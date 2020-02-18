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 Политика Украины, Общество
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Все про:запрет (1381) Зеленский (4641) Госкино (155)

 Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, в список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины попало 5 фильмов.

Три из них запрещены на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", на основании обращения Службы безопасности Украины.

В частности, речь идет о двух иностранных фильмах: "Мачете" (реж. Родригес Р., 2008 г., США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, и "Сорванцы из Тимпельбаха" (реж. Бери Н., 2008 г., Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье.

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Третьим фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.), который запрещен из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, так как она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г.)

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году 3 российских сериала и предоставило разрешение на прокат 3 российских фильмов.

Источник: https://censor.net.ua/n3176413
 
   
 Топ комментарии
 
та и мультфильм "Король-вислюк" сняли с проката, фактически запретив его. В мультфильме часто звучит фраза, которую нередко использует зе-лох-42: "Дякую, дуже дякую" :

Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 2033
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Девять месяцев живем в этом кино, в сериале "Ублюдки 95".
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та и мультфильм "Король-вислюк" сняли с проката, фактически запретив его. В мультфильме часто звучит фраза, которую нередко использует зе-лох-42: "Дякую, дуже дякую" :

Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 2033
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Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского

Правильно, ****. Всё запретить, где он снимался. И его самого.
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Девять месяцев живем в этом кино, в сериале "Ублюдки 95".
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Как на меня, так уже тридцать лет этому украинскому сериалу. Какие-то персонажи меняются, но курс несгибаемый.
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На Госкино надежда, может самого зебленского запретят по всей территории страны.
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Прикольно, что начали запрещать фильмы с участием зеленских. Еще бы сватов закрыть и слугу нарида Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 8779 Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 2261
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А нет никакой возможности запретить клоуна вообще?
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Да как же так !? Это произвол! Верните бубочку в прокат!
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зебоба снялся в непотребном виде и теперь застеснялся?
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Действительно, пора уже кончать эту "комедию" с зеленским...
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Дедуня, ты с этим аккуратнее. Федына уже в истерике.
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хорошо истерит тот,кто истерит последним.. Держкіно в 2019 році заборонило п'ять фільмів, серед яких комедія за участю Зеленського - Цензор.НЕТ 9608
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так мы и так комедии с Зеленским каждый день смотрим - ус#ться как смешно!
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Нафига эти фильмы, если Бубу можно лицезреть онлайн.
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запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского. Охренеть. Вы там что совсем обнаглели. Это все происки Порошенко. А за счет чего теперь гарант столоваться будет. Закрыть кино это равносильно что закрыть Рошен.
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Згадалось: "В той час коли в темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор "Sony" показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради."
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Да какая раазница... Президент или клоун.. у нас курс на мир
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Где скачать запрещенные фильмы с величайшим актером современности В.А.Зеленским
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Такие фильмы в канализацию скачивайте.
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За что Мачете дурни. Фильм же круть.
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Осталось запретить самого Бубочку , а лучше выслать его за поребрик .
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Так все запретите, у вас больных одна война в голове. Бутусов жги дальше
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Вы только вдумайтесь
Госкино запретило к показу фильм, который создаёт угрозу национальной безопасности Украины, в котором снимается президент Украины
Во время войны, такое могло произойти только в стране, где большинство людей клинические идиоты
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Ну вроде там опасность создает какая-то женщина. Держкіно в 2019 році заборонило п'ять фільмів, серед яких комедія за участю Зеленського - Цензор.НЕТ 9261
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Зараз призначать нову чільницю Держкіно і все порішають!
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теперь понятно почему зельцману так срочно нужно было поставить на главу госкино криворожкую шлюху.
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президент там не мог сниматься никак) разве только до президентства....
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так він що будучи президентом встиг у кацапському фільмі знятись.....тоді питань немає
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Ну, хоть шедевры "Ржевский против Наполеона" и "Служебный роман 2" можно спокойно смотреть...)))
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Если ликвидировать госкино, можно немного поднять пенсии малоимущим.А так больше ни чего не изменится.
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