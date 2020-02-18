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 Политика Украины
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 Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но при этом работает над повышением обороноспособности, чтобы украинская армия оказывала достойный отпор агрессорам.

Об Ермак заявил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации на Востоке. Президент собрал заседание СНБО, на котором были приняты решения относительно следующих шагов. Только что они были озвучены на брифинге. Всем, кто "разгоняет" "зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми", - заявил глава Офиса президента Украины.

Также читайте: Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, - Хомчак об атаке наемников РФ в районе Золотого. ВИДЕО

"Да, мы стремимся к миру, но в то же время мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору. Давайте держаться вместе!", - резюмировал Ермак.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто разгоняет зраду 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176395
 
 
 Топ комментарии
 
Я вижу какой отпор дали сегодня, просрали 2 опорника и получили потери. А когда нада было добить сепаров то перестали стрелять!!! Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду" - Цензор.НЕТ 2787
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Причем тут Зрада? Разведение в Золотом -это зашквар Зеленского. Чтобы это аАльфонс за него не нес.
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Это чмо пытается тут выставить "пэрэмогой"...провал зеленого стада ...
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Причем тут Зрада? Разведение в Золотом -это зашквар Зеленского. Чтобы это аАльфонс за него не нес.
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Усилення армії- це означає , що воякам роздадуть Цитатники із зашкварами Зєлє- бздо-дуна?
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Ага. Ракетное оружие тогда не нужно, и самый массовый БТР-3 тоже. Без них обойдутся.
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Не будет у нас работающей экономики и сильной армии пока воры не сидят. Особенно в банковском секторе, где воровали миллиардами долларов. Пока Бень и Педров не начнем садить не будет будущего.
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Так что Вова пора приниматься за выполнение обещаний. Лохи не мы, мы не лохи.
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Не петляй и не вали все в одну кучу. При Пэдро все было на порядок лучше. Все вопросы к Бене и его куклам
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кацапский молебен против коронавируса вспомнился...
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Негайно вимагаємо відставку Зеленського, Єрмака, Арахамія, і Пристайко.
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Свиня Порошенко розведення у Золотому проводив у серпні 2016-го.Сікач-хижак поклав тисячі українців за свій мародерний термін.То хто більше заслужив на зраду і прокляття?
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Цей не отримує військові замовлення для своєї бізнес-імперії.А так - обидва безальтернативні миролюбці , тобто відверті зрадники України .
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Я вижу какой отпор дали сегодня, просрали 2 опорника и получили потери. А когда нада было добить сепаров то перестали стрелять!!!
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Зваж, що в кількість оголошених ними наших сьогоднішніх втрат ніхто не вірить... Навіть зебіли тут не вірять...
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Я теж не вірю, що бій ішов майже 6 годин, лупили з важкого і тільки 1 загиблий...
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тіло якого на 13.00 ще не було повернуто... він ще там...якщо сепари не вкрали, аби й надалі знущатися над нещасною родиною загиблого (вимагаючи гроші...за тіло вбитого)
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шкарпетка Маккартні, меньше читай новини кацапські
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А чому там уся зграя пЕС,Хоча б свої маккакартні намалював,талпо поросякохлянська.
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Это чмо пытается тут выставить "пэрэмогой"...провал зеленого стада ...
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ЗЕ: "хотів би ще сказати співчуття нашому одному загиблому бійцю" Воно розуміє, що каже? Для того, щоб "сказати співчутті загиблому" треба теж перейти в інший світ. Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду" - Цензор.НЕТ 6063
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Убийство украинских военных - это не провокация. Вы земрази это прекрасно понимаете... все остальное от лукавого.
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Христопродавець? Вірю! Йому вірю! Він і матір продасть.
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А що йому чужий бог Христос? В євреїв їхнього бога навіть по імені не називають.
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«18.02.20 12:30
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
Автор: Юрий Бутусов»
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Юрий Бутусов
2 год ·

Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха», не предполагается финансирование программы «Нептун». Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019-го года, по данным Цензор.Нет, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Вильха». Но один залп одной установки «Вильхи» - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и «Нептуну».
Не предполагается средства на закупку 155 мм гаубиц проекта «Богдана», чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для «Гиацинтов» и «Акаций», и 155 мм снарядов для «Богданы». В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.нет, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снаряды нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Совершенно недостаточное финансирование выделяется на связь. Реализовать концепцию электронного поля боя без связи, способной передавать видеопоток, невозможно.
Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа "Стугна", "Корсар", "Фагот". Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.
Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту «Краб» с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.
Нет системного подхода к одной из ключевых проблем - повышению мобильности действующей армии.
Единственная статья, которая финансируется максимально щедро - это закупка двухосных 12-ти и 15-ти тонных бронеавтомобилей одной частной компании, которая умело себя лоббирует. Планируется закупка свыше 100 таких машин, ни одна из которых, разумеется, в силу своих характеристик и избыточной массы, не является необходимой нашей пехоте - из-за слабой проходимости. Да и вопросы есть по цене.
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера «Онцилла» - польскую версию «Дозора». А сами «Дозоры», так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансирвоать польский оборонпром, который купил лицензию "Дозора"! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
При этом командиры батальонов и рот по-прежнему ездят на волонтерских машинах, острая нехватка БМП и БТР, целые батальоны нашей бронетехники имеют очень ограниченную боеспособность.
Нет средств на квадрокоптеры и на авиационные боеприпасы для них. По-прежнему все это будут покупать волонтеры за свои.
Гособоронзаказ разрабатывает министерство экономики, и в частности, профильный заместитель Светлана Панаиотиди. Гособоронзаказ - это план производства и опытно-конструкторских работ на год, в который включаются все приоритетные оборонные программы. Подчеркиваю - это не кассовый чек со списком покупок, а сумма оборонных программ.
Гособоронзаказ-2020 действующие оборонные программы учитывает максимум процентов на 30.
В таком виде ДОЗ принимать нельзя. Он требует серьезных доработок. Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет. Думаю, самым разумным было бы со стороны Зеленского отправить проект на доработку.
Украине нужна разработка современной доктрины боевых действий, и проведение реформ, потому что в таком хаосе оборонная промышленность развиваться не может, мы убиваем остатки оборонных предприятий. Недостаточно отдаватьб приказы и поручения - надо строить систему, принимать решения, которые буду наполнены логикой, а не личными хотелками, обязами и договорняками.
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Одне тішить - Бутусов прозрів. Може хоч тепер зможе порівняти роботу Порошенка і Зєлєнского.
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Поздно Маша пить Боржоми, когда печень тю-тю. Мозги некоторым "журналистам" нужно было включать раньше. Еще одну "недорогеньку" помним?

Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду" - Цензор.НЕТ 850
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В Украине бюджет мирного времени, уже только этот факт исчерпывающее говорит о всем желании защищать территориальную целостность последними двумя Президентами...
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Добавлю еще "покращень" от зеленой пошести

https://defence-ua.com/index.php/home-page/9548-btr-3-ne-zamovleno-naymasovisha-**********-boyova-mashyna-ne-vklyuchena-do-doz-2020

"... Наймасовіший та найпопулярнішій у світі український БТР-3, яких було виготовлено понад 700 одиниць, виявився непотрібним для українського війська.
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень...."
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"Vis pacem, para bellum" - "ХОЧЕШЬ МИРА, ГОТОВЬ ВОЙНУ"

вы к ней не готовы, мало того, вы об этом ****..те на каждом углу. Путин делает свое дело, проверяет. И когда он поймет, что вы твари тепленькие, и что армию свою убедили в том, что войну нужно заканчивать - вот тогда он начнет. Что ты **** будешь потом рассказывать?
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"Что ты **** будешь потом рассказывать?" - то-же, что и всегда:
""Друзья, очень скучаю о Вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!"
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О! Выполз таки. А я уже подумал что он Богдана проведывает, на известных островах.
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Они не любят друг друга, теперь на разных островах будут отдыхать...
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Та пошол этот Ермак на х*й. Это стадо тупых ублюдков реально бесит. Наши там ведуь бой без арты, которую зебил отвёл, как я понял, а эти ***** лапшу вешают про сильную армию. Они реально уроды и ********ты.
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Как можно договориться с врагом у которого единственная претензия к тебе, что ты существуешь? Умереть наполовину?
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вот это слова Настоящего Патриота Украины! верю! верю!
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Хотелось бы поподробнее об усилении армии ??? А не очередной ******…
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ну что бронеавтомобили закупили на 11 лямов дороже чем "барыга". укрепились, ****!
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гнида кацапская, опорники ты отбивать пойдёшь?
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Чтобы мы не разгоняли зраду ответь на простые вопросы, тварь:
1. Между кем идет война?
2. Кто агрессор?
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Гнати дебілів з влади.Досить народу України,кормити лайно при владі.
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Кровь погибших и раненых на ваших руках, твари. Как вы спите ночами ?
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надо, чтобы главнокомандующий вместе со свитой сразу летели на место "провокации", иль президентский самолет уже не летает...
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Патрушев может одолжить, ноу проблем...
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Можливо, що таким чином російськомовні пащюпалі особисто Єрмака. Чому російськомовні?...тому, що ТАМ то єврей, то удмурд, то Владімір нє помнящій рацтва...і інакше, як російськомовними, їх назвати неможливо.
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Вышел лжец на сцену! То что блеет Зеленский это не усиление армии а уничтожение боевого духа армии!
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"мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности"

Гладко стеле, якби не ця фальшива нота.
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Фашистських кацапів на фарш ! ! !

"Надмірна терпимість Українців до кацапів, закінчується геноцидом Українців..."©
Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду" - Цензор.НЕТ 3864
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"агресор" , "война" - и ни ОДНОГО слова с КЕМ война и КТО агрессор....- гандоны вы про-кацапские...
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Ты бы хоть почитал данные разведки, прежде чем ерунду нести. "Россия продолжает наращивать военный контингент на границе с Украиной и к 2022 году сможет проводить наступательные действия без проведения мобилизации.Об этом в передаче "PRO Військо" заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий"Источник:https://censor.net.ua/n3176393
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"Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак" - Да этот дермак меня за дурака держит! Паскуда Отобрали у бойцов артподдержку чтобы лучше "оказывать достойный отпор"... Гнида кремлёвская!
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Гандон прокацапський хоче щоб українці спокійно сприймали капітуляцію і вбивства українських солдат !
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То есть... отвод украинской армии от сил постоянно атакующего агрессора с украинской же земли (мы то не на земле агрессора воюем) это не предательство? Не смотря на все законы и Конституцию? А тех кто это называет своим именем - предательством, быстро и легко записываем во вредные зрадофилы? Вы так оккупированные раиссей украинские земли освобождать решили? Отступая?
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Они не намерены освобождать, намерены сдавать.
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..пока живут на свете зевіслюки..обманивать нам стало..Мля..прямо в пики зевіслючому стаду
Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду" - Цензор.НЕТ 7019
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Эта операция не началась бы, если бы Зеленский вел себя как сильный президент, а не как "чаво изволите" перед россиянами.
На Банковой не понимают простой жизненной истины, которую знают все эксперты по Рфии - русские никогда не договориваются с слабаками. Они считают их "терпилами" и унижают, а не "ищут компромис".
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Обстрел украинских позиций вели не стрелковым оружием, а всеми запрещенными /оказывается только для ВСУ / видами оружия. Так вот сильная армия это в первую очередь смелое и адекватно реагирующее руководство. Сильный лидер в течении 15 минут подтянул такое же тяжелое вооружения и адекватно ответил . Не оглядываясь на что скажет Меркель с Макроном. Пример турки. Кацапы влезали на территорию Турции, их предупредили раз, два и завалили летуна. Сколько было крика, сования ножками , но летать над Турцией перестали. Так поступает сильный лидер. А у нас на провокацию не поддаемся, адекватно не отвечать. Завтра россия опять обстреляет, оттяпает кусок территории , а мы все по принципу страуса голову в песок и все у нас хорошо. Пока не начнем адекватно отвечать мира не будет.
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_Почему ты ожидаешь что враг и предатель зеля будет действовать на благо Украины? С какой стати?
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А хто агресор, марсіани? Я так і не зрозумів з його слів.
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Тут можна писати матюки,заклики до повалення злочинного режиму і побажання смерті ? НІ ?
Тоді я пішов.
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А "висловити співчуття загиблому бійцю" це....
Дуже хочеться висловити співчуття Зеленському,Єрмаку,Бєні,Авакову....
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Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.
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Вот только кацапье ермак нам не указывало, что делать)))
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По факту ми маємо недієздатного головнокомандуючого, верховну раду де більшість набрана з всякої шушери з підворотні і ворога, який окупував частину тиреторії і не збирається зупинятись.

І що з цим робити?
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Беда не в том ,что вы хотите мира а в том ,что теперь путин-***** будет вами играть а не вы им ...И вы будете крайними при любом раскладе .
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Петро Алексеевич Порошенко до 2022 года поднял бы ЗСУ на доселе невиданный, просто фантастический уровень. И нам бы донецко-кацапская армия в пупок дышала.
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Кремль над этими дебилами глумится, а клоуны верят глазам ВВХ, а не разведке.
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Ні Зеленський, ні Єрмак не говорять з КИМ війна, не називають АГРЕСОРА!
Може вони з українцями воюють і для них Україна агресор - для їхньої влади? Вони говорять є сили? Які? Назвіть вже їх!
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возникает вопрос - кто позволил отвечать на провокацию и насыпать лаптеногим за шкуру???
кто будет за это отвечать? кто позволил на мирный залп ответить огнем из всего что было??
(это сарказм...не пинайте сразу!)
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Бреше.
https://mil.in.ua/uk/news/vilha-ta-neptun-vidsutni-u-dozi-na-2020-rik/
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пока шизофреник пукин в кремле, мира не будет.. никогда пукин не согласится на мир в Украине, и будет дальше вооружать террористов..
разрушенная Украина - вот фетиш плешивой *********))
как бы зеленский не выпрыгивал из своих штанишек, мира пока будет, конфликт на дамбабве надо заморозить.. никаких договорняков с рашистами))
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Языком Арахамия это звучало бы так : "нас трахают, а мы крепчаем"
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На пути к Свободе от ордынского ига Господь послал народу Украинеы решающее испытание зеленой братией. Выдержим бесовскую нечесть, будем европейской страной, а если нет то повторим трагедию украинцев - переселенцев на сибирских просторах.
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