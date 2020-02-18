 Заседание Совбеза ООН по минским соглашениям состоится сегодня в Нью-Йорке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Начало заседания, инициировано делегацией России, запланировано на 22.00 (по киевскому времени), сообщается в графике трансляций на сайте ООН.

Как сообщалось, в четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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В МИД назвали инициативу РФ провести заседание накануне этого события "ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, направленным на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей". Представители Украины примут участие в обеих мероприятиях, отметили в министерстве.