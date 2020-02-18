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Все про:Гаага (185) Россия (74969) суд (22885) ЮКОС (65)

 Суд в Гааге снова обязал Россию выплатить $50 млн акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги отменил решение суда низшей инстанции об отмене выплаты Россией 50 млн долларов акционерам уже несуществующей российской нефтяной компании ЮКОС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, в апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного арбитражного суда, который обязал российское государство возместить 50 млн долларов акционерам компании, прежде принадлежавшей олигарху Михаилу Ходорковскому.

Сегодняшнее решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Читайте также: РФ заявила об отмене взыскания $50 млрд по делу ЮКОСа

Источник: https://censor.net.ua/n3176385
 
   
 Топ комментарии
 
Та, мелочи. Три нолика- туда, три нолика- сюда.
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Суд у Гаазі знову зобов'язав Росію виплатити $50 млн акціонерам ЮКОСа - Цензор.НЕТ 1042

Рабинович пошел на лекцию по астрономии.
- Через пять миллиардов лет, - говорит лек­тор, - Солнце погаснет и жизнь на Земле прекратит­ся.
- Простите, - переспрашивает Рабинович, - через сколько лет?
- Через пять миллиардов .
- Ну, слава Богу, а то мне послышалось «через пять миллионов».
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Из неважного - у меня походу, коронавирус. Сходил в кино, там біли китайці. И я заразил уже человек сто, шатаясь по АТБ и Ашану.
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Поди в поликлинику, заяви, что болеешь, и что контактировал с китайцами. Пусть это в карточку запишут. Тогда если начнешь задыхаться, шансов получить помощь будет чуть больше.
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На эти деньги рассчитывал бахматюк, когда обещал вернуть государству?
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Суд у Гаазі знову зобов'язав Росію виплатити $50 млн акціонерам ЮКОСа - Цензор.НЕТ 1042

Рабинович пошел на лекцию по астрономии.
- Через пять миллиардов лет, - говорит лек­тор, - Солнце погаснет и жизнь на Земле прекратит­ся.
- Простите, - переспрашивает Рабинович, - через сколько лет?
- Через пять миллиардов .
- Ну, слава Богу, а то мне послышалось «через пять миллионов».
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какое необычное имя у этой потаскухи Федерация - все ее таскают (по судам) и в этих судах ее имеют НА деньги
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Жители Перми выбирают название единого проездного билета: лидирует П-Езда





Власти Перми предложили горожанам придумать название для новой транспортной карты наподобие "Тройки" или "Подорожника" в Москве и Санкт-Петербурге. Те предложили более сотни вариантов, однако абсолютным лидером в народном голосовании стало название "Пермская езда", которое в соцсетях уже сократили до "П-Езда".
Чиновники уже заявили, что не будут рассматривать этот вариант сообщает во вторник, 18 февраля, сетевое издание "Звезда". Голосование идет на сайте "Управляем вместе", подконтрольном правительству Пермского края.
К настоящему моменту вариант "Пермская езда" набрал более 200 голосов. Автор этого названия пояснил: "Езда - процесс, в который надо погрузиться и который приносит положительные эмоции".
Второе место в рейтинге занимает вариант "Зеленая миля", на третьем - Apple. В конкурсе также есть названия "Обдираловка", "Клевер", "Солонка", "Медвежья тройка", "Транспортерка", "Проездун", "Пельмень".
Варианты будут приниматься до 19 февраля, с 20 по 26 февраля состоится голосование за лучшее название из предложенных жителями. "Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной сроком на три месяца.
Власти уже заявили, что транспортную карту точно не назовут "Пермской ездой", пишут "Открытые медиа" со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Перми.
"Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений. Выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью", - призывает мэрия.
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Надо такой заголовок этой новости
"Чиновники заявили, что не будут рассматривать п-езду."
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50 миллиардов!!! Кто набрал этих редакторов на работу???
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Невже той суд в Гаазі не розуміє,що Росіі простіше послати нах...й і суд і Гаагу в цілому ніж платити такі суми?..От і роби добро,випустили того Ходорковського з тюрми а він відразу побіг в суд...
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Цензор, исправтье пожалуйста ошибку! Не 50млн, а 50млрд долларов!

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с России это обязательство, отменено, сообщает ТАСС.
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