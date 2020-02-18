 Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрит ситуацию на Донбассе, - "слуга народа" Арахамия

Об этом рассказал в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы решили, что будем проводить заседание комитета по нацбезопасности и обороны, оно будет открытым", - сказал Арахамия.
По его словам, на комитете заслушают специалистов "со всех сторон", политиков, военнослужащих и экспертов.
Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
Я би з великим задоволенням зараз відправив би Сівоху в окопи до 72 ОМБр, що ця потвора відчула на собі - надо міріцца та пробачати. Тримайтеся побратими!
Все "прорешали" и вдруг такой "облом".
Картина маслом украинского художника Репина "Не ждали" или поговорка "Вот тебе,
бородатаябабушка, и Юрьев день".
Слишком медленно ведете мирный процесс, шибче надо, веселее, с душой.
Сивоха должен дневать и ночевать в Донецке, Портнов - в Луганске.