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 Данилов о совместном патрулировании: Силовики будут только со стороны Украины

В совместных патрулях будут участвовать представители местных громад ОРДЛО.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отметил Данилов, объясняя перспективы внедрения совместного патрулирования с представителями ОРДЛО, "речь идет о представителях громад, которые живут на той территории, это не военные, это не вооруженные люди".

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"Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой", - добавил Данилов.

Источник: https://censor.net.ua/n3176390
 
 
 Топ комментарии
 
Любой, кто после сегодняшних событий говорит о разведении и совместном патрулировании - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.
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А со стороны сепаров шахреры родом из улан-удэ...
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Сколько можно держать всех за дебилов?
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кто-кто. боевики в гражданском с портупеей в которой пистолеты и граната в кармане Данилов о совместном патрулировании: Силовики будут только со стороны Украины - Цензор.НЕТ 3359
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Данілов про спільне патрулювання: Силовики будуть лише з боку України - Цензор.НЕТ 7412представители местных громад ОРДЛОДанілов про спільне патрулювання: Силовики будуть лише з боку України - Цензор.НЕТ 4483
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Сепарыло наверное. Оно говорит, что будут в патрулях местные громады, то есть местная бандитская быдлота и зеленые человечки Путина. И вместе с этими "коллегами" будут наши силовики "патрулировать",пока Путину снова не захочется пострелять как сегодня.
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Это мудак из ЛНР или ДНР, неважно, главное артист цирковой труппы.
Данілов про спільне патрулювання: Силовики будуть лише з боку України - Цензор.НЕТ 8172
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А со стороны сепаров шахреры родом из улан-удэ...
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Сколько можно держать всех за дебилов?
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Любой, кто после сегодняшних событий говорит о разведении и совместном патрулировании - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.
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Посмотри на харю Ишака, какое оно тут дерзкое, как оно жестко решает вопросы. Существо, которое позавчера билось в истерике от страха встретится лицом к лицу с Петей в Мюнхене. Это говорит только об одном-сегодняшний теракт в Золотом, совместная с Пуйлом провокация, для перекрытия информационной бомбы по госизмене в Омане.
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Сєпарська зелена мразь Сивохо вчора оголосило про старт Національної платформи примирення і єднання з окупантами.

Прив'язати б це жирне падло в зоні розведення під Золотим до стовпа, щоб ця наволоч простояла бід вибухами 152-міліметрових снарядів, якими сьогодні накривали наших воїнів. А потім запитати: «Яких ще, тобі, ****, діалогів не вистачає?»
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Чего эта Сивоха не на фронте до сих пор?
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Лугандонцы к себе не взяли побоялись , что все пайки за день сожрёт , а нам нах .. он нужен
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С языка снял.А может от править ту Сивуху в лугандон хай им там голодомор учворить
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Год видишь и дату? Что у нас после этого произошло не вспомнишь?
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а с друхих сторон - КТО!? шахтеры с отбойными молотками и буряты с оторванными "мотороллами"!?
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иди сам и сейчас патрулируй...сивоху возьми и еще кого-то с пиццей и шаурмой...
****...забери хотя бы 200...чтоб те мрази не куражились над телом...продавая его родным
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слуги с гнусавым уже все порешали в тезизах мюнхена ,это факт......остальное болтовня на публику для избирателей малоросов и уставших
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Бери Зеленского, Хомчака, Ермака и в первый патруль строем, для примера. А мы посмотрим на ваше патрулирование. Пусть только осел Оманский памперсов побольше возьмёт, а то ему там ещё одно обрезание сделают.
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Коротка память нарітная. Та й думає він скоріше «спінним мозгом», ну, тим що в сраці.
Чисто інтуїтивно. Коли в 2005, побачив, що зробили русскіє спецслужби з Ющенком, то пересрав, і зляку проголосував «проти русского міра». Потім радіо і тєлєвідєніє» знову «навєяло єму сон золотой». І він 2010 проголосував за дамбасского нєбєндоровца. Але, коли нєбєндєровєц, привів в Україну бурятів з чеченами, то нарід знову пересрав, і кинувся під захист Порошенка...Потім знову робота «радіо-тєлєвідєнія», і нарід знову побіг на граблі...
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можно строить кучу виртуальных миров, но не те, которые основаны на полном отсутствии реальностей.
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Данилов покакал на Ермака и Пристайку.. Веселая у них команда.
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А ВООРУЖЕННИЄ лугандонци, де будуть?
В кафе кофе пити?
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В совместных патрулях будут участвовать представители незаконных вооруженных террористических организаций. У російській "мові" є слово "громада"?
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и что ж он несет??? там его ж подельников по 90м море осталось
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Зебобики, вы вообще понимаете, что мелете???
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Про що ти, ідіоте, говориш? "Спільне патрулювання" можливе лише, якщо представники місцевих громад будуть на поводку і в намордниках.
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Какие члены "громад" в Лугандоне? И если мы предлагаем им участие в патрулировании, но значит признаем их статус. Это есть предательство интересов Украины и ничего более,потому что об Украине сии мужи уже давно не думают.
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Питання перше...........і головне - ЛДНР на це погодились?
Якщо - ні, то нічого даремно створювати звуки.
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Реально, це злив. Вище вже дописали, що це легітимація терористів.
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По мере давления общественности, меняется риторика ЗЕ...
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Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины, Бутусов -
https://censor.net.ua/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy


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у єтих зеленых как то все непонятно. Сначала делают заявление о совместном патрулировании с военными ордло, Все возмущаются, ломают копья , проходит пару дней и вдруг военные исчезают и появляются представители громад, т.е. не военные. И что эти зеленые скажут завтра? Непонятка , сколько их знаю , никогда в открытую, прямо еще ничего не с казали, Какие то мутные , скользкие, че хотят непонятно, че сделают тоже непонятно.
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