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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (9279) Тарифы на газ (187) Алексей Оржель (54) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (12)

 Цена на газ для населения дополнительно снизится в феврале, - Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Отмечается, что это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.

"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньшей цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.

Также министр добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, чтобы в Украине были лучше дороги, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги.

"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались, - добавил министр. - Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, украинцы смогут качественно получать газ напрямую у себя в домах ".

Читайте также: Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив

Источник: https://censor.net.ua/n3176410
 
 
 Топ комментарии
 
Ніхто увагу не звернув, як оперативно починають закидати про газ, тарифи... Як тільки Зеленський в черговий раз обіс.реться, так відразу тарифи обіцяють знищити...
у мене є питання, до 73% недоносків, вам у теплі легше буде дивитись на поховання наших героїв?
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Сделают еще и третью платежку...что бы глаза замылить...??
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Ахах, самая теплая зима в Украине за последние 20 лет, а зеленые себе заслуги приписывают, типа : "Смотрите, это именно благодаря нам, вы платите зимой значительно меньше, чем при Порохе..")) Цирк, блин.
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Сделают еще и третью платежку...что бы глаза замылить...??
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Та ні, відчули, що дали маху з зашкварами. Тому роблять спроби для реабілітації. Втрати, які при цьому понесуть, планують компенсувати згодом. Простіше кажучи - кинули собаці кістку, щоб не гавкала.
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Правильно. За газ снизится, а за доставку повысится. Все знают, какие у нас дороги. Как по ним газ доставлять?
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Сказал, что украинская экономика - это платежи за газ.
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Понятное дело в Норвегии уже по 100$, а у нас когда будет по 2500 грн. за 1000 куб., никагдааа?!
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И трубы толще, транспортировка дешевле.
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Не раскачивайте ситуацию. В Норвегии дороги лучше в 3 раза, поэтому и доставка газа и сам газ дешевле.
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Ніхто увагу не звернув, як оперативно починають закидати про газ, тарифи... Як тільки Зеленський в черговий раз обіс.реться, так відразу тарифи обіцяють знищити...
у мене є питання, до 73% недоносків, вам у теплі легше буде дивитись на поховання наших героїв?
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Ахах, самая теплая зима в Украине за последние 20 лет, а зеленые себе заслуги приписывают, типа : "Смотрите, это именно благодаря нам, вы платите зимой значительно меньше, чем при Порохе..")) Цирк, блин.
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Вот жжет клоун! Цена на газ для населения дополнительно снизится в феврале, - Оржель - Цензор.НЕТ 2925Не потому, что цена на газ в мире упала и она гораздо ниже украинской, а благодаря старниям супер ЗЕкоманде Цена на газ для населения дополнительно снизится в феврале, - Оржель - Цензор.НЕТ 4356
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брехня! вони в платіжці збільшують коефіцієнт і остаточна ціна на опалення стає ще більшою! Платіжка в січні : коефіцієнт 26, опалення 1500. Платіжка в лютому коефіцієнт 30, опалення 1700!!!!!!!!!!!!!!!!
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... нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа ...шо вам там удалось ??? ещё скажите что глобальное потепление - это тоже ваша работа Ціна на газ для населення додатково знизиться в лютому, - Оржель - Цензор.НЕТ 3324
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они ведрами тепло из Омана на самолетах возят
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а шо за сомнения? канешка...
пока наш петух не кукурекнет прохрипит - солнце не взойдет!
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И еще продолжительность дня увеличится!
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Послушаешь этого зеленого соросенка Так оно цену снижает а вспомнишь как офшорная гнила вместе с кулевлобным пинчером Подняли цену на 300% Так сразу и подумаешь что этим пидоростятам можно всю каденцию Цену на газ снижать Раз в месяц на всраных 7% И все равно Цена будет выше чем в европе
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Декабрь 1670, январь- 2400,-оба теплые месяца. Вы там совсем @лись 🤔🤔🤔?
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В феврале несколько дней было минус 15-20....так что готовься...будет 3400 как минимум....
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чего ж не пообещали что в мае, июле, июне, августе и сентябре вообще не будет платёжки??? Ціна на газ для населення додатково знизиться в лютому, - Оржель - Цензор.НЕТ 2899
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Так що місцеві теплокомуненерго повинні щомісяца тариф преглядати за Гкал ? Ціна на газ для населення додатково знизиться в лютому, - Оржель - Цензор.НЕТ 2809
..Сумніваюсь . У виграші тільки *приватники * та в кого *автономка *.
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Бреше!
Сьогодні заплатив на 50 грв більше -3050!!
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Зима найтепліша.Було лише декілька днів холоду.
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Цена снизилась а стоимость выросла ! Ціна на газ для населення додатково знизиться в лютому, - Оржель - Цензор.НЕТ 2723
(с) Закон сохранения барышей олигархов.
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у меня уже снизили !
за январь на 370 гривен больше пришла платежка .
смотрел специально сумму прошлого года при "Вальцмане который на войне зарабатывал " сумма стоит на 40% меньше хотя и прошлая зима холоднее была .
Скажите пожалуйста мы уже победили "Зубожиня " или еще нет ????
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На кой хер поднимать надо было? Башку с задницей перепутали? Едят в голову, а не .... мудилы.
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слово "дополнительно" настораживает... и даже больше звучит как угроза.. Ціна на газ для населення додатково знизиться в лютому, - Оржель - Цензор.НЕТ 6664
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Ти ЗЕбаран брехливий - я за січень на 200 грн більше заплатив, ніж за грудень - оце ваше чмошне з Гончаруком зниження ! Суки повиздихайте там!
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О чем говорить ?!
Это платежки за 2019 и 2020 гг. за отопление:Дата счета: 11.01.2019,
cумма счета: 1140.05 грн.Дата счета: 11.02.2019,
cумма счета: 1331.80 грн.

Дата счета: 10.02.2020,
cумма счета: 1245.10 грн (Плюсовая Температура со сниженным тарифом
По газу еще круче, цена якобы снижена, зато добавли транспортировку. По области вообще писец обнаглели в один месяц 153 грн, в этом 50 грн. Причем расход минимален - на подогреве. Как начисляет - да пофиг как, не проверят же.
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