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Все про:Зеленский (4641) операция Объединенных сил (2087) Золотое (159)

 Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. ВИДЕО

На заседании СНБО обговорили провокацию наемников РФ в районе Золотого на Луганщине.

Об этом заявил на брифинге после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Радио Свобода

"У нас было заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с вопроса провокации, которая сегодня произошла утром на контактной линии. Хочу вам сказать: у нас мощная армия, провокации бывают, армия, соответственно, сильно ответила. Я хочу вам сказать, ситауция полностью контролируется нашей армией", - заявил Зеленский.

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"Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров… Курс относительно того, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру", - заверил Зеленский.

Зеленский также выразил соболезнование в связи с гибелью украинского воина и пожелал всего самого хорошего раненым воинам.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3176381
 
 
 Топ комментарии
 
Ему хоть ссы в глаза: Мы уверенно движемся к миру.
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Ответила сдачей двух опорных пунктов.. зеля - лживое существо
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Воно, тільки що, дало "добро" кацапам і сепарам на відстріл українців
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Може, його дешевше прикопати, ніж далі терпіти і приносити в жертву патріотів, що скажете, українці? Чого мовчить? Чи сцитесь?
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гавно ти зеленський, провокатор кацапський!!!!
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вы держитесь там и хорошего вам настроения
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Губарев поддержал Зеленского: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ

По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром ЗеленскимОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ и решать проблему с Донбассом мирным путем.
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Потужна у тебе армія. А хто тобі ту потужну армію з нуля створив????? Чи може у створенні потужної армії є заслуга оцього сцикловатого зеленого придурка???? Тут вже Григорій Омельченко заявляє що в нього є по хвилинний хронометраж перебування Зеленського в Омані. 8 січня 2020 року в 11.30 наш так званий горе недопризидент перебував в Російському посольстві в Омані. Саме там в той час знаходився Патрушев. І якщо те зелене чмо стане це заперечувати, то в мережі появиться фото відео фіксація перебування його там.Зараз йому ше дають шанс визнати що він зрадник і самому написати заяву про відставку. Якщо ні то хай пеняє сам на себе
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Провокации бывают ? Он дурак ? провокация - это из берданки стрельнули, а пятичасовой обстрел из тяжелого - тоже провокация ? ООО ребята, с ними Мы далеко пойдем.
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самае время запускать платхворму примерения сивохи
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Убили воинов а гавнокомандующий в наркотическом угаре.
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причём тут Короновирус вообще?
заметили сразу как этот зебил съехал с темы по тупому с намёком на оппозицию
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пипец..... на смену Лене - космосу пришел Вова - космос......
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Вова оманский бесит больше, чем Витя ростовский, Ганка Герман, Шухрыч и вся та ***братия. Они говорят, что думают (9-е мая, дидываивали, ихтамнет и т.п.), а этот крендель что написали на бумажке кося под украинского президента. Мозгов нет. Воли нет. Стратегии развития для Украины нет. Это же надо так вляпаться в историю? Господи, я готов стать верующим, только убери этот непотриб из Украины навсегда и прибавь мозги 73% быдлу.
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*****, оно само хоть понимает что говорит???
СКА, Испанский стыд... Петр Алексеевич, вернись, пока тут все не просрали...
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"Зеленський каже що це була провокація, ні пане президент, це не була провокація! Це був наступ окупанта та прорив на нові позиції. Це війна! На одній з ділянок фронту, окупанти закріпились на нових позиціях в сірій зоні. Сьогоднішня спроба прориву росіян - це черговий доказ, що просто так домовитись не вийде. Просто прекратить стрелять тоже не выйдет! Таких боїв з проривом, шквальним вогнем, спробою захопити нові ділянки, я не пам'ятаю вже три роки", - написав у Facebook координатор ГО "Стоп терор" Семен Кабакаєв.

https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2571008606553547
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сегодняшнее обострение на фронте признак уверенного приближения к миру....
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ЗЕ, ты хоть понимаешь, что мелешь????

Ты просто КЛОУН! Уходи по хорошему.
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Сильно відповіли це взяли і навернули так що Алчевськ взяли, дай Бог щоб я помилявся але загиблих зараз на пару днів розпишуть, щоб так сказать розмити втрати, нонсенс хто і як ВСУ голосовало за це убожество, взагалі не розумію як під час війни вибрати президента який повний баран в військовому плані....
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з бліндажа постиш? ні? то мовчки підмивай італійського діда
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Зе шмаркля з ярликом що всі дідів підмивають, скажи як так що всі хто виїхав на 19 лярдів "напідмивали в економіку країни" ? Чи хочеш мені може ще щось розказати про Марківа який сидить про Сліпака який вже не співає, це я так кого першого згадав, вонтеж не в Україні були.
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Похорон убиенных во время првокации надо под ОП устроить и вывести Зю под белы рученьки, пусть посмотрит на результат "провокации". Может наступит просветление в уму?
Хотя надежды мало....
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Так его надо на передовую отправить. Он там будет максимально близок к миру.
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кратко сдает Украину за пачку печенья и банку варенья

Провокації бувають, але ми впевнено наближаємося до миру, - Зеленський про бій у районі Золотого - Цензор.НЕТ 4056
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Эта сцыкливая метровая тварь угробит армию,видимо ему такую задачу и поставили
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ЗЕ: "хотів би ще сказати співчуття нашому одному загиблому бійцю" Воно розуміє, що каже? Для того, щоб "сказати співчутті загиблому" треба теж перейти в інший світ. Провокації бувають, але ми впевнено наближаємося до миру, - Зеленський про бій у районі Золотого - Цензор.НЕТ 3501
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Співчувають родичам та близькім загиблих. Цей наркоман не розуміє що ляпає.
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Воно нарик 100%. А, ні 73%. .лядь. Потрібно ініціювати мед обстеження, Зейоба!
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А вы говорите и требуете от Зебила звонить в колокола Европе и миру,для него это провокация мол пусть обстреливают но мы не подадимся на это всё равно к миру(капитуляции) идём
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Віталій Портников - блог

Загострення, яке ми сьогодні спостерігаємо на російсько-українському фронті - продовження тиску Кремля на українського президента Володимира Зеленського
Точно так, як сам Зеленський і його оточення "перевіряють" на стійкість українське суспільство, висувають найсуперечливіші ініціативи, які, на думку українського президента повинні "умиротворити" Путіна, Путін перевіряє на стійкість самого Зеленського. І якщо політичні "сигнали" не доходять, переходять до силових сигналів.
Нічого нового в такій тактиці Кремля немає. І придумав її не Путін. Коли 1992 року до влади в Грузії після військового перевороту і повалення "націоналіста" Звіада Гамсахурдіа прийшов Едуард Шеварднадзе - колишній член політбюро ЦК КПРС і міністр закордонних справ СРСР, у цього досвідченого партійного чиновника не було ніяких сумнівів, що він домовиться з іншим висуванцем радянської номенклатури - президентом Росії Борисом Єльциним. Шеварднадзе просто не зрозумів, що часи змінилися і Грузинської РСР вже немає. В результаті Грузія не просто не змогла відновити контроль над Абхазією і Південною Осетією, а й пережила важку воєнну поразку і вигнання грузинів з Абхазії. 2008 року наступник Шеварднадзе Михаїл Саакашвілі не зміг правильно розшифрувати наміри тодішнього російського керівництва і Грузія пережила нову поразку, втрату територій, вигнання грузинів з Південної Осетії і знищення грузинських сіл. 2014 року Петро Порошенко міг не розуміти готовності Кремля задіяти регулярну армію на Донбасі - і в результаті ми отримали Новоазовськ, Іловайськ, Дебальцеве.
Тим часом, ситуація стає цілком очевидною, якщо дивитися на неї з Москви, а не зі столиць колишніх російських колоній. Росія хоче відновити контроль над територіями, які вона вважає втраченими. Їй не потрібен мир. Їй потрібен контроль. Тому вона буде атакувати, а не домовлятися. Атакувати, поки її не зупинять - за допомогою власної армії або західного тиску. Але домовлятися з людьми, які не сприймаються в Москві в якості повноцінних партнерів, а сприймаються як керівники бунтівних провінцій, ніхто не збирається. Хіба що на час - щоб їм не спало на думку готуватися до російського нападу. Ніяких інших цілей учасники переговорів з російської сторони не мають - лише відтягнути час, дати можливість російській армії і флоту підготуватися, а ворогам не дати можливість зміцнювати власну армію і мобілізувати власне суспільство для відсічі загарбникові. І в українців немає ніякого історичного вибору, крім як давати відсіч або погодитися на приєднання своєї країни до Росії. Навіть і не розраховуйте на щось ще.
Якщо Зеленський і його прихильники цього ще не зрозуміли, так дуже скоро зрозуміють. Питання тільки в тому, яку територію до цього моменту буде контролювати Київ і в яку кількість вбитих, поранених, нових біженців нам це розуміння обійдеться.

https://espreso.tv/article/2020/02/18/vitaliy_portnykov_zagostrennya_na_fronti_prodovzhennya_tysku_na_zelenskogo
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воно само не розуміє шо меле,шоб воно падло гуняве здохло.
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Воно точно під чимось. Нанюханий, накурений? Чи те і те?
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ЩОДЕННІ ОБСТРІЛИ ТА ЖЕРТВИ - ТО НЕ ПРОВОКАЦІЇ, А МИР ПО-Зє!ЛЬОНОМУ, А ПОВНОМАСШТАБНА АГРЕСІЯ - ВСЬОГО ЛИШ ПРОВОКАЦІЯ, МОЖЛИВО, З БОКУ БІЙЦІВ ЗСУ
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Фурса: Скільки разів ще маємо отримати по пиці, щоб зрозуміти, що мирний процес - це наша розмова самих із собою, а не перемовини з ворогом
18.02.2020, 13:26 • 34 • 0

Це спроба зірвати мирний процес… Оце так заява верховного головнокомандуючого воюючої країни.
Мирний процес кого з ким?
Стоять двоє чоловік. Типу домовляються. Тут один одному дає в пику. А другий каже - це спроба зірвати наші мирні переговори. Давайте їх продовжимо. І знову отримує у писок. І знову каже, що треба продовжувати.
Мирний процес не може бути, якщо одна зі сторін не прагне миру. Коли нарешті хтось зрозуміє, що не прагне. Росія не прагне миру. Росія прагне перемоги. І може іноді удавати, що прагне миру. І вірити їй у цьому - це навіть не відсутність стратегічного мислення. Це взагалі відсутність мислення.
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Успішні мирні перемовини з точки зору Росії - це коли Україна стоїть раком і росіяни візують капітуляцію у нас на спині.
До такого моменту ми бажаємо продовжувати мирний процес? До такого моменту ми продовжимо намагання не дратувати її? Ну а раптом вона розсердиться і перестане удавати, що хоче зірвати мирний процес…І коли ми нарешті скажемо, що не абстрактні окупанти, а російські війська.
Скільки разів треба отримати по пиці до цього? Скільки разів треба отримати по пиці, щоб зрозуміти, що мирний процес - це наша розмова самих із собою, а не перемовини з ворогом, як це має бути. Там ворог. І не треба дивитись йому у вічі. Хіба ще через приціл снайперської гвинтівки.
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Росія наш ворог. І не може людина, що очолює армію, яке має боронити країну від ворога, вважати її другом. Не має права! Цей ворог, який поважає лише силу. І буде використовувати будь-яку слабкість і поступливість. І будь-яка поступка, б'є і по самому президенту. Бо не маючи стратегічного мислення. він особисто відвів війська у Золотому. І саме туди прийшов Путін. Бо знав, що тепер скажуть українці про свого головнокомандувача. Бо Путін думав стратегічно. А Зеленський не мав на це часу. Бо нема ж часу подумати, треба війська розводити. Треба ж мирний процес прискорити.
І добре б якщо б так само лише це удавали, що ми прискорюємо мирний процес. Ні. Ми чесно робимо кроки на зустріч. І кожного разу потім отримаємо у писок. Дуже розумна поведінка. Це навіть тактику має набриднути. Не те, що стратегу.
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Сергій ФУРСА
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Одним словом - сцикло...Він як "увідєл мір в глазах у Путіна" так післі цього вже нічого іншого бачити не може...
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коли вже цей наркопет остаточно позеленіє ....
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"Ой дурак ...". Зрозуміло що сцикло неадекватне, але хлопців шкода.
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Осягнути зможе лише той, хто відчув біль втрати на власній шкірі.
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Обкуренный зеленый г..дон. Пусть кровь всех погибших после твоего прихода падёт на тебя и на твоих выплодков...
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Коли вже ця зелена блоха зрозуміє, що він не президент і піде геть за особистим бажанням ф чим раніше, тим краще, щоб його потім не запроторили в кутузку, як зрадника.
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Переборовши огиду, подивився відео - так воно ж ледве мовою ворочає, запльот йєзикайєця, висловило співчуття "одному" загиблому воїну, і ше шось брєділо. Заявляло шо спить не більше шести годин на добу - то всю ніч оргія, розчухуйєця під вечір і знову оргія. А тут вихопили з ліжка "нє свєт ні заря", ранесенько - в часов одінацать дня, а воно вжопу бухе
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Воно реально угашене.Або знущається."Хочу висловити співчуття ЗАГИБЛОМУ бійцю !!!"
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Вже якщо, це чмо з ************ і кліпами обралось на посаду, відповідальну посаду!!! Ні в якому разі не знімаю вини з 73% " мудрих" - протест...ХАХА , крім бариги були і інші кандидати, то знайди в собі сили визнати, що ти хороший(можливо) клоун а не президент воюючої країни
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Фашистських кацапів на фарш ! ! !

"Надмірна терпимість Українців до кацапів, закінчується геноцидом Українців..."©

Провокації бувають, але ми впевнено наближаємося до миру, - Зеленський про бій у районі Золотого - Цензор.НЕТ 8593

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Если сегодня утром, как оказалось, «мы уверенно приближаемся к миру», то шо ж тогда война?
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"У нас, на жаль, нема президента України. Є людина, яка виконує роль президента. Виглядає це жалюгідно" - політтехнолог, політичний консультант і директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала (той, хто поранений під час теракту проти нардепа І.Мосійчука у Києві 25 жовтня 2017 року поблизу телеканалу Еспресо TV).

"Ні разу не була згадана Росія, як країна-агресор. Думав, що сьогоднішні події у районі Золотого, де було розведення, бо хибно вважає чинна влада такі кроки шляхом до миру, настане прозріння і розуміння, що Росія - це ворог Ураїни і їй мир не потрібен, росії потрібна капітуляція України. Зеленський тупо ігнорує реальність і знову "талдичить" про якийсь мир з агресором, який напевно тільки йому здається перемогою, а не капітуляцією", - зробив висновок Віталій Бала.
https://espreso.tv/news/2020/02/18/*********************************************
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Вот и логический результат преЗЕденства яНеЛоха. Никто НЕ БУДЕТ принимать страну серьезно где правит клоун и его поездки за рубеж проходят как гастроли клуба с целью побольше насмешить и шокировать людей своим примитивом и необразованностью. Устроить ультимативную истерику,что бы не дать выступить Порошенко - и какой глава государства способен на такое, чтобы не видеть быстро летящий вниз имидж Украины, но удовлетворить свои ничтожные амбиции и при этом поет себе дифирамбы.Oчередной позор на веь мир. И как долго это Горе еще будет???
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Ну дай то конечно Бог ,но ведь это может повернуться так ,что придётся приближаться к Ростову .
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