 Брифинг Зеленского, Хомчака и Данилова по результатам заседания СНБО относительно обострения на Донбассе. ВИДЕО

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены, сообщает Цензор.НЕТ.

СНБО обговорил на своем заседании сложившуюся ситуацию. По результатам заседания проходит брифинг с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.

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