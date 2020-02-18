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 Политика Украины
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Все про:Совбез ООН (741) минские соглашения (2753)

 Заседание Совбеза ООН по минским соглашениям состоится сегодня в Нью-Йорке

Во вторник в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН, где будет обсуждено исполнение Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Начало заседания, инициировано делегацией России, запланировано на 22.00 (по киевскому времени), сообщается в графике трансляций на сайте ООН.

Как сообщалось, в четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза

В МИД назвали инициативу РФ провести заседание накануне этого события "ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, направленным на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей". Представители Украины примут участие в обеих мероприятиях, отметили в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3176392
 
 
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Это будет интересно! Пристайко что-то озвучит, как очевидно. И, если это будет: совместное патрулирование и миротворцы, то я буду спокоен, бо в переводе это будет означать: всё стабильно херово и дальнейшая стабильность- гарантирована.
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Эти твари первыми созвали заседание. Сами обстреляли наши позиции, и чтобы зелёное шобло не успело созвать совбез ООН, сами созвали. Со своей повесткой.
Учитесь, лохи зелёные.
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