 Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Радио Свобода

"У нас было заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с вопроса провокации, которая сегодня произошла утром на контактной линии. Хочу вам сказать: у нас мощная армия, провокации бывают, армия, соответственно, сильно ответила. Я хочу вам сказать, ситауция полностью контролируется нашей армией", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываем международное сообщество осудить российскую атаку в районе Золотого, - МИД Украины

"Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров… Курс относительно того, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру", - заверил Зеленский.

Зеленский также выразил соболезнование в связи с гибелью украинского воина и пожелал всего самого хорошего раненым воинам.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.