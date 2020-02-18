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 Политика Украины, Общество
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Все про:Интер (470) пропаганда (2410) Бородянский Владимир (95)

 Бородянский о спецэфире на "Интере" 23 февраля: "Ну, покажет. У нас же демократическая страна?"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, говоря о предстоящем спецэфире телеканала "Интер" к 23 февраля, отметил, что "этические нормы остаются на усмотрение отдельных граждан".

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, министр заявил, что не будет давать оценки одному телеканалу, "который в границах украинского законодательства покажет некоторые фильмы", отвечая на вопрос о том, что один из украинских телеканалов намерен подготовить специальный эфир, в частности показать несколько советских фильмов, ко Дню защитника отечества, 23 февраля.

"Ну, покажет. Его выбор. У нас же демократическая страна? Демократическая страна - это законы и их исполнение. Этические нормы, если они не регламентированы, или нет отсылочных норм к законодательству, они на усмотрение отдельных граждан и конкретных руководителей", - сказал Бородянский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176397
 
 
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Отдельные граждане с файерами уже оценивали этические нормы интера...
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Пора уже запускать телемост: "НАДА ПАГАВАРИТЬ" Ведь зеленских тогда сцыкнул, а счас я думая це на часі!!!!
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И ЗЕню на трибуну мавзолея на 9...

Привыкайте 73% уставших от войны...
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Та никто тот интер вонючий и не интересует , в свете того, что ваш зебилоид пуйлу будет с поздравлениями названивать
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Такая страна, как вы строите - дерьмократическая
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Законы о декоммунизаци для зеленых не писаны?
Даже если в эфире Интера будет только советская символика ссср, это будет нарушением закона и на это он и рябошапка ОБЯЗАНЫ реагировать.
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Чего ж вы тогда пытаетесь всем остальным рот заткнуть, уже и законы на подходе
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Этот Бородянский вообще какая-то странная фигура. Очередной "специалист широкого профиля"?
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Если бы поляки или латыши, к примеру, не были принципиальны в 90-е и не говорили инфантильно "какаяразница", и если бы не клали на озабоченности иуропейцев по поводу "паспортов негра", имели бы у власти такое же гамно, как и мы сейчас. Наш путь в никуда начался с приходом днепропетровского пастуха и убийства Чорновила.
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