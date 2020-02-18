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 Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, - ГУР Минобороны

Россия продолжает наращивать военный контингент на границе с Украиной и к 2022 году сможет проводить наступательные действия без проведения мобилизации.

Об этом в передаче "PRO Військо" заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2022-2023 лет ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

Скибицкий добавил, что сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается развитие новой ракетной системы "Cармат".

По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 000 километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176393
 
 
 Топ комментарии
 
Да ладна, эта ани шутят, зшимпанЗе же обещаль, что все будет корошо Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 3029
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Невже хтось не вірить в мдобрі наміри Хубла? А от Зє вірить. Він Хублу в очі подивився.
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А чего ему переживать? Самолет, и через 2 часа на родине-Тель Авив.
2019-12-17 "В любой момент может бросить эту фигню": Отец Зеленского высказался о президентстве сына
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Тож вони нас "захищають". Ми ж за путлєрівською термінологією "адін нарот"!
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Да ладна, эта ани шутят, зшимпанЗе же обещаль, что все будет корошо Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 3029
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До 2022 року ще дожити потрібно. Особливо чинній владі.
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Гостинці від дружків.. коли вонни вже самі себе ***********, кацапи срані..
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Мне кажется, что если бы был Главнокомандующим Хазанов, то он серьёзней бы относился к провокациям России
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А у зедибіла з пустою макітрою , вже скінчилась війна, і він побачив в очах путлера бажання миру. що вони палять, або нюхають, нехай поділяться
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Коло наших кордонів накопичують, а з Сибіру - виводять... Колись, таке, вже було... У 9-му столітті... Тоді, мадьяри, "отримали в диню", за "борзоту", від печенігів, у Приураллі. "Спакувалися", і пішли на захід... Вирізали дулебів, у Паннонії, поселилися там і почали "собачиться" з сусідами... Насилу "заспокоїли", мечами, десь у 14-му столітті.
Тепер китайці "асимілюють" Сибір. Справиться з ними, у Росії, сил не вистачить, так вона вирішила "переселиться"... На землю України...
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У Кремлі заявили, що "нові дані про аварію Boeing в Україні говорять про правоту російської сторони"- газета " Мордовськiй Моряк"
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який моряк? У мордовії що, море викопали?! Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 5562
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пускай подождут! нам надо принять закон о рынке земли и распродать все что осталось, да зебоики?
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Кто-то решиться хотя бы созвать совещание гарантов безопасности Украины по будапешскому меморандуму?
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Соглашателям не до того, инвест няня на кону!
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ЕС надо напомнить, что в 1922 году было положено начало ублюдочному советскому режиму. Если будут и дальше потокать кремлю, нас ждет повторение.
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Надалі розвиток подій може йти по двох сценаріях.
Або перелякані мавпочки погодяться (схоже, що вже погодилися) на усілякі "реінтеграції та примирення", тобто на входження до України донбурасса з лугандоном на умовах особливого статусу, що означає повільну, але вірну загибель держави, або ***** може влітку розпочати вторгнення, бо йому теж припікає, а треба щось робити.
Обидва варіанти припускають наявність твердої позиції керівництва України, а ось її як раз і немає.
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та що перший, що другий..
В першому варіанті нас будуть пакувати наші мусора, а у другому є можливість забрати на той світ хоча б пару лаптестанців.
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А який сенс доповідати розвідці цьому ***********? Воно вірить тільки очам хй#ла.
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я так и вижу хотение мира в глазах путина..
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Не розхитуйте "човен миру" бо путінг нападе! Вже 6-й рік ті самі заяви гурів ,шмурів, бариги набарижились ,землю вже приготували продавати ,народ роздягнули до нитки,геноцидять медреформою, а як тільки щось починає ворушитись -то відразу за старе -нерохитуте ,нападе ,говнокамандующєго штирить....
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вакансия в управление разведки 8500 грн, вот и вся страна
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Диванні кацапи знову безкарно волатимуть "мачі укропа". Хто ж винен, за втрачений час, що не спромоглась розробити стратегічну ракету, ядерну зброю. Люди які ще вчора переконували що кацап ніколи не піде на Україну, тому що це фантастика, сьогодні переконують що кацап не застосує тактичну атомну зброю проти України. І замість роботи ядерників, ракетників впарюють "спільне патрулювання".
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