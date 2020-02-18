 Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрит ситуацию на Донбассе, - "слуга народа" Арахамия

Об этом рассказал в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы решили, что будем проводить заседание комитета по нацбезопасности и обороны, оно будет открытым", - сказал Арахамия.

По его словам, на комитете заслушают специалистов "со всех сторон", политиков, военнослужащих и экспертов.

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"