EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  914  11
Все про:посольство (597) Россия (74969) США (16149) Донбасс (20688)

 США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе и призывают РФ соблюдать взятые на себя обязательства

Посольство США в Украине призывает Российскую Федерацию соблюдать взятые на себя минские и нормандские обязательства.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - отметили в посольстве.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 4,5 часа наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 70 мин 120- и 82-мм калибров и осуществили 30 выстрелов из танков. С начала суток - 13 обстрелов, - Минобороны

США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе и призывают РФ соблюдать взятые на себя обязательства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176403
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот у меня вопрос к Зебилам- Вам не стылюдео нет за своего Торчка Президента? Почему мое правительство четко и упорно дает сигнал- во всем виновата Россия и Москва! И она настаивает на соблюдении- " ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ". А выбоанное вами уе..ище твердит о каком то Мире?
 показать весь комментарий
 
 
может потому что бойко мертвечуки сидели в раде как и сейчас? тут последнему ослу понятно что подобные личности как минимум должны сидеть в тюряге, почему же не зеленский не порошенко их не посадили?
 показать весь комментарий
 
 
Ви б краще свого занепокоєння добряче вздрючили б Зїйла. Основного капітуліста .
 показать весь комментарий
 
 
А я обеспокоен куда дальше семью эвакуировать. Из Макеевки двинули в Мариуполь, но Мариуполь всё ближе к днр становится. Перемещается поближе, как говорица.
 показать весь комментарий
 
США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе.... В районі конфлікту - БУВАЮТЬ провокації ..(клоун) але ми тримаємо курс на примирення...( інший клоун-продюссер)
 показать весь комментарий
 
Так влупите им санкции, например от свифта отключите
 показать весь комментарий
 
ура!!! еще бесокойства и обеспокоенности! спасибо вам! что бы мы без вас делали
сышыа мАлАцы!!! жгите еще США стурбовані військовою ескалацією на Донбасі і закликають РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань - Цензор.НЕТ 2761
 показать весь комментарий
 
_Трамп от угрозы импичмента отделался и теперь может решительней Украине поганки организовывать чтобы угодить путлеру.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх