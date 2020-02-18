 Бородянский о спецэфире на "Интере" 23 февраля: "Ну, покажет. У нас же демократическая страна?"

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, министр заявил, что не будет давать оценки одному телеканалу, "который в границах украинского законодательства покажет некоторые фильмы", отвечая на вопрос о том, что один из украинских телеканалов намерен подготовить специальный эфир, в частности показать несколько советских фильмов, ко Дню защитника отечества, 23 февраля.
"Ну, покажет. Его выбор. У нас же демократическая страна? Демократическая страна - это законы и их исполнение. Этические нормы, если они не регламентированы, или нет отсылочных норм к законодательству, они на усмотрение отдельных граждан и конкретных руководителей", - сказал Бородянский.
Привыкайте 73% уставших от войны...
Даже если в эфире Интера будет только советская символика ссср, это будет нарушением закона и на это он и рябошапка ОБЯЗАНЫ реагировать.