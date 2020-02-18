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Все про:Генштаб ВС (1033) Донбасс (20688) Хомчак (94)

 Бой под Золотым: Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, уничтожены 4 наемника РФ. ВИДЕО

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал об атаке российско-оккупационных войск на позиции украинских воинов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - заявил Хомчак.

С 10:00 террористы запросили "режим тишины".

Сейчас работает СЦКК, чтобы тело погибшего воина можно было забрать.

"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 - ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - добавил он.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176382
 
 
 Топ комментарии
 
Создатели илловайского котла у руля, рассказывают сказки что все ок. Устойчивый поход к миру...
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Интересно, что у ребят из 95 бригады, есть другая инфа от побратимом по 200 и 300 и им я поверю гораздо больше, чем Иловайскому бегуну Хомчаку и его ватному пахану нарколыге
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Зесранец говорит, что мощно ответили да так,что оставили два опорника и даже не могу забрать погибшего бойца. Подонки бл..
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Абсолютно уверен что это совместная провокация под-путинцев и порохоботов, направленная против нашего Президента Зеленского. Эти твари договорились между собой. В результатае погибли люди!
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Как только Барыга сядет на нары в ОРДЛО все успокоится
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Порохоботы вы уже всех достали своей ненавистью к Украине...Или вы уже полностью финансируетесь путлером? Бій під Золотим: Один український воїн загинув, троє поранені, у двох контузія, знищено 4 найманця РФ - Цензор.НЕТ 5614
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