 Бой под Золотым: Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, уничтожены 4 наемника РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - заявил Хомчак.

С 10:00 террористы запросили "режим тишины".

Сейчас работает СЦКК, чтобы тело погибшего воина можно было забрать.

"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 - ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - добавил он.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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