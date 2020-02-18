 Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора, - Герасимов

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики господина Зеленского по умиротворению агрессора. Поэтому "Европейская солидарность" обращается к господину Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции, с которых они были отведены в рамках так называемого разведения, и требуем от Зеленского срочно выполнить его собственное обещание о том, что в случае обострения войска будут возвращены на позиции", - сказал нардеп.
Герасимов отметил, что власть также должна срочно обратиться в Совет безопасности ООН и на заседании обсудить эту ситуацию с наступлением оккупационных войск РФ на наши позиции.
"Также обращаемся к нынешней власти с требованием срочно обратиться к нашим международным партнерам: Германии, Франции, США, с требованием не только сохранить санкции против страны-агрессора, но и значительно их усиливать", - добавил Герасимов.
Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
У мене в підпорядкуванні є люди, що їздили у Крим після окупації, а також є один, що висловлює проросійські погляди. Чи робить це мене порушником?
Как рассказал Хомчак, сегодня после 5 часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72 и 73 механизированных бригад. При этом они использовали орудия запрещенного минскими соглашениями калибра 152 мм.
После этого, приблизительно в 5:15 штурмовые группы российских боевиков предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты передовых позиций украинских бригад. На промежутке от Новотошковского до Желобка.
"Силами подразделений этих двух бригад нападение было отбито, завязался бой на наблюдательном посту "Баня" 72 бригады. Мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем мы дали команду,чтобы люди отошли с того наблюдательного пункта, потому что пришлось туда стрелять артиллерией", - заявил Хомчак.
Начальник генштаба заверил, что по состоянию на нынешнее время все позиции ВСУ находятся под контролем наших войск. с 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать убитых и раненых.
У ВСУ имеются потери - один боец погиб, трое были ранены, двое контуженных. Раненым и контуженым оказывается помощь.
"По нашим данным, подтвержденные потери противника - четверо погибших, шестеро раненых", - добавил Хомчак.https://youtu.be/zUA9hWMr3y0
как глуп народ (73%) который то позволил
Которую зелупа развалил нахер за полгода.
Теперь подмывайся, бобик - русский мир пришел, и остановить его некому.
Зелупа тебя защищать не будет - он это 1000 раз сказал.
это учитель танцев....тактик - ну чтоб в такт (раз-два-три) попадать
(простите за сарказм...так паскудно на душе)
обидно, что с какого-то, можно сказать определённого времени Украину не воспринимают всерьёз....
даже если акробат упал, оркестр фальшивит и шарик лопнул...а клоун все равно смешон!
Которую зелупа развалил нахер за полгода.
Теперь подмывайся, бобик - русский мир пришел, и остановить его некому.
Зелупа тебя защищать не будет - он это 1000 раз сказал.
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https://patrioty.org.ua/blogs/nas-znovu-zapysaly-v-lokhiv-i-teper-rozvodiat-iak-kosheniat-v-sensi-po-try-shtuky-na-vidro--zhurnalistka-316085.html
ольгинские , противно слушать , че все пропало , да нет , армия работает , и хорошо работает , и командирам на местах виднее че делать ,
диванные - волну то не гоните