 Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, - Хомчак об атаке наемников РФ в районе Золотого. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - заявил Хомчак.
С 10:00 террористы запросили "режим тишины".
Сейчас работает СЦКК, чтобы тело погибшего воина можно было забрать.
"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 - ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - добавил он.
Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Также по информации Генштаба по сравнению с прошлым годом - у нас сейчас больше и погибших, и раненых.Источник: https://censor.net.ua/n3176382Як же б*я стидно за ***********. Один ВОП втрачений через розвдення. Розвели п*дари неЛоха. Для зешмарклі захоплення Кривого Рогу теж буде провокацією?
Сейчас работает СЦКК чтобы тело погибшего воина можно было забрать". А перед этим было сообщение "Позиции украинских защитников не потеряны " Источник:https://censor.net.ua/n3176329 Где правда?
https://patrioty.org.ua/blogs/nas-znovu-zapysaly-v-lokhiv-i-teper-rozvodiat-iak-kosheniat-v-sensi-po-try-shtuky-na-vidro--zhurnalistka-316085.html
Розумова відсталість у тебе має ознаки ненависті до народу та держави, паспорт якої ти маєш.
Не подобається Україна - пішов до *****! Що ти тут робиш?
Прихильник донбасят та *****?
Тоді тобі "за порєбрік" та в спам
Чому тоді медики дають іншу цифру: 4-200, 300-було 5, зараз називають навіть 10. Один з них дуже важкий.
стать стрелять
InfoResist
Сегодняшнее наступление боевиков - шантаж президента России Владимира Путина с требованием к руководству Украины продолжать уступки государству-агрессору. Об этом в комментарии InfoResist заявил украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.
По его словам, Кремлю необходимо создать информационный повод для того, чтобы говорили сейчас про все что угодно, но только не про начало российской агрессии.
«И это очевидно, что такие вещи на каком-то коротком этапе отвлекают внимание, и все будут говорить сейчас явно не про очередную годовщину российской агрессии. Но этот случай точно так же ложится в идею того, что пока мы не остановим российского агрессора общими усилиями с Западом, это все будет продолжаться», - сказал он.
Кроме того, считает дипломат, таким образом Путин посылает сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что, если он не будет идти на уступки, «никаких продвижений вперед будет».
«И все наши планы про будущие нормандские встречи и обмены, можно будет умножить на ноль. Это типичный путинский шантаж, который теперь уже перешел в откровенную форму. Вспомните, во время последнего разговора Путин сказал Зеленскому: «Собираетесь ли вы выполнять свои обязательства?». Поскольку ответ был негативным, мы получили предложение подумать еще раз. И так будет до того момента, пока мы будем играться в миролюбие с агрессором. На этом нужно ставить точку», - добавил он.
Перестать «играть в миролюбие», по мнению дипломата, означает консолидировать официальную позицию власти, позицию общества, быть единым организмом «и понимать, что любые заигрывания и уступки, во-первых, раскалывают само общество, а, во-вторых, они подрывают международный фронт борьбы с Путиным».
«Если будет одна линия, которая будет состоять в том, что на самом деле ни шагу назад, а только вперед, и их нужно согласовывать и проводить с международным сообществом, которое начинает волноваться из-за того, что мы становимся слишком миролюбивыми, то тогда будет результат. В противном случае будет проигрыш», - резюмировал Владимир Огрызко.
Напомним, сегодня утром штаб ООС сообщил, что российские вооруженные формирования атаковали позиции украинских военных вблизи нескольких населенных пунктов. Под огневым прикрытием оккупанты предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
По сведениям журналиста Юрию Бутусова, боевики захватили одну из передовых позиций ВСУ в серой зоне. Однако начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявил, что все позиции ВСУ находятся под контролем армии.