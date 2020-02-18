 Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этмо заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, намерен ли Кремль нести ответственность за обострение на Донбассе, поскольку российское руководство постоянно заявляет о своем "влиянии" на террористов, он сказал: "Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать".
При этом Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели информацию о том, что сегодня рано утром имело место столкновение "на границе между "Луганской республикой" и украинскими Вооруженными силами".
"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал он.
Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Их даже в Сирии с Ливией нет ? А тут какая то Хохляндия - отщепенка руского мирка !
Не ругайте Бубочку, он сделал всё как надо, это бендеровцы воду мутят.
Вот вам подарок, игра на рояле (к сожалению не креативная по Зеленскому) для овец, то есть для вас, для стада, спасибо youtube
Овцы любят игру на рояле
диванов своих не жалеючи.
У вас же запоребриком "шменился шаштав", иди на списание по стрелочке
глазам Путина понятно, что он не хочет войны, а Зеленский не смог её
предотвратить и подставил хорошего человека!
Зеленский и все "73%" должны стать на колени и извиниться перед Россией.