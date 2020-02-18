 Цена на газ для населения дополнительно снизится в феврале, - Оржель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Отмечается, что это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.
"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньшей цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.
Также министр добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, чтобы в Украине были лучше дороги, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги.
"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались, - добавил министр. - Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, украинцы смогут качественно получать газ напрямую у себя в домах ".
у мене є питання, до 73% недоносків, вам у теплі легше буде дивитись на поховання наших героїв?
пока наш петух не
кукурекнетпрохрипит - солнце не взойдет!
..Сумніваюсь . У виграші тільки *приватники * та в кого *автономка *.
Сьогодні заплатив на 50 грв більше -3050!!
(с) Закон сохранения барышей олигархов.
за январь на 370 гривен больше пришла платежка .
смотрел специально сумму прошлого года при "Вальцмане который на войне зарабатывал " сумма стоит на 40% меньше хотя и прошлая зима холоднее была .
Скажите пожалуйста мы уже победили "Зубожиня " или еще нет ????
Это платежки за 2019 и 2020 гг. за отопление:Дата счета: 11.01.2019,
cумма счета: 1140.05 грн.Дата счета: 11.02.2019,
cумма счета: 1331.80 грн.
Дата счета: 10.02.2020,
cумма счета: 1245.10 грн (Плюсовая Температура со сниженным тарифом
По газу еще круче, цена якобы снижена, зато добавли транспортировку. По области вообще писец обнаглели в один месяц 153 грн, в этом 50 грн. Причем расход минимален - на подогреве. Как начисляет - да пофиг как, не проверят же.