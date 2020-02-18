 В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск принимаются активные меры по устранению недостатков, выявленных в начале февраля с.г. комиссией Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ.
В частности, в передовые подразделений противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения.
Кроме того, оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня.
Как можно не видеть очевидное? Доклад разведки на столе. Верните войска на передок с тяжелым вооружением.
Речь главнокомандующего пораженца
готовься к новой провокации
После него хоть потоп!
Так вважає зелене жалюгідля ...
18.02.2020, 13:49 • 439 • 1
Сергей Сивохо и Владимир Зеленский
Под Золотым серьезные бои, что можно понять даже по тем видео, которые выкладывают жители ближайших населенных пунктов. Слышна интенсивная канонада, работает запрещенная минскими соглашениями тяжелая артиллерия.
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Вчера журналисты "4 канала" спрашивали мое мнение по поводу создания "платформы примирения и единства". И я ответил, что можно создать хоть десять таких платформ, но они ничего не решат и не изменят ситуацию. Потому что в ОРДЛО местное население с 2014 года не является субъектом принятия решений, и даже если завтра все жители Луганска поголовно станут бандеровцами, от них уже ничего не будет зависеть. Ситуацию в ОРДЛО контролирует правительство России. И пока Путин не выведет оттуда войска и не пожелает закончить войну, боевые действия не прекратятся.
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Сегодняшние, 18 февраля, события подтвердили эти слова. Уверен, что команду на атаку наших позиций Кремль отдал именно с этой целью - продемонстрировать, кто хозяин положения. Показать насколько жалко и бессмысленно выглядит презентация "платформы примирения" Сивохо. Показать, что Зеленский не контролирует ситуацию и что его обещания мира не состоятельны.
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Денис КАЗАНСКИЙ
Каждый будущий разрыв кацапских снарядов и автоматных пуль на территории Украины это заказал телевизорный призидент из кацапского телесериала "Слуга народа".
Запомните это, граждане Украины всех национальностей и держите порох поблизости от своих семей.
ребятишечки готовятся к совместному патрулированию...не более того...
совпадение?
не думаю.
Клоун уверен, это они к разведению готовятся.
Скажите пожалуйста, когда данные о подготовке этой операции были переданы нашему ватному командыванию, с нарколыгой во главе? Сколько дней оно знало, что наших ребят будут убивать и ничего не делало?