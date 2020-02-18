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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Зеленский (4641) Донбасс (20688) боевые действия (1017) Герасимов (244)

 Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора, - Герасимов

Сопредседатель фракции "Евросолидарнисть" Артур Герасимов заявил, что Украина должна немедленно обратиться в Совбез ООН и к международным партнерам из-за обострения ситуации на Донбассе.

 Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики господина Зеленского по умиротворению агрессора. Поэтому "Европейская солидарность" обращается к господину Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции, с которых они были отведены в рамках так называемого разведения, и требуем от Зеленского срочно выполнить его собственное обещание о том, что в случае обострения войска будут возвращены на позиции", - сказал нардеп.

Герасимов отметил, что власть также должна срочно обратиться в Совет безопасности ООН и на заседании обсудить эту ситуацию с наступлением оккупационных войск РФ на наши позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокации бывают. Это не изменит курс. Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого (обновлено)

"Также обращаемся к нынешней власти с требованием срочно обратиться к нашим международным партнерам: Германии, Франции, США, с требованием не только сохранить санкции против страны-агрессора, но и значительно их усиливать", - добавил Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3176383
 
   
 Топ комментарии
 
Зеле пофиг... сдача Украины в ордило будет продолжаться.
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Це так! А Зеля, Арахімія, Єрмак, Пристайко повинні піти у відставку
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Хуже... Это - "плесень лахтинская"... Им сейчас "задачу нарезали" - не давать возможность "прахаботам" "раскачать ситуацию" вопреки "миротворчеству" Зеленского - сама Россия, пока, "не готова" выступить в качестве "миротворца".. Вот когда ветеранов АТО "достанут" вконец, и они придут на Банковую, "Блазню" подсунут "писюльку" с обращением к Путину, с просьбой "ввести войска"... Вариант уже "прокатывал... В 2014-м... До ООН дошло...Правда, после "пролёта", Чуркин "скоропостижно помер"...
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А конкретно, про ці події, Юля, щось мекнула?
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А я знайшов інфо. Про моторилу ані слова, зелеботи як завжди збрехали. А щодо безлера- у змі кілька разів з'являлись публікації, що він у минулому керував охороною Герасимова.
У мене в підпорядкуванні є люди, що їздили у Крим після окупації, а також є один, що висловлює проросійські погляди. Чи робить це мене порушником?
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Це так! А Зеля, Арахімія, Єрмак, Пристайко повинні піти у відставку
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18.02.20 12:56 Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора, - Герасимов

Как рассказал Хомчак, сегодня после 5 часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72 и 73 механизированных бригад. При этом они использовали орудия запрещенного минскими соглашениями калибра 152 мм.
После этого, приблизительно в 5:15 штурмовые группы российских боевиков предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты передовых позиций украинских бригад. На промежутке от Новотошковского до Желобка.
"Силами подразделений этих двух бригад нападение было отбито, завязался бой на наблюдательном посту "Баня" 72 бригады. Мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем мы дали команду,чтобы люди отошли с того наблюдательного пункта, потому что пришлось туда стрелять артиллерией", - заявил Хомчак.
Начальник генштаба заверил, что по состоянию на нынешнее время все позиции ВСУ находятся под контролем наших войск. с 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать убитых и раненых.
У ВСУ имеются потери - один боец погиб, трое были ранены, двое контуженных. Раненым и контуженым оказывается помощь.
"По нашим данным, подтвержденные потери противника - четверо погибших, шестеро раненых", - добавил Хомчак.https://youtu.be/zUA9hWMr3y0
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Запросили,перемирие! А почему тогда нашего погибшего ,забрать не смогли ,если все под контролем. Для кого лапша ,для зедебилов?
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Как жалок шут (ЗЕбил) на троне короля,
как глуп народ (73%) который то позволил
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Зеле пофиг... сдача Украины в ордило будет продолжаться.
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Капитуляционная тактика по определению не может быть провальной. Как можно проиграть капитулируя? Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6174
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Но опять же таки на капитуляции можно поиметь личный гешевт .
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В виде увеличения показа говнофильмов и дерьмосериалов на *********. Прямой подкуп! Коррвпция в оосмасштабе и суммы исчисляються миллионами $ офшоры зелика.
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Так будущие хозяева могут его не наградить, а даже наоборот - вот это уже будет полным провалом.
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Всего лиш запретят показ его медиапродукции.
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а я думаю тебе след обратится к психиатру.... У тебя явные проблемы с головой... Порошенко то тут ПРИЧЕМ????Это он что ли войска отводил на невыгодные позиции? Или он давал команду Рашке атаковать????
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Этот бой показал, что 73% страны готовы в сраку целовать кацапов
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17% и то много с ежедневными зашкварами.После массовой продажи земли неведомо кому (но понятно - кому ) останется вообще 3 и тех ловить народ будет по кустам.
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Остальные 56% активно ищут кто - же голосовал за ЗеКОМанду?!
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вот идиот, нет бы как говнокомандующий сказать что все ****** и провокации случаются....
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когда Герасимов был при власти, то он с Порохом не роту, а АРМИЮ сформировал.
Которую зелупа развалил нахер за полгода.
Теперь подмывайся, бобик - русский мир пришел, и остановить его некому.
Зелупа тебя защищать не будет - он это 1000 раз сказал.
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А главнокомандующий готов ответить за политику капитуляции?
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может нелох поедет и попросит вернуть два опорных пункта которые захватили.....
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Как обещал! Но ведь опять скажет,что не лох и приалывался!
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Ни один на пресконференции так и не смог из себя выдавить слова " Идет война с Россией " - бздят и ссутся .
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Уже 100 раз это говорили а до тебя никак не доходит? с 28 мая говорят о войне с рашкой - протри глаза и прочисти уши.
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Та да . От осла Оманского так наверное каждый день . Видно со слухом у меня что то не так .
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им запретили это говорить - 152 мм - это не война!
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"Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора" - "тактики"? У Зеленского есть тактика?
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что Вы себе позволяете ?))) конечно же есть !
это учитель танцев....тактик - ну чтоб в такт (раз-два-три) попадать
(простите за сарказм...так паскудно на душе)
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сначала была гордостъ, потом надежда, за ней пришла тоска, потом скука, а сейчас.... как бы никого не обидеть.... в каком то смысле безразличие.... утопающий не хочет себя спасать...
обидно, что с какого-то, можно сказать определённого времени Украину не воспринимают всерьёз....
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а как всерьез можно воспринимать цирк?
даже если акробат упал, оркестр фальшивит и шарик лопнул...а клоун все равно смешон!
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"...а клоун все равно смешон!" - к сожалению сквозь слёзы смешон...
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"Не смотря на донесения разведки, я посмотрел в глаза Путину и увидел там желание закончить войну" в.а зеленский. А данные разведки были скорее всего о готовящемся наступлении, судя из происходящего. Главнокомандующий знал. Но глаза путина...они такие завораживающие....
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Мне интересно а ботам за перепалку друг с другом бабло платят? а то тут набежало или ботов иди просто идиотов"зрадофилов". Печально если второе - тогда наше население ещё тупее чем я надеялся.
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«...тупее чем надеялся»- ты по ходу дурак.
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Гавноед, подписывай контракт и на фронт. Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики Зеленського з умиротворення агресора, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1692
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главное что ты УМНЫЙ... Так что НЕ ПАРЬСЯ...Скажи а ты я так понимаю пойдешь оставленные опорники отбивать вместе с препиЗЕдентом??? Когда наступаете???
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Клоун гандон обдовбаний! маларос кончений!
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Что то не припомню подобных статей здесь, когда по вин П.Падлошенко произошла илловайская дебальцевская и другие трагедии с многотысячных убитыми нашими солдатами
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не помню, чтобы там много тысяч немцев убили.
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Так и тебя здесь никто не видел, обосраный ослом кацап.
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Гавноед, брысь запоребрик. В то время мы отвоевывали территорию, захваченую пацаками. А сейчас, по версии Наркомана Оманского, у нас "мир".
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Тогда НЕ БЫЛО СОЗНАТЕЛЬНОЙ СДАЧИ ОТВОЕВАННЫХ ПОЗИЦИЙ в угоду окупантам!!! А война есть война и окружения и неудачи БЫВАЮТ...
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Ты больше бери фриц кацарылый,много миллионные ! Так правдивый звучит.
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От бл..дь Герасимов..Та при Порошенку таки провали були що тебе вже на колу розирвати...Що ж ви ***** за народ такий пиз..ть в таку ситуацію ..Ні вас сук треба знишувати щоб падли хоч привійні мали розуміння що і коли гавкать Шавка.****. Таке було при вас теж і що ви не винуваті а цей винуватий...Нуну добалакаєтесь і попередні і тепершні.
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Не пугай - пуганные... Лучше бери ЗЕлупу и йдить - отвойовуйте назад ТЕ ЩО ЗДАЛИ ВОРОГУ - падлюки зрадливі!!!!
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Добре пугана .. не буду і ви мене не пугайте..своїми шизофрениками Порошенками Зеленськими і другими уродами.. Добре? краше не треба....
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А падлюка схоже ти шмара продажна...))))
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були і помилки, і провали були, інші речі неприйтні були. не було наскорізь безмозглої ватяної, брехливої сцикунви з монофракцією. якщо за про%оби при Пороху на колу треба рвати, то цих, множ на 0888, - на молекули розкладати за неповний рік моновлади без екстрімів і потрясінь рівня 14-15 років. вони про зміну статі горлопанять
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ух фашист барыговский. как ты смеешь Бубочке советовать? мы уже в шаге от мира
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Горловский сепар дает советы , как сохранить Украину от агрессора. Сюр.
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Поки кремлівські щури аваков парашенко турчинов хомчак шуфрич та інші не будуть висіти на стовпах Україна не стане на ноги
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Поц, раздвоение личности не лечится. Какое отношение выше перечисленные имеют к сегодняшним событиям?
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А це всі кого ти поважаєшь ... пида..ок
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А почему это Герасимов со своей семьёй не воюет?,а языком бегает ляпает и на Мерседесе катается
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когда Герасимов был при власти, то он с Порохом не роту, а АРМИЮ сформировал.
Которую зелупа развалил нахер за полгода.
Теперь подмывайся, бобик - русский мир пришел, и остановить его некому.
Зелупа тебя защищать не будет - он это 1000 раз сказал.

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Артур конечно еще тот Пирожков, но то, что Зеленскому показали зубы и подтвердили, что НИКТО НИЧЕГО с той стороны для прекращения огня и урегулирования ситуации делать не будет - верно.
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"Штаб ООС офіційно підтвердив, що ворог перейшов в наступ. Тут треба розуміти, що наступ - це не просто обстріл, навіть і масований. Наступ - то маневр, початок військової операції, яка має на меті захоплення вигідного плацдарму та зміни лінії фронту. Може варто перестати попереджати про наслідки, пояснювати очевидні речі тим, хто давно в російській темі і долі?'' - пише журналістка Лариса Волошина на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук"

https://patrioty.org.ua/blogs/nas-znovu-zapysaly-v-lokhiv-i-teper-rozvodiat-iak-kosheniat-v-sensi-po-try-shtuky-na-vidro--zhurnalistka-316085.html
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Петро Алексеевич сразу бы всё это сделал и получил бы мощные озабоченности европейских политиков.
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Марьинку напомнить? или сам нагуглишь, хрен зеленый?
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Как ты можешь меня, яростного адепта Петра Алексеевича Порошенко, обзывать хреном зелёным?
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он бы добился новых санкций на парашу, как минимум.
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Это точно, Петро Алексеевич добился бы персональных сенкций на Рублёвских бомжей.
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Злорадствуют Злопыхатели,выкинутые на политическую свалку избирателями.Фантомные боли мешают жить лузерам .
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Так по-твоему, российские войска правильно делают, убивая украинцев и захватывая наши территории? Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики Зеленського з умиротворення агресора, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6948
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Не ,плешфюрер обязательно прислушается к праведному гневу Великого Порошенко!
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Що нового робить Зеленський з того що робив Порошенко?! Нічого! При Порошенку забороняли стріляти, зараз теж забороняють! Той ліпив договорняки, цей теж ліпить! Єдине що він поки не робить, це не барижничає як Порошенко!
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Интересное кино получается. В минскую группу впихивают опального прошлой власти Кузнецова (сторонник мирного урегулирования). причем его сами сепары считают договороспособным. И тут же происходит обострение. забавное совпадение.
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Кацапів треба знищувати на україньскої землі.Другого рішення не має бути.
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на войне леди удача изменчивая и непостоянная , сегодня они - завтра мы , срач развели
ольгинские , противно слушать , че все пропало , да нет , армия работает , и хорошо работает , и командирам на местах виднее че делать ,
диванные - волну то не гоните
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