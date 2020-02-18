 Суд в Гааге снова обязал Россию выплатить $50 млн акционерам ЮКОСа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, в апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного арбитражного суда, который обязал российское государство возместить 50 млн долларов акционерам компании, прежде принадлежавшей олигарху Михаилу Ходорковскому.

Сегодняшнее решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

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