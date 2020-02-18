 Данилов о совместном патрулировании: Силовики будут только со стороны Украины

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отметил Данилов, объясняя перспективы внедрения совместного патрулирования с представителями ОРДЛО, "речь идет о представителях громад, которые живут на той территории, это не военные, это не вооруженные люди".

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"Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой", - добавил Данилов.