 Суд в Гааге снова обязал Россию выплатить $50 млн акционерам ЮКОСа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, в апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного арбитражного суда, который обязал российское государство возместить 50 млн долларов акционерам компании, прежде принадлежавшей олигарху Михаилу Ходорковскому.
Сегодняшнее решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.
Рабинович пошел на лекцию по астрономии.
- Через пять миллиардов лет, - говорит лектор, - Солнце погаснет и жизнь на Земле прекратится.
- Простите, - переспрашивает Рабинович, - через сколько лет?
- Через пять миллиардов .
- Ну, слава Богу, а то мне послышалось «через пять миллионов».
https://www.reuters.com/article/netherlands-russia-yukos/dutch-appeals-court-reinstates-50-billion-award-for-yukos-shareholders-idUSA5N28R03D
Власти Перми предложили горожанам придумать название для новой транспортной карты наподобие "Тройки" или "Подорожника" в Москве и Санкт-Петербурге. Те предложили более сотни вариантов, однако абсолютным лидером в народном голосовании стало название "Пермская езда", которое в соцсетях уже сократили до "П-Езда".
Чиновники уже заявили, что не будут рассматривать этот вариант сообщает во вторник, 18 февраля, сетевое издание "Звезда". Голосование идет на сайте "Управляем вместе", подконтрольном правительству Пермского края.
К настоящему моменту вариант "Пермская езда" набрал более 200 голосов. Автор этого названия пояснил: "Езда - процесс, в который надо погрузиться и который приносит положительные эмоции".
Второе место в рейтинге занимает вариант "Зеленая миля", на третьем - Apple. В конкурсе также есть названия "Обдираловка", "Клевер", "Солонка", "Медвежья тройка", "Транспортерка", "Проездун", "Пельмень".
Варианты будут приниматься до 19 февраля, с 20 по 26 февраля состоится голосование за лучшее название из предложенных жителями. "Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной сроком на три месяца.
Власти уже заявили, что транспортную карту точно не назовут "Пермской ездой", пишут "Открытые медиа" со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Перми.
"Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений. Выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью", - призывает мэрия.
"Чиновники заявили, что не будут рассматривать п-езду."
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с России это обязательство, отменено, сообщает ТАСС.