 США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе и призывают РФ соблюдать взятые на себя обязательства

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - отметили в посольстве.
Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
сышыа мАлАцы!!! жгите еще