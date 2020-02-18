 Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду"

Об Ермак заявил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно ситуации на Востоке. Президент собрал заседание СНБО, на котором были приняты решения относительно следующих шагов. Только что они были озвучены на брифинге. Всем, кто "разгоняет" "зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми", - заявил глава Офиса президента Украины.
"Да, мы стремимся к миру, но в то же время мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору. Давайте держаться вместе!", - резюмировал Ермак.
Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
Автор: Юрий Бутусов»
2 год ·
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха», не предполагается финансирование программы «Нептун». Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019-го года, по данным Цензор.Нет, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Вильха». Но один залп одной установки «Вильхи» - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и «Нептуну».
Не предполагается средства на закупку 155 мм гаубиц проекта «Богдана», чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для «Гиацинтов» и «Акаций», и 155 мм снарядов для «Богданы». В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.нет, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снаряды нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Совершенно недостаточное финансирование выделяется на связь. Реализовать концепцию электронного поля боя без связи, способной передавать видеопоток, невозможно.
Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа "Стугна", "Корсар", "Фагот". Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.
Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту «Краб» с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.
Нет системного подхода к одной из ключевых проблем - повышению мобильности действующей армии.
Единственная статья, которая финансируется максимально щедро - это закупка двухосных 12-ти и 15-ти тонных бронеавтомобилей одной частной компании, которая умело себя лоббирует. Планируется закупка свыше 100 таких машин, ни одна из которых, разумеется, в силу своих характеристик и избыточной массы, не является необходимой нашей пехоте - из-за слабой проходимости. Да и вопросы есть по цене.
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера «Онцилла» - польскую версию «Дозора». А сами «Дозоры», так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансирвоать польский оборонпром, который купил лицензию "Дозора"! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
При этом командиры батальонов и рот по-прежнему ездят на волонтерских машинах, острая нехватка БМП и БТР, целые батальоны нашей бронетехники имеют очень ограниченную боеспособность.
Нет средств на квадрокоптеры и на авиационные боеприпасы для них. По-прежнему все это будут покупать волонтеры за свои.
Гособоронзаказ разрабатывает министерство экономики, и в частности, профильный заместитель Светлана Панаиотиди. Гособоронзаказ - это план производства и опытно-конструкторских работ на год, в который включаются все приоритетные оборонные программы. Подчеркиваю - это не кассовый чек со списком покупок, а сумма оборонных программ.
Гособоронзаказ-2020 действующие оборонные программы учитывает максимум процентов на 30.
В таком виде ДОЗ принимать нельзя. Он требует серьезных доработок. Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет. Думаю, самым разумным было бы со стороны Зеленского отправить проект на доработку.
Украине нужна разработка современной доктрины боевых действий, и проведение реформ, потому что в таком хаосе оборонная промышленность развиваться не может, мы убиваем остатки оборонных предприятий. Недостаточно отдаватьб приказы и поручения - надо строить систему, принимать решения, которые буду наполнены логикой, а не личными хотелками, обязами и договорняками.
https://defence-ua.com/index.php/home-page/9548-btr-3-ne-zamovleno-naymasovisha-**********-boyova-mashyna-ne-vklyuchena-do-doz-2020
"... Наймасовіший та найпопулярнішій у світі український БТР-3, яких було виготовлено понад 700 одиниць, виявився непотрібним для українського війська.
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень...."
вы к ней не готовы, мало того, вы об этом ****..те на каждом углу. Путин делает свое дело, проверяет. И когда он поймет, что вы твари тепленькие, и что армию свою убедили в том, что войну нужно заканчивать - вот тогда он начнет. Что ты **** будешь потом рассказывать?
""Друзья, очень скучаю о Вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!"
1. Между кем идет война?
2. Кто агрессор?
Гладко стеле, якби не ця фальшива нота.
"Надмірна терпимість Українців до кацапів, закінчується геноцидом Українців..."©
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На Банковой не понимают простой жизненной истины, которую знают все эксперты по Рфии - русские никогда не договориваются с слабаками. Они считают их "терпилами" и унижают, а не "ищут компромис".
Тоді я пішов.
Дуже хочеться висловити співчуття Зеленському,Єрмаку,Бєні,Авакову....
І що з цим робити?
Може вони з українцями воюють і для них Україна агресор - для їхньої влади? Вони говорять є сили? Які? Назвіть вже їх!
кто будет за это отвечать? кто позволил на мирный залп ответить огнем из всего что было??
(это сарказм...не пинайте сразу!)
https://mil.in.ua/uk/news/vilha-ta-neptun-vidsutni-u-dozi-na-2020-rik/
разрушенная Украина - вот фетиш плешивой *********))
как бы зеленский не выпрыгивал из своих штанишек, мира пока будет, конфликт на дамбабве надо заморозить.. никаких договорняков с рашистами))