 Цена на газ для населения дополнительно снизится в феврале, - Оржель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Отмечается, что это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.

"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньшей цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.

Также министр добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, чтобы в Украине были лучше дороги, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги.

"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались, - добавил министр. - Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, украинцы смогут качественно получать газ напрямую у себя в домах ".

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