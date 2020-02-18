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 В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка

Наемники РФ на оккупированной части Донбасса запасаются оружием, боеприпасами и оборудуют новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск принимаются активные меры по устранению недостатков, выявленных в начале февраля с.г. комиссией Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ.

В частности, в передовые подразделений противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, - ГУР Минобороны

Кроме того, оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3176409
 
 
 Топ комментарии
 
Правельно, провели розведку боем, поняли шо у нас в генштабе и гамнокоммандущий сцыкло, вот и готовятся!!! В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка - Цензор.НЕТ 8515
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Совет форумчанПравила форума
 
В нього не має часу стратегічно думати.
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Как всегда мы на вторых ролях, никакой инициативы, действуем по ситуации которую нам создают московиты. У себя дома как в гостях, что за напасть? Казацкого роду остались лишь в Гимне, а вокруг как в песне про то что ...если в кране нет воды...
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Все в сто раз хуже. Если внимательно прослушать отчет Хомчака, то выглядит это так - сначала по передовым позициям ВСУ стреляли сепаратисты, потом по позициям ВСУ стреляла артиллерия ВСУ (потму что якобы Хомчак дал приказ отступить). А по позициям сепаратистов, откуда велся изначально огонь, наша артиллерия даже не стреляла.
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Это называется потеря управляемости. Мы это сейчас наблюдаем во всей зеленой власти, когда в течение суток разные ветви делают диаметрально противоположные заявления и поступки.
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Нет , не так, там не позиции были а наблюдательные пункты, на них по три - четыре человека, они и приняли удар кацапов, там погиб боец и получили ранения ещё трое. Наши начали ответный огонь артиллерии , начали его с этих НП и перенесли его в глубь обороны сепарни, дали им хорошо. Но ведь дело не в том, инициатива остаётся за противником, во главе нашего войска сборище пораженцев, что деморализует все ЗСУ. Вот что плохо.
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так там же наші люді, кацапи млять та хражданські... які вели обстріли ховаючись ща будинками мирняка...
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Повторюсь. Любой, кто после сегодняшних событий говорит о разведении и совместном патрулировании - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.
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Правельно, провели розведку боем, поняли шо у нас в генштабе и гамнокоммандущий сцыкло, вот и готовятся!!! В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка - Цензор.НЕТ 8515
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Зато мы, разводим войска, и сносим блиндажи, слава великой военной стратегии зеленого мурла!
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Очень сильно мы украинцы добродушные и толерантные ко всякой лапотной, обрезанной падали, и их холуям, вот и помыкают и издеваются над нами как хотят, обдирают как липку и сцут в лицо. Не ценим свою страну, свой народ, свои ценности.
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Та ты шо-а!!! А кацапня типа совсем не хатынки по всему миру скуповывает!? Драпанули из-за поребрика похуже чем из Ккраины!
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винторогий, про обрезаных у себя в мокшандии будешь тявкать! мы когда врагов мочим в трусы им не заглядываем!
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Защеканец, кого ты мочишь, болезный? Ты только можешь зеструйку в свое эбало с "обреза" принимать.
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Отправьте туда Сивохо - он их всех примирительно сожрет

Как можно не видеть очевидное? Доклад разведки на столе. Верните войска на передок с тяжелым вооружением.
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Ты што? володя зеленских жи так старался ,что бы развести войска, и сейчас вот так всьо это похерить? В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка - Цензор.НЕТ 1571
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Провокации бывают но мы идем к миру

Речь главнокомандующего пораженца
готовься к новой провокации
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Воно нє вєріт! Ето всьо правакація! Вже погоджені нові ділянки розведення, озвучені плани патрулювання з сєпарами і тікі-но воно на прес-конференції заявило, що буде продовжувати мирні ініціативи... Тому, панове офіцери, "вьі всьо врьотє!"
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***... , как я ненавижу этого тупого ЗЕ . Каким надо быть дол..... , что бы говорить , что надо просто перестать стрелять ?
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А чего это он тупой? Он лживыми речами прорвался к корыту и жрёт теперь оттуда не отрываясь. И пока у него не начнёт гореть земля под ногами оно будет жрать, а в последний момент сбежит бросив всех и вся.
После него хоть потоп!
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Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. ВИДЕО

Так вважає зелене жалюгідля ...
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Да идет полный сбор и и мотаются топливозапрвшики с военными
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КСУ визнав неконституційним конкурс для суддів Верховного суду
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Ну а в нас нач ГШ - ХОМЯЧОК, сховається так, що і не знайдете, він вже одного разу довів, що драпає так, що і на авто не наздоженеш... Ви не лякайте тек наше військове керівництво, воно сильно героїчне з дівчатами-звязківцями
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Кремль продемонстрировал, что Зеленский не контролирует ситуацию - Казанский
18.02.2020, 13:49 • 439 • 1

В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка - Цензор.НЕТ 8319
Сергей Сивохо и Владимир Зеленский
Под Золотым серьезные бои, что можно понять даже по тем видео, которые выкладывают жители ближайших населенных пунктов. Слышна интенсивная канонада, работает запрещенная минскими соглашениями тяжелая артиллерия.
Читайте также: Зеленський назвав російську атаку на фронті "спробою зірвати мирний процес" і запевнив у незмінності свого курсу
Вчера журналисты "4 канала" спрашивали мое мнение по поводу создания "платформы примирения и единства". И я ответил, что можно создать хоть десять таких платформ, но они ничего не решат и не изменят ситуацию. Потому что в ОРДЛО местное население с 2014 года не является субъектом принятия решений, и даже если завтра все жители Луганска поголовно станут бандеровцами, от них уже ничего не будет зависеть. Ситуацию в ОРДЛО контролирует правительство России. И пока Путин не выведет оттуда войска и не пожелает закончить войну, боевые действия не прекратятся.
Читайте также: Верховный главнокомандующий отказывается видеть очевидное - журналист
Сегодняшние, 18 февраля, события подтвердили эти слова. Уверен, что команду на атаку наших позиций Кремль отдал именно с этой целью - продемонстрировать, кто хозяин положения. Показать насколько жалко и бессмысленно выглядит презентация "платформы примирения" Сивохо. Показать, что Зеленский не контролирует ситуацию и что его обещания мира не состоятельны.
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Денис КАЗАНСКИЙ
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А Ишак в глазах ***** этого не видел, значит это не правда...
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Хе-хе. Там еще один... как раз вiслюку пара будет...
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а коленки подряпаны от долгого стояния или... "по работе"!?
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Когда это служба в оккупационной армии вдруг стала для вас предметом гордости???
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Кто помнит,в том его сериале он вроде сидел в тюрьме?
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Короче, ***** взяло ЗЕлупу за яйця вже давно. Тепер яйкі зажали в тиски, зараз буде активно здавлювати.
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так я ни понял. сивохо ужэ палтхворму примерения запустило?
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После сегодняшней российской атаки, Зеленский заявил, что продолжит заканчивать войну даже, если России для этого потребуется убить всех жителей Украины.
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А потом гнусавым голосом - "прасцiцє - я кончіл..."...
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Я надеюсь, что пятый Президент Украины Петро Алексеевич Порошенко сегдня же выступит с обращением к народу Украины где и расскажет, ЧТО НАМ теперь делать и как НАМ ТЕПЕРЬ быть!
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Отвечаю ещё раз: Как я могу смеяться? Ну как? Из-за несознательноси народа Украины происходят ужастные вещи! например сегодня в лугандонии был бой.... Если бы Президентом выбрали Петра Алексеевича Порошенко этого точно бы не случилось.
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він вже п*ятнадцять років вішає локшину українцям і світу, але деякі її ще їдять.
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Ми не дамо провокаторам зірвати мирний процес, навіть якщо вони дійдуть до Києва, Дніпра і Одеси!
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Пускай возят пусть укрепляют позиции мы на эти провокации(убийство наших военных) не поддадимся и не будем защищать свою границу чтоб не подумали что это мы сорвали огонь и не хотим мира,хоть град,хоть бомбёжки но мир придёт вот уже на пороге,буквально можна пощупать,и хотят сорвать нормандию в апреле но мы опять таки не поддадимся,на провокацию(обстрелы,убийства наших военных )так читается Зебила позиция
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призиденту привет от 28 миллионов УКРАИНЦЕВ любых наций и народов, которые проживают на границах с Кацапией.
Каждый будущий разрыв кацапских снарядов и автоматных пуль на территории Украины это заказал телевизорный призидент из кацапского телесериала "Слуга народа".
Запомните это, граждане Украины всех национальностей и держите порох поблизости от своих семей.
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ДА НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ! ДАВАЙТЕ ДОЖДЕМСЯ ЕЩЕ ОДНОЙ "ПРАВАКАЦИИ" ЗАМЕСТЬ ТОГО ЧТО БЫ ПРЯМО СЕЙЧАС С АРТЫ СРОВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ ЛЮБЫЕ НАЧИНАНИЯ ОРКОВ!
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У Кремлі заявили, що вимагати відповідальності за бій під Золотим "абсолютно неправильно" в підсумку - обісцяний, опущений, шизофренічний клоун Зє.
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не думал что увижу как осел зарывает голову в песок...
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Надо сделать ещё одну платформу мира. Чтобы первая платформа не скучала. И срочно провести ещё какое-нибудь разведение - на случай, если нас разводят недостаточно.
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та ну... брехня...
ребятишечки готовятся к совместному патрулированию...не более того...
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армия сепаратистов 20-30 тысяч чел. ВСУ 250 тысяч чел. возможны только локальные бои. крупное наступление для них смертельно.
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навряд ли они первыми начнут.. без палива серьезные войска через границу не подтянешь.
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а они боятся палева? скажут привычно ихтамнет
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боятся конечно. не боялись бы не играли бы в Минск а шли на Киев еще в 2014м.
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это если атаковать по всей линии фронта. А могут создавать локальный перевес на некоторых участках и прорываться вглубь хоть до Кииева, как немцы в 1941.
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Мацквароті поцріоти це якір що не відпускає нас від узького міра
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Підтягуйте артилерію ідіоти, ту що Падлошенко відвів за часів свого царювання
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это преступление отводить войска и вооружения когда враг их подтягивает
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Навіщо йому розвідка, він в очі путіну дивиться.
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Где наши смерчи,грады,ольха,гауцинт и т.д.Куярте этих гадов - колорадов и не обращайте внимание на продсждных генералов!Все продается и все покупается!Тогда нужно менять весь штаб оос .Пусть придут офицеры,которые не изменили присяге и воевали с 2014 года с фашистами!Возможно зашел чемоданчик с долларами и опять купили какого-то генерала.Нужно сразу отвечать и по полной!И мочить этих гадов днем и ночью!Днем и Ночью!
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а тем временем доверенное лицо на последних выборах в харькове порошенка и закадычный друг рамзанки дырова гепа готовит очередной шухер.https://glavnoe.ua/news/n357017695-kernes-gotovit-provokacii-na-tc-barabashovo-associacija-predprinimatelej
совпадение?
не думаю.
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Ну і ..? Вчора теж розвідка попереджала. Сьогодні обстріляли. Загиблий, поранені. Та це не змінить "миролюбність погляду фуйла", і мрії про вибори в ордло
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Сивоху на передову. Хай продемонструє на дії миротворця. Ато сидіти у жирною дупою у Київі і патякати, багато розуму не треба.
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свозят оружие и боеприпасы...

Клоун уверен, это они к разведению готовятся.
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Это они к совместному патрулированию готовятся
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"Войны не будет - будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется" (с)
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Привет разведка, мы конечно не профи в отличаи от вас, но все адекватные люди понимают, что подобная операция кацапами планировалась не один день. Ведь это и перемещение технки и подвоз БК и перемещение личного состава и оборудывание позицый.

Скажите пожалуйста, когда данные о подготовке этой операции были переданы нашему ватному командыванию, с нарколыгой во главе? Сколько дней оно знало, что наших ребят будут убивать и ничего не делало?
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Цікаво подивитись звіти що контора передавала зейло, як воно їх сприйняло...? розвідка точно усе говорила...
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Сивохо відправити в розвідку по виявленню скупчення зброї і накрити її матом.
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