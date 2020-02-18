 Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду"

Об Ермак заявил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации на Востоке. Президент собрал заседание СНБО, на котором были приняты решения относительно следующих шагов. Только что они были озвучены на брифинге. Всем, кто "разгоняет" "зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми", - заявил глава Офиса президента Украины.

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"Да, мы стремимся к миру, но в то же время мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору. Давайте держаться вместе!", - резюмировал Ермак.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.