 Брифинг Зеленского, Хомчака и Данилова по результатам заседания СНБО относительно обострения на Донбассе. ВИДЕО

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены, сообщает Цензор.НЕТ.
СНБО обговорил на своем заседании сложившуюся ситуацию. По результатам заседания проходит брифинг с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.
Где разведка где анализ рисков???
Нахер такой импотентный генштаб!
как глуп народ, который то позволил.
https://www.inpearls.ru/
з цими навоюєшся
10:29Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС
25152 20710:28В ходе боя под Золотым двое украинских воинов погибли, четверо - ранены, - экс-замглавы Донецкой ОГА Стокоз
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2 ч. ·
Потужний початок роботи Національної платформи примирення та єдності сьгодні в Золотому, я вважаю, яскравий.
Примирення - формату 120 мм, єдність - формату 1 «200», 4 «300» (якщо вірити офіційним даним). Боюся уявити наступний етап цього торжества гуманізму.
Дякую нашим воїнам, вічна пам'ять загиблому герою.
P.S. Володимир Зеленський, так шо там в очах Путіна? Нагадайте, бдлск.
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
Зеленский "забыл" предупредить малоросов, что цена за «мир любой ценой» - это их жизнь.