EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  13181  145
Материалы по теме:
Все про:СНБО (3363) Донбасс (20688) операция Объединенных сил (2087) Золотое (159)

 Брифинг Зеленского, Хомчака и Данилова по результатам заседания СНБО относительно обострения на Донбассе. ВИДЕО

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил на своем заседании ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены, сообщает Цензор.НЕТ.

СНБО обговорил на своем заседании сложившуюся ситуацию. По результатам заседания проходит брифинг с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрит ситуацию на Донбассе, - "слуга народа" Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3176377
 
 
 Топ комментарии
 
Генерал хомяк, который устроил илловайский котел, у нас начальник ген штаба это ппц
 показать весь комментарий
 
В отставку этих скотов. Доразводились? Доигрались? Геть! Кто говорил, что разведение безопасно? А теперь покидаете наблюдательные посты? Не отражаете наступление, народ бросили в фактической оккупации. А Золотое было под нашим контролем. Геть, твари!
 показать весь комментарий
 
Зеленський просто урод. Про який мир ти несешь, чмо??
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Краткое содержание выступления говнокомандующего-гениталисимуса:

Брифінг Зеленського і Хомчака за результатами засідання РНБО щодо загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4324
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак, как ты **** провтыкал эту атаку вообще???
Где разведка где анализ рисков???
Нахер такой импотентный генштаб!
 показать весь комментарий
 
 
Не рано ли хороните ? Украина была на карте Боплана ещё в 1648 году. Задолго до Бисмарка.
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли этот поц знаком с историей
 показать весь комментарий
 
 
Судя по флажку, ты давно срыгнул из Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что зелебубик, надо просто не стрелять?
 показать весь комментарий
 
 
Оманский, уходи, нам нужен настоящий ПРЕЗИДЕНТ, а не клоунская тряпка!
 показать весь комментарий
 
 
Как жалок шут на троне короля,
как глуп народ, который то позволил.
https://www.inpearls.ru/
 показать весь комментарий
 
 
Яке ж воно бридке і брехливе, той нач Генштабу. Тьху !
 показать весь комментарий
 
 
От же ж гнида, що його не питають, а відповідь на все "все хорошо прекрасная маркиза..."
 показать весь комментарий
 
 
так а в чём смысл разведения войск если кол-во убитых больше, а обстрелов такое же кол-во?
 показать весь комментарий
 
 
Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

 показать весь комментарий
 
 
Єрмак - це кремлівська шавка. Його батько був дипломатом у посольстві СССР в Афганістані. А може КГБістом під виглядом дипломата і всі зв'язки з Кремлем Єрмак налагоджує через старі контакти свого батька. Його політичні погляди нічим не відрізняються від поглядів старого батька дипломата-КГБіста.
 показать весь комментарий
 
Яке ж воно вражене короновірусом - візьми їх до себе додому, привик приколи кидати та ховатися за спини. А про війну - вона в нього не стояла на порядку денному. Огидне враження.
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз убедился что тварь зеленая до конца срока не досидит.
 показать весь комментарий
 
 
Цей огризок до цього часу бореться за мир.Його виродка треба посадити на передовій суток на троє і подивиться, що від нього залишиться, чмо малороське.Господи, недоумки,ви, хоча усвідомлюєте кого обрали? Чи вам тільки б пожрать, поржать і на все нас "ать?
 показать весь комментарий
 
 
Цього блазня в образі президента не на передовій треба садити, а у карцер за злочин проти держави.
 показать весь комментарий
 
поступово і систематично знищують нашу армію оці дітки-уклоністи. Особливо страдає, гордість України, ракетна галузь. Мабуть по вказівці Путлера ракетна галузь доводиться до вмирання.
 показать весь комментарий
 
 
Хомчаак відповів впевнено, виважено. Мені сподобалося. НГШ людина не однозначна але тим хто закидає йому вину за Іловайськ пропоную прочитати обидві частини одноіменної книги, статті різних авторів яких багато є в неті а не довіряти одному Шапошнікову.
 показать весь комментарий
 
 
Сталин до конца 1941 го года думал что это была провокация.
 показать весь комментарий
 
 
************.Таку прес-конференцію повинні дати комбат комроти комвзводу та солдат а не генерал якому написали допоаідну записку.а през тоже хорош про вірус тарахтить,на часі кацапський вірус.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня ночью не то что, обострение, а лупили очень здорово. А ********** миру собирается в патралирование границы в ЛНР. У него тишина и спокойствие во всем. Боже какое оно дурковатое.
 показать весь комментарий
 
 
То це була провокація?! Чи не той пуйло це зробив, в очах якого зелений «президент миру» побачив бажання припинити війну?! І це після того, як «президент миру» в своїй голові вже припинив війну?! Як же ж підступно! То може вже треба почати думати стратегічно і сходити до психіатра?! Хоча хто ж може передбачити думки і дії божевільних?
 показать весь комментарий
 
 
Осла Оманского на гиляку. И повесить за обрезанный член, скота.
 показать весь комментарий
 
 
Опзж і слуг в окопи і нехай повертають позиції,а Сивоха нехай нашого вбитого вояка везе додому і подивиться в очі сім'і і дітям загиблого.
 показать весь комментарий
 
 
лучше было б , что бы 300тыми были вы втроем... ничтожества
 показать весь комментарий
 
 
Осла Оманского на гиляку. И повесить за обрезанный член, скота.
 показать весь комментарий
 
 
Sergii Ivanov
2 ч. ·

Потужний початок роботи Національної платформи примирення та єдності сьгодні в Золотому, я вважаю, яскравий.
Примирення - формату 120 мм, єдність - формату 1 «200», 4 «300» (якщо вірити офіційним даним). Боюся уявити наступний етап цього торжества гуманізму.
Дякую нашим воїнам, вічна пам'ять загиблому герою.
P.S. Володимир Зеленський, так шо там в очах Путіна? Нагадайте, бдлск.Брифінг Зеленського, Хомчака і Данілова за результатами засідання РНБО щодо загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4198
 показать весь комментарий
 
Чи це не той Іванов, який разом з Мосійук вів програму на г+г "Право на владу", які разом доклались до перемоги клоуна? Чи не стояв він рядом і мовчав, коли Мосійчук розказувала бидлу, що Томос на хліб не намажеш? Падлюки. Гроші коломойського їм вилізуть боком. Одна, яка Алла Мазур вже заробила... на рак.
 показать весь комментарий
 



Хроники Хунты

@JuntaChronicles

Зеленский "забыл" предупредить малоросов, что цена за «мир любой ценой» - это их жизнь.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх