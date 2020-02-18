 Хомчак о подробностях боя под Золотым: Была дана команда отойти с наблюдательного пункта - пришлось туда открывать огонь из артиллерии

Об этом заявил на брифинге после заседания СНБО начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня после 5 часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад, также применяли и калибр 152 мм. После этого в районе 05:15 противник штурмовыми группами попытался атаковать три наблюдательных поста бригад на промежутке от Новотошковского до Желобка. Силами двух механизированных бригад нападение было отражено. Завязался бой на наблюдательном посту 72-й бригады, так называемой "Бане", – рассказал Хомчак.

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"В соответствии с 51 ст. Устава ООН мы дали адекватный ответ также из всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед этим, конечно, с этого наблюдательного пункта мы дали команду, чтобы люди отошли, потому что пришлось туда открывать огонь, и из артиллерии в том числе. … Это не позиция, это наблюдательный пункт. От него отошли, потому что надо было туда наносить удар", - добавил он.

"На данный момент все наши позиции под контролем. Около 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненных. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, огонь прекратился. Все резервы и подразделения работают согласно ранее принятым решениям и планам", - подытожил Хомчак.

Сейчас на месте боя работает СЦКК, представители которого должны забрать тело погибшего украинского воина.

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"Я хотел бы, чтобы мы не спекулировали словами "Золотое". Я про Хутор Вольный ничего не сказал. Золотых есть пять. Участок разведения был в части Катериновки, он доходит до одного из Золотых. Поэтому сегодня мы не говорим об участках разведения; из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. В Петровском есть случаи, ОБСЕ их фиксирует. Противник выходит, открыто перед камерами открывает огонь по участку разведения. Это провокационные обстрелы. Они хотят спровоцировать нас, чтобы мы дали ответный огонь. У них там в это время находятся их средства информации, чтобы зафиксировать, что мы ведем огонь. Мы на эти провокации не ведемся. По Золотому – с момента разведения не было ни одной проблемы на участке разведения в Золотом. Но война продолжается и линия столкновения 410 километров. И такие события происходят у нас не каждый день, а через день. Давайте сюда не будем приписывать участки разведения", - сказал Хомчак.

"Сегодня 5-я годовщина событий в Дебальцево. Для противника, они этим показывают для всего их мира, что это была их победа. Мы расцениваем это так, что сегодня ночью они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать, наверное, своему населению, тому, перед кем они отчитываются, что "мы можем", "мы захватили, продвинулись в перед на какие-то 300-500 метров". Это война, и каждый метр для тех, кто воюет, он дорог. В тактическом плане, в оперативном плане, оно не меняет ничего в обстановке, но для людей, которые на войне, каждый метр, который они защищают, он окроплен кровью, он очень дорог", - акцентировал Хомчак.

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Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.