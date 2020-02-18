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 Политика Украины, Общество
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Все про:книги (489) Бородянский Владимир (95)

 "Сегодня 60% украинцев не читают книги, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что ведомство работает над тем, чтобы популяризировать чтение и повысить уровень чтения книг украинцами до 60%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Сегодня 60% украинцев не читают книг, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - заявил Бородянский

Министр отметил, что формирование привычки это не быстрый процесс.

"Мы увидим в этом году, как те меры, которые мы предлагаем, изменят тенденцию. У нас тенденция на снижение, а нам необходимо, чтобы тенденция начала расти. А далее мы поймем темпы", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны всеми способами защитить украинский книжный рынок от российских издательств, - замминистра Подоляк

Бородянский заявил, что если ориентировочный ежегодный рост количества читающих книги украинцев составит 5%, то это будет колоссальный прорыв.

"Мы должны объяснить людям, как важно чтение", - констатировал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3176379
 
 
 Топ комментарии
 
Если ваши избератели будут читать книги а не смотреть говноквартал - у вас нет шансов.
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вы цены на книги видели?) то то же...
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Якщо Бородянський напише книгу, то усі порохоботи одразу почнуть її читати, чи не будуть читати "Сегодня 60% украинцев не читают книги, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - Бородянский - Цензор.НЕТ 350 Про це знають лише зебіли. "Сегодня 60% украинцев не читают книги, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - Бородянский - Цензор.НЕТ 4628
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Цены обычно зависят от объема книги и тиража.
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Как говорили классики, бытие определяет сознание. У бедных свои интересы, у среднего класса свои (их совсем немного и команда зеленых готовится объявить на них охоту), и у богатых дворцы за 200 млн евро в голове. Бедных большинство и им не до книг.
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А смысл читать книгу, если по 1+1 идет квартал и сваты?
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Кстати распространение смартфонов привело к резкому росту психических заболеваний у молодежи в США. Совсем не шутка.
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На початок треба навчитися читати... А то у нас 73% виборців імбецили. Про зепутатів не говорю...
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Если ваши избератели будут читать книги а не смотреть говноквартал - у вас нет шансов.
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А какие книги читает Кива, Яременко, Зеленский и т.д. Думаю или никаких или какие -то комиксы.
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Якщо Бородянський напише книгу, то усі порохоботи одразу почнуть її читати, чи не будуть читати "Сегодня 60% украинцев не читают книги, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - Бородянский - Цензор.НЕТ 350 Про це знають лише зебіли. "Сегодня 60% украинцев не читают книги, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - Бородянский - Цензор.НЕТ 4628
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а нафига книги, когда цензор есть... или нет.
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А зачем читать. 60% сейчас смотрят ваши комедии каждый день.
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Он молчал и выглядел идиотом… но заговорил и развеял все сомнения..
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Простой вопрос: Бородянский когда ты в последний раз вообще читал книгу?
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Врёт, очевидно, что 73% не читают, судя по их способностям принимать решения только на основе мантр...
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Вони методички читають, об'яви повій...
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прочитую в середньому одну книгу в тиждень, ціни на книги від 100 грн (тому не всі можуть купити), книги англійською від 300 грн. і якщо людина не читає, не любить читати ЯКИМ чином міністерство це хоче виправити? Вони бачили книги в бібліотеці? Так є варіант скачувати електронні, але мені наприклад не подобається..
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Скудный ассортимент , отсталость от времени один Кобзарь не заменит , сомневаюсь что в ближайшее время что то измениться , ну а бла бла бла это видимость работы ,но не работа
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всё зависит от того, какие книги читают
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Ну і ібанько. Ви, курва, хером на роялі дивитесь. От і вся ваша культура. Сводки информбюро кацапські заставиш читати 60%? Для того, щоб читали, треба, щоб мова була не у підпіллі. Щоб класиків видавали хоча б кожен місяць тисячними тиражами. Щоб письменники були суперзірками. Для цього треба, щоб мінкульт був не збіговиськом хайпонутих нариків, а українським закладом культури. А меле воно, щоб вибити грошиків під якусь муйню.
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муйня вже запланована - дерибан коштів на закупівлю книг у бібліотеки. насправді кількість відвідувачів бібліотек від того не зміниться.
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Рекомендую всім почати читати книжки з Орвела "1984". В ній також відображені результати "світлих" ініціатив самого Бородянського в "Законах про медіа".
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Кількість нечитаючих абсолютно випадково збігається з рівнем підтримки сьогоднішньої політичної більшості.
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Необходимо создавать бесплатные электронные библиотеки, доступные всем слоям населения. Что-то подобное Библиотеке Конгресса ( https://www.loc.gov/ ) или Проект Гутенберг ( http://www.gutenberg.org/ ). Это официальные и бесплатные сайты, и вот по их посещению уже можно собирать статистику. Бумажные книги в наше время - не показатель. Во-первых, очень высокая стоимость продукции, во-вторых, не всегда в бумаге найдешь то, что тебе необходимо. Например, Бородянский видел цены на специализированную литературу ? Справочники по электронике, программированию, медицине и т.д.- цены идут от 800 грн. и выше. В нашем районном центре в технической библиотеке лишь старье, которое таковым было еще во времена моей молодости. Спасают только пиратские сканы из пиратских же электронных библиотек...
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