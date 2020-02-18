 Незаконно осужденный в Крыму журналист Николай Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию, - Денисова

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 незаконно осужден оккупационными властями, наконец-то находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала она.



Фото: Денисова/Facebook

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.