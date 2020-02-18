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 Политика Украины
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 СНБО передал на утверждение Зеленскому Стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны"

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По результатам заседания СНБО одобрил и предложил Президенту для утверждения проект Стратегии.

Во время заседания секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии является безопасность человека и безопасность страны.

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил он.

По словам Данилова, Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

"Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)", - говорится в сообщении.

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Также секретарь СНБО сообщил, что приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

Кроме того, Данилов отметил, что Стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков", - добавил он.

Данилов также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценкой предложенного проекта Стратегии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176405
 
 
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В Зєйло що, в тугалєті туалетного паперу намає. Як так, то це дуже своєчасна стратєгія.
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Главное, перестать стрелять и не злить ВВХ.
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Умалишённые после гибели военного бумажки перекладают...янек тоже так делал, всё на бумаге...а в реальности шиш
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Зе-чмо сдает все Московии ударными темпами....




Назар Приходько

@nazareye

·2 ч

Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України о 22:00.
АЛЕ!
Засідання ініціювала РФ. Не МИ, а РФ...
Й.баний піз.єц...
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СНБО передал на утверждение Зеленскому Стратегию нацбезопасности и обороны "Шняга шняжная - едрить-колотить".
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Корч,Ярош,Билецкий Случайно не попали под обстрел орды?Ведь именно они боронять Украину!!!А военные ублюдки голосуют за Зеленского?
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Если речь о бене, тогда да, верю. Его безопасность превыше всего.
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"Я більше вірю очам путіна який дійсно хоче закінчити війну", ніж що звужується кордон України...
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В общем передали на подпись важнейший документ,что нужно ценить права человека.Как своевременно,однако,про охрану памятников забыли там упомянуть.
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