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 Незаконно осужденный в Крыму журналист Николай Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию, - Денисова

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена находится на контролируемой правительством Украины территории.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 незаконно осужден оккупационными властями, наконец-то находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала она.

Незаконно осужденный в Крыму журналист Николай Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию, - Денисова 01
Фото: Денисова/Facebook

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

Незаконно осужденный в Крыму журналист Николай Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию, - Денисова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176401
 
   
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аж злє стало подумав що поряд Людмила і не впізнав, а вона керує на відстані.
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