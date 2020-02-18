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Все про:Генштаб ВС (1033) Донбасс (20688) Хомчак (94)

 Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, - Хомчак об атаке наемников РФ в районе Золотого. ВИДЕО

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал об атаке российско-оккупационных войск на позиции украинских воинов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - заявил Хомчак.

С 10:00 террористы запросили "режим тишины".

Сейчас работает СЦКК, чтобы тело погибшего воина можно было забрать.

"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 - ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - добавил он.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3176382
 
 
 Топ комментарии
 
Создатели илловайского котла у руля, рассказывают сказки что все ок. Устойчивый поход к миру...
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Доповів той хто втік з Іловайська і здав українських солдат на розстріл!
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Интересно, что у ребят из 95 бригады, есть другая инфа от побратимом по 200 и 300 и им я поверю гораздо больше, чем Иловайскому бегуну Хомчаку и его ватному пахану нарколыге
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Создатели илловайского котла у руля, рассказывают сказки что все ок. Устойчивый поход к миру...
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Интересно, что у ребят из 95 бригады, есть другая инфа от побратимом по 200 и 300 и им я поверю гораздо больше, чем Иловайскому бегуну Хомчаку и его ватному пахану нарколыге
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Хомчак агент фсб, і на ньому лежить відповідальність за Іловайськ.
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Ні, якщо зафіксована навіть, то це контузія.
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с порванными перепонками.хз. в любом случае боец выведен из строя как и раненый. воевать не может
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І таке буває, різні контузії бувають, що скажуть лікарі, ось в чому питання.
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Доповів той хто втік з Іловайська і здав українських солдат на розстріл!
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09.11.2019 В случае провокаций противника украинские военные вернутся на прежние позиции. "Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение о возвращении на прежние позиции. Другие участки ни в Минском, ни в Нормандском формате для процесса разведения не обсуждались", - отметил он.На этом участке уже пытались отвести войска в 2016 году. Однако тогда противник начал двигаться вперед, и украинские военные снова заняли свои позиции."Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад".
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За два часа убито 4 и ранено 11 (3 тяжело) бойцов. Такая @рень.
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Харвист Холдинг Аметова, решил разобрать бетонное ограждение, защищающее позиции украинских военных в Чермалыке, а также часть строений, где находятся позиции украинской армии, чтобы построить из этих стройматериалов хранилище для семян,только так можно достигнуть мира,московская Орда увидит семена и уйдёт опять в свою Московию Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, - Хомчак об атаке наемников РФ в районе Золотого - Цензор.НЕТ 284
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Скорее уж, рассчет был на то, что орки со смеху передохнут, из-за гениальной политикой бубочки...
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Чо-то они не дохнут. От смеха правда уςςικαются.
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Хомчак также ответил на вопрос о том, почему в официальной сводке не упоминается Золотое: "Золотых пять. Участок разведения - от Катериновки и до одного из Золотых".
Также по информации Генштаба по сравнению с прошлым годом - у нас сейчас больше и погибших, и раненых.Источник: https://censor.net.ua/n3176382Як же б*я стидно за ***********. Один ВОП втрачений через розвдення. Розвели п*дари неЛоха. Для зешмарклі захоплення Кривого Рогу теж буде провокацією?
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Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

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Эм, какие все хорошо ? 2 опорных пункта оставили, потеряли военнослужащего, несколько бойцов получили ранения разной степени, и даже не удосужились вернуть тело погибшего... Но у зеленых козлов Слуг Мордора, все нормально, это 3,14здец...
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Раз тело бойца в руках сепаратистов значит опорники они таки взяли.. при условии что в атаку ходили действительно они а не украинская армия.
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Да кацапы изначально оподливились, и на многих ватных СМИ было заявлено, что боевики из луганды, пошли в атаку... А после слива самой луганды, начали дружно перекладывать вину на украинских бойцов.
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Зесранец говорит, что мощно ответили да так,что оставили два опорника и даже не могу забрать погибшего бойца. Подонки бл..
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"...за інформацією Генштабу, порівняно з минулим роком - у нас зараз більше і загиблих, і поранених." - і це при преЗЕденту миру? Якщо до минулого року ми крок за кроком просувалися в глиб лугандона, то тепер це саме роблять кацапи в нашу сторону.
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и вот это вот - провокация??? а вы не уху ели там?!
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Сменилась властт, сменились и методы подачи инфы, эти откровенно говоря нас за тупых хомячков держат(спасибо 73%)
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Ничего не понял. Хомчак сказал, "что бойцы ушли с наблюдательного пункта, где еще остается тело нашего погибшего.
Сейчас работает СЦКК чтобы тело погибшего воина можно было забрать". А перед этим было сообщение "Позиции украинских защитников не потеряны " Источник:https://censor.net.ua/n3176329 Где правда?
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Что непонятного? Забрехались зелепупики до потери пульса. Хочешь грабить страну вместе со шмарклей- учись брахать как зеля, или ещё лучше.
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"Штаб ООС офіційно підтвердив, що ворог перейшов в наступ. Тут треба розуміти, що наступ - це не просто обстріл, навіть і масований. Наступ - то маневр, початок військової операції, яка має на меті захоплення вигідного плацдарму та зміни лінії фронту. Може варто перестати попереджати про наслідки, пояснювати очевидні речі тим, хто давно в російській темі і долі?'' - пише журналістка Лариса Волошина на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук"

https://patrioty.org.ua/blogs/nas-znovu-zapysaly-v-lokhiv-i-teper-rozvodiat-iak-kosheniat-v-sensi-po-try-shtuky-na-vidro--zhurnalistka-316085.html
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Так стоило отдавать Золотое врагу, если именно в Золотом была предпринята попытка прорвать российско-украинский фронт ?
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Да он же "ниопетный" дайте ему еще 100 дней!
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Врагу? Какому врагу *****? Там все мои знакомые воюют украинцы по паспорту. ***** было переться на Донбасс с оружием, вас же предупреждали.
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Ахах, конечно)) А еще чепушилу и пасечника всем гордым народом DOWNбасса выбирали, а не Сурков из Кремля их назначил)) И русской техники на Донбассе нет, гордые шахтеры оружия из шахт достают)) А еще можно поговорить об том, что практически каждый дохлый ихтамнет, оказывается гражданином Мордора, но это же все сказки, наверное ?) Да Серега ?))
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Дурачек, если ты думаешь что там одни русские то мне тебя искренне жаль. В гражданской войне всегда есть те, кто помогает обеим сторонам. ВСУ инструктируют натовцы и бабки дают и оружие, так почему донецким рашка помогать не может?? А техника там вся от СССР еще, а то что русские дают на пробу или снабжают БК так спасибо им за это. Воевать будем до тех пор пока в Киеве мозгов не прикупят.
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Я не говорил, что там одни русские)) Конечно, в составе путинских боевиков, есть некий процент местного малоросского быдла, которое готовое продать будущее собственных детей за бутылочку Балтики... Какая нафиг техника СССР, сказочник ? Все склады техники контролируются ВСУ, и ни один из них боевики путлера не захватывали,НИ-КО-ГДА. Пфф, только вот загвоздочка в том, что НАТО никогда не вводили собственный спецназ на территорию проведения АТО-ООС, а россияне во многих пунктах отметились, особенно в 2014-2015 годах, + НАТОвцы не обстреливали из собственных границ украинские города из Градов и далее по списку. Серега, ты пойми что никто с вами в серьез не воюет с конца 2015 года, когда всю Навароссию и больше половины Луганской и Донецкой области потеряли)) Если ВСУ начнут действовать КАК НАДО, то от вас и мокрого места не останется, но сейчас, увы, у власти ссыкуны...
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Ну да или пока в яму не ляжешь дурачок ватный.
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....ты , дебильный ???? про такое ЗНАЕШЬ , что ГОСУДАРСТВО имеет право на КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПОРЯДОК и если оно нарушается то ПРИМЕНЯЕТ все силы и средства ???? Ты знаешь , гад , что ОРУЖИЕ , Б\К и личный СОСТАВ лечиться и пополняется из росии ???
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Ну так чего КОНСТИТУЦИОННЫЙ порядок в Киеве не наводили во Львове в Тернополе когда воинские части, ментовки, прокуратцры и ОГА упоротые захватывали???
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Так овощные ведомства пытались это сделать, но оподливились и отправились галопом на Ростов
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Иди а Польшу параши мыть, патрийот
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Сперше я зажмурю ще парочку таких, як ти.
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Те, що ти - імбецил, й так зрозуміло, можна було б не підписуватися.
Розумова відсталість у тебе має ознаки ненависті до народу та держави, паспорт якої ти маєш.
Не подобається Україна - пішов до *****! Що ти тут робиш?
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Цензор!!!!Хомчак не говорив про найомників РФ він говорив "та сторона".
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То есть мы вам Киев и Харьков отдадим, если сепары захватят, но если вы захотите еще и Львов, то мы у вас тогда Золотое заберем, но это не точно?
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Менты и СБУ должны были зачистить Львов еще зимой 2014 года от националистов, тогда бы проблем с Крыма не было и с Донбассом и страна в жопе не была бы.
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Серега, свои влажные мечты на РусскойВесне.РУ высказывай, а не тут))
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Чму після провокацій війська не вертаються на попередні позиції, як було заявлено після відведення, а залишають позиції з вбитими нашими хлопцями?!
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Так все равно надо наши войска отводить на 2 км, так что возвращаться уже не будут.
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Тому що зелена мавпа відвертий брехун та путлерський холуй, він такими темпами до самого Київа відводити війська буде...
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=183132749694083&set=a.127757971898228&type=3&theater
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Орки выйдут на границы областей...как минимум. Таковы договоренности в Омане. Вода в Крым или сухопутный коридор нужен. После дефолтного обвала промышленности Харьковская. и Одесская обл. потребуют права ЛСдНР. Новый Майдан и потеря всего . Запомните этот твит. К сожалению, я почти не ошибаюсь в анализе очевидного мало мальски разумному человеку..
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Беги в Канаду, дебил! Там все ваши, они все туда бегали от настоящей Украины.
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У меня знакомы ватники хотели к сыну в Канаду, так их не пустили. Каким то образом узнали, что они украинцы, да не те. А они и дачу продали уже.
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Жду в Харькове Один український воїн загинув, троє поранені, у двох контузія, - Хомчак про атаку найманців РФ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 4034 Якут ты ********...Обратите внимание на зеков ув. форумчане. Уже переобулись.
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Скоро у миллионов откроются глаза и они поймут что Донбасс сражается за свою землю и Родину, а киев продает свою землю с молотка.
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твоя земля у тебе під нігтями.
Прихильник донбасят та *****?
Тоді тобі "за порєбрік" та в спам
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а ти, біоматеріал під номером, підеш на перегній для приватної землі ТНК Монсанто, бо ти зрадник своїх предків, які проливали кров в боях боронячи свободу цієї землі,
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Где делись в комментах те зебилы, которые три мес назад утверждали, что развод войск остановит войну и прекратит смерти наших бойцов?! Или опять порох виноват?!
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Це просто жах, що він верзе(( Нас просто зливають((
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Да вроде украинская ДРГ подорвалась на своих же закладках ...
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Знову хома відверто ссить о очі громадянам?
Чому тоді медики дають іншу цифру: 4-200, 300-було 5, зараз називають навіть 10. Один з них дуже важкий.
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Нужно зибилов, голосовавших за зе.,направить на передок, и пере
стать стрелять
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ВСУ как обычно решили пострелять и получили ответку. 100500 раз говорили, не стреляйте и все будет спокойно. Нет, упоротые дураки воюют с рашкой))) Ну что вы хотели чтобы вам конфет насыпали в ответ?
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ты знаешь другие рецепты ОСВОБОЖДЕНИЯ своей страны?
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у нього нема країни, він ********** та марить про "сесесер"
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От кого освобождать? От своего народа? Майдановцев надо благодарить. Белые молоты, Националистов, те кто решил что Украина для украинцев)) У нас 30 национальностей 4 языка 4 религии в стране, но дебилы решили всех нагнуть. Ну ниче, три котла вам хватило? Потеря территории, исход населения к соседям на работу, жопа в экономике, а так все норм. Слава украине!)))
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У этого похоже и Иловайск победа, а Дебальцево войдут в историю ярчайших побед украинского гиниралитета... Жополиз ***!
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Главное теперь заунывно и настойчиво просить кацапов отдать тело нашего бойца, пускай Сивохо с Ермаком завывают на линии разведения, и главкои позвонит пуйлу, и тоже просит...
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А чего хотеть то, война в мозгах главнокомандующего закончилась...- можна и на отдьіх...
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Обратите внимание на зекоботов...уже откровенно за рашистов топят. А я говорил.
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Эй ты на мове говори, патрийот, а не на рашистком
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зеленский сдает страну. Пора начинать...
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несколько дней назад в том районе четверо сепаратистов погибли двое из которых россияне.. видимо сегодня это их ответка .. https://censor.net.ua/photo_news/3175440/urojentsy_moskvy_permi_i_perevalska_stali_izvestny_imena_chetveryh_naemnikov_rf_unichtojennyh_ukrainskimi .
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Экс-глава МИД Огрызко об атаке боевиков: Так будет до тех пор, пока не перестанем играть в замирение агрессора

InfoResist

Сегодняшнее наступление боевиков - шантаж президента России Владимира Путина с требованием к руководству Украины продолжать уступки государству-агрессору. Об этом в комментарии InfoResist заявил украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.
По его словам, Кремлю необходимо создать информационный повод для того, чтобы говорили сейчас про все что угодно, но только не про начало российской агрессии.
«И это очевидно, что такие вещи на каком-то коротком этапе отвлекают внимание, и все будут говорить сейчас явно не про очередную годовщину российской агрессии. Но этот случай точно так же ложится в идею того, что пока мы не остановим российского агрессора общими усилиями с Западом, это все будет продолжаться», - сказал он.
Кроме того, считает дипломат, таким образом Путин посылает сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что, если он не будет идти на уступки, «никаких продвижений вперед будет».
«И все наши планы про будущие нормандские встречи и обмены, можно будет умножить на ноль. Это типичный путинский шантаж, который теперь уже перешел в откровенную форму. Вспомните, во время последнего разговора Путин сказал Зеленскому: «Собираетесь ли вы выполнять свои обязательства?». Поскольку ответ был негативным, мы получили предложение подумать еще раз. И так будет до того момента, пока мы будем играться в миролюбие с агрессором. На этом нужно ставить точку», - добавил он.
Перестать «играть в миролюбие», по мнению дипломата, означает консолидировать официальную позицию власти, позицию общества, быть единым организмом «и понимать, что любые заигрывания и уступки, во-первых, раскалывают само общество, а, во-вторых, они подрывают международный фронт борьбы с Путиным».
«Если будет одна линия, которая будет состоять в том, что на самом деле ни шагу назад, а только вперед, и их нужно согласовывать и проводить с международным сообществом, которое начинает волноваться из-за того, что мы становимся слишком миролюбивыми, то тогда будет результат. В противном случае будет проигрыш», - резюмировал Владимир Огрызко.
Напомним, сегодня утром штаб ООС сообщил, что российские вооруженные формирования атаковали позиции украинских военных вблизи нескольких населенных пунктов. Под огневым прикрытием оккупанты предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
По сведениям журналиста Юрию Бутусова, боевики захватили одну из передовых позиций ВСУ в серой зоне. Однако начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявил, что все позиции ВСУ находятся под контролем армии.
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Три котла уже было. ВСУ и всякие тербаты еле ноги уносили. Если в Киеве мозгов нет, то война будет еще долго продолжаться. Или Украину принудят к миру, позорно. Кому это надо?
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Зеленский нам только что прохрипел что позиции не сданы а уже отХомчака мы узнаём что позиции у нас всё таки сданы и даже тело бойца там осталось. Да и как можно отражать нападение с крупнокалиберной артой автоматами ? Ведь всё другое оружие хриплый карлик запретил там иметь. Армия уже почти год не может даже себя защитить и несёт большие потери а клоун заглядывает в глаза кремлёвскому злобному карлику. Не слишком ли дорогая цена за памперсы для Зеленского?
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ну шо зебилы тупорылые с кем вы там хотели мириться..?
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Дурню, де твоя військова розвідка? Чому??? для вас це стало несподіванкою? Чому Портніков, Арестович та інші знають, що буде тиск і ***** нанесе військовий удар, пояснюють чому, приводять доводи, а ГУР не знає і не розуміє???
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