 Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, - ГУР Минобороны

Об этом в передаче "PRO Військо" заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что по расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2022-2023 лет ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.
Скибицкий добавил, что сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается развитие новой ракетной системы "Cармат".
По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 000 километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.
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Тепер китайці "асимілюють" Сибір. Справиться з ними, у Росії, сил не вистачить, так вона вирішила "переселиться"... На землю України...
Або перелякані мавпочки погодяться (схоже, що вже погодилися) на усілякі "реінтеграції та примирення", тобто на входження до України донбурасса з лугандоном на умовах особливого статусу, що означає повільну, але вірну загибель держави, або ***** може влітку розпочати вторгнення, бо йому теж припікає, а треба щось робити.
Обидва варіанти припускають наявність твердої позиції керівництва України, а ось її як раз і немає.
В першому варіанті нас будуть пакувати наші мусора, а у другому є можливість забрати на той світ хоча б пару лаптестанців.