феврале 2015 года должностные лица заключили кредитные договоры с "грубым нарушением законодательства и внутренних документов". После этого они перечислили 283 млн гривен на счета разных компаний, зная, что деньги в банк не вернутся.

Вскоре после этого банк "Михайловский" обанкротился.

Подозрения получили бывший глава правления банка, двое заместителей и четыре члена кредитного комитета.

Им вменяют злоупотребление полномочиями и служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

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Как сообщалось, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

По информации Нацбанка, с 20 мая 2016 года банк провел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на миллиард гривен - с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Кроме того, 19 мая состоялась переуступка прав требования по кредитам от ПАО "Банк Михайловский" другим финансовым компаниям. Речь идет о почти 111 тысячах кредитных договоров, балансовой стоимостью более 682 млн грн.

По данным НБУ, по состоянию на 23 мая 100% акций банка принадлежало ООО "Экосипан", 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.

В банке "Михайловский" заявили, что Полищук 19 мая продал свою долю акций в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% акций банка, однако в НБУ заявили, что не согласовывали продажу банка. Кроме того, 20 мая председатель правления ПАО "Банк Михайловский" Игорь Дорошенко сообщил НБУ, что оставил должность 18 мая. В тот же день и.о. главы банка был назначен Денис Панфилов.

В августе суд арестовал бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с правом внесения 137,8 млн гривен залога.

Сам Полищук, по данным ГПУ, сбежал тогда за границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3176417
 
 
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Хм, по нынешнему курсу это всего-то грубо говоря чуть больше 10 миллионов баксов. Не хвататет еще 90, что бы нанять себе инвестиционную няню ДБР повідомило екскерівництву банку "Михайлівський" про підозру в розкраданні 283 млн грн - Цензор.НЕТ 7741
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вы уже достали всех своими заявлениями. где обещаные зеленским посадки? уже вторая весна начинается
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Очередной цирк... ДБР повідомило екскерівництву банку "Михайлівський" про підозру в розкраданні 283 млн грн - Цензор.НЕТ 590
Цели и задачи ГБР заключаются расследовании уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники...
При чем здесь руководство коммерческого банка???
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