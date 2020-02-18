 Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора, - Герасимов

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики господина Зеленского по умиротворению агрессора. Поэтому "Европейская солидарность" обращается к господину Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции, с которых они были отведены в рамках так называемого разведения, и требуем от Зеленского срочно выполнить его собственное обещание о том, что в случае обострения войска будут возвращены на позиции", - сказал нардеп.

Герасимов отметил, что власть также должна срочно обратиться в Совет безопасности ООН и на заседании обсудить эту ситуацию с наступлением оккупационных войск РФ на наши позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокации бывают. Это не изменит курс. Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого (обновлено)

"Также обращаемся к нынешней власти с требованием срочно обратиться к нашим международным партнерам: Германии, Франции, США, с требованием не только сохранить санкции против страны-агрессора, но и значительно их усиливать", - добавил Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.