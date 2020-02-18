 Хомчак о подробностях боя под Золотым: Была дана команда отойти с наблюдательного пункта - пришлось туда открывать огонь из артиллерии

Об этом заявил на брифинге после заседания СНБО начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня после 5 часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад, также применяли и калибр 152 мм. После этого в районе 05:15 противник штурмовыми группами попытался атаковать три наблюдательных поста бригад на промежутке от Новотошковского до Желобка. Силами двух механизированных бригад нападение было отражено. Завязался бой на наблюдательном посту 72-й бригады, так называемой "Бане", – рассказал Хомчак.
"В соответствии с 51 ст. Устава ООН мы дали адекватный ответ также из всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед этим, конечно, с этого наблюдательного пункта мы дали команду, чтобы люди отошли, потому что пришлось туда открывать огонь, и из артиллерии в том числе. … Это не позиция, это наблюдательный пункт. От него отошли, потому что надо было туда наносить удар", - добавил он.
"На данный момент все наши позиции под контролем. Около 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненных. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, огонь прекратился. Все резервы и подразделения работают согласно ранее принятым решениям и планам", - подытожил Хомчак.
Сейчас на месте боя работает СЦКК, представители которого должны забрать тело погибшего украинского воина.
"Я хотел бы, чтобы мы не спекулировали словами "Золотое". Я про Хутор Вольный ничего не сказал. Золотых есть пять. Участок разведения был в части Катериновки, он доходит до одного из Золотых. Поэтому сегодня мы не говорим об участках разведения; из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. В Петровском есть случаи, ОБСЕ их фиксирует. Противник выходит, открыто перед камерами открывает огонь по участку разведения. Это провокационные обстрелы. Они хотят спровоцировать нас, чтобы мы дали ответный огонь. У них там в это время находятся их средства информации, чтобы зафиксировать, что мы ведем огонь. Мы на эти провокации не ведемся. По Золотому – с момента разведения не было ни одной проблемы на участке разведения в Золотом. Но война продолжается и линия столкновения 410 километров. И такие события происходят у нас не каждый день, а через день. Давайте сюда не будем приписывать участки разведения", - сказал Хомчак.
"Сегодня 5-я годовщина событий в Дебальцево. Для противника, они этим показывают для всего их мира, что это была их победа. Мы расцениваем это так, что сегодня ночью они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать, наверное, своему населению, тому, перед кем они отчитываются, что "мы можем", "мы захватили, продвинулись в перед на какие-то 300-500 метров". Это война, и каждый метр для тех, кто воюет, он дорог. В тактическом плане, в оперативном плане, оно не меняет ничего в обстановке, но для людей, которые на войне, каждый метр, который они защищают, он окроплен кровью, он очень дорог", - акцентировал Хомчак.
Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.
"Режим тишины" был предоставлен Хомчаком у которого нет ума.
Про це заявив на брифінгу у Верховній Раді співголова фракції Артур Герасимов.
"Європейська солідарність" звертається до Зеленського і вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких вони були відведені в рамках так званого розведення. І вимагаємо від пана Зеленського терміново виконати його власну обіцянку, що у разі загострення війська будуть повернуті на позиції. Крім цього ми звертаємося до влади з вимогою терміново звернутися до Ради безпеки ООН і на зібраному з цього приводу засіданні обговорити цю ситуацію з наступом російських окупаційних військ на наші позиції.
Також звертаємось до нинішньої влади з вимогою терміново звернутися до наших міжнародних партнерів - Німеччина, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, а й значно їх підсилити.
Ми всі чули, що пропонуються спільні патрулі. Ми всі чули, що пан Зеленський побачив мир в очах Путіна. Сьогодні вранці ми чітко побачили, що в очах Путіна - війна. І вимагаємо від Зеленського позбутися ілюзій", - заявив Артур Герасимов.
Не зрозуміло, чи понесуть, будь-яку...
те что повелись на эту провокацию
Я бы вообще ,тех кто смотрит 1+1 лишал избирательного права
Они подтвердили свою неадекватность
то лично сам Порошенко со своей зондеркомандой (Пастор, Логопед и пр.) чтоб посеять недоверие между х.лом и зе.лом
Ну, т. е., захватили и продвинулись. И, наверное, не на 500
Как в ДАПе "запросил"??? И вы, конечно, дали???
Пусть гниют марзи на полях, удобряют украинский чернозем! Сами же не хотят мира! Сами начали, убили 2-х (?) наших, а мы такие "гуманные"??? Или нет?
Свята правда
І де???
Більше того - він далі відводитиме війська... Бо в його гарбузу війна вже скінчилася, а в путенських очах він щось побачив... Манкурт #єров...
в сторону фронта в Ордло пошли топливозаправщики в сопровождение военных Камазов (снабженцы)
В не при фронтовых городах Ордло в/ч хла идут сборы и проверка наемников хла, много приезжают с полным боевым снаряжением каски и броники или под них + спальники, нет только оружия .
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Вторник, 18 февраля 2020, 12:58
Наступление оккупационных сил на Донбассе так же быстро закончилось, как и началось, но оскомина осталась и её будут использовать со всем возможным КПД.
Итак, сегодня утром оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боестолкновения украинские военные понесли потери, но наступление оккупационных подразделений захлебнулось, и они без каких либо успехов его прекратили.
Казалось бы, зачем была предпринята эта атака на позиции ВСУ, если, по факту, оккупантам не только не удалось захватить сколь-нибудь значимых, стратегических объектов и позиций, но и более того, они лишний раз продемонстрировали, что любые международные договоренности им чужды, а Минские соглашение и вовсе с легкостью нарушаются применением 120-мм минометов и артиллерии?
Безусловно, первое же что приходит на ум, так это то, что наступление оккупационных сил предало ещё большей значимости сегодняшнему заседанию Совбеза ООН по вопросу Донбасса, особенно в контексте пятилетия "Минска-2". И, конечно же, сегодня постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя будет рассказывать о "вероломном" наступлении украинских войск на позиции беззащитной "новороссии".
Но, если честно, это лишь один аспект всей той кровавой авантюры, которую предприняла сегодняшним утром Россия.
Сегодня многие эксперты и политологи вспомнили о том, что данное "наступление" по дичайшему совпадению соответствовало наиболее трагической странице боев за Дебальцево. Но, при этом, не многие обратили внимание и на то, что именно 18 февраля началась наиболее трагическая страница и в истории "Революции достоинства" когда начались не скрываемые расстрелы протестующих, а люди исчезали с улиц в неизвестном направлении.
А потому речь идет не только о Совбезе ООН, но и о символизме, гипертрофированном и болезненном, которым страдает верхушка Кремля при организации тех или иных провокаций. Но, провокаций не ради самих провокаций, а с весьма определенными целями.
Дело в том, что использование исключительно грубой милитарной составляющей при достижении своих реваншистских амбиций для Кремля уже давно не являются превалирующим фактором. А вот такой инструмент как давление и, я бы даже сказал, шантаж, на уровне с экономического и информационно-психологического воздействия - это все чаще встречающийся метод и тактика.
Как сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил, оккупанты обстреливают Вооруженные силы Украины из запрещенного Минскими соглашениями оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.. Они применяют минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские войска понесли потери. "Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - говорится в сообщении штаба ООС.
"Гибридным" войскам сепаратистов дали ответ. "Подразделения объединенных сил, которые обороняются дают адекватный ответ вооруженным формированиям РФ, оккупантам наносят огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняют" - сообщают в штабе ООС.
Благодаря подобного рода операциям, в первую очередь, информационно-психологического характера, Кремль не просто деморализует потенциального противника, причем, речь идет не только про украинскую армию в данном случае, но и общество, но и катализирует хаотизацию настроений.
От фазы возникновения пораженческих настроений к протестам патриотически настроенных народных масс, возмущенных "бездействием властей" и назойливыми призывами к миру, всего-то один шаг. А дополнительную катализацию таковым настроениям вполне может добавить определенная историческая аналогия - Дебальцево, расстрелы на Грушевского…
В принципе, в данной стратегии нет ничего нового, ведь она широко применялась ещё в нацистской Германии, но разве кто помнит эти разработки информационно психологических операций без малого столетней давности? А плохое знание истории или вообще её неведенье, даёт возможность российской пропаганде раз за разом эффективно играть на настроениях и ожиданиях украинского общества. Причем, в равной степени одинаково успешно, что в бытность президентства Петра Порошенко, что при Владимире Зеленском.
А потому, "наступление" на Донбассе я скорее отнес бы к категории информационно-психологических операций, ведь с малыми потерями, а те, что были понесены оккупантами, россияне даже за потери не считают, Кремль, таким образом, может добиться очень многого и именно на внутреннем украинском плацдарме.
Зеленский прибыл, сел на стул:
- Братва, сегодня пир!
Я Путину в глаза взглянул
И в них увидел мир!
Его глаза - большой магнит,
Взгляд светел, солнцелик.
А что разведка говорит,
Поверьте, пьяный бзык!
Доклады о войне - дурдом!
Даст Путин мир нам вновь!..
… Ответишь, Вова, пред судом,
За хлопцев наших кровь!
За то, что с Патрушевым пил,
Страну желая сдать,
И хлопцам нашим запретил
Огнем ответ давать!