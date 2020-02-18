 В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск принимаются активные меры по устранению недостатков, выявленных в начале февраля с.г. комиссией Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ.

В частности, в передовые подразделений противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения.

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Кроме того, оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня.