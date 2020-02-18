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 Происшествия, За рубежом
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 Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"

В Кремле заявляют, что ставить вопрос об ответственности России за обострение на Донбассе "совершенно неправильно".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этмо заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, намерен ли Кремль нести ответственность за обострение на Донбассе, поскольку российское руководство постоянно заявляет о своем "влиянии" на террористов, он сказал: "Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать".

При этом Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели информацию о том, что сегодня рано утром имело место столкновение "на границе между "Луганской республикой" и украинскими Вооруженными силами".

"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле отреагировали на идею Зеленского: Совместное патрулирование границы нужно обсуждать с представителями "Л/ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/n3176371
 
   
 Топ комментарии
 
Что и требовалось доказать. Ихтамнет и мы не причём, проводите дальше переговоры...
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не пались...сразу и отбрехиваться...
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С мыслью согласен. С формой написания преЗЕдента - нет.
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Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"... - МАРАЗМ КРЕПЧАЛ - Ну да, нужно тупо мычать, шо ихтамнетЪ
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Опа ча,на злодію і шапка горить.Вже з подворотні піскоструй зажурчав!
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А как же иначе ! Причем здесь запоребриковский улус со свои каганом ?
Их даже в Сирии с Ливией нет ? А тут какая то Хохляндия - отщепенка руского мирка !
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Оце новина. Хтоб сумнівався, що козломорді лідери срашкі скажуть щось інше. Але, згадаєио вислів Степана Андрійовича Бандери (якщор повилився - перепрошую) - не так страшні мацьковскі воши, як наші гниди. Як там одна з гнит тільки гно сказала, радник нашого "Вяликаго президента" - свинохряк сивоха (не плутати з сивухою) - просто потрібно усім українцям вибачитись перед ОРДЛО, і все буде гаразд. Покидькі квартальскі.
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дык, прикиньте человека которого ни за что пытаются привлечь. если такого дiйсно упекут и шо, жестокая отомсть не последует?...Да я сам бы стал в таком случае извергом, а уж если бы у меня были боевые друзья, про яких я колись дбав, то й сам бы полишився без роботи...ВОт себе головняк заимел шут гороховый... понятно ,шо пока у руля, хiба що електорат(всковырнет) ну,а там, начувайся...
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Если ******** там не при чем значит пора начинать наступление на Донбасс!
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Перед Зеленским Владимиром Александровичем стоит важная и ответственная миссия - путем "разведения" сдать братской России как можно больше украинской территории . А порохоботы они только мешают ему в этом трудном и значимом для Владимира Путина деле .
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Молодці! Якщо дивитись зі сторони орди, то молодці так і потрібно робити з терпілами миролюбивими...
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"Говорить об ответственности России "совершенно неправильно" Бубочка гундосая с ним согласен.
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ждём, как ловко и юиорно, зеленский вышутит эту атаку рашистов.
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Нетрудно было предположить, что этим все закончиться. Почему очевидные всем вещи не были очевидны ЗЕ- большой вопрос. При Порошенко уже отводили. Поняли, что это не работает. Зачем снова? Если по честному, пусть берет миротворца Сивоху и еже с ними и едут на передок, разгребать что натворили. Наверное, удобно прятаться за чужими спинами? И вообще не можещь ср_ть, не мучай жопу! Пора возвращаться в шоу-бизнес.
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ПЕСков -ГАНДОН,а где же главнокомандующий оманский гандон
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а, шо презедент еще хочет увидеть в его глазах?!
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Если расия не может контролировать своих боевиков,то становится очевидным,что их нужно просто уничтожать.
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Тут з пєсканутим важко не погодитись. Говорити - неправильно, правильно мовчки стріляти у відповідь.
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Так так зеленый агент и не говорил про Россию. Как в кремле и приказали.
Не ругайте Бубочку, он сделал всё как надо, это бендеровцы воду мутят.
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Ну что, ЗЕбобики, довибирались "бубочку" в президенты?
Вот вам подарок, игра на рояле (к сожалению не креативная по Зеленскому) для овец, то есть для вас, для стада, спасибо youtube
Овцы любят игру на рояле
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Русня накидала порохоботам для набрасывания, вот и лают ********** на Зеленского,
диванов своих не жалеючи.
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Саратовско-самарский уголовник, разве ты еще жив?
У вас же запоребриком "шменился шаштав", иди на списание по стрелочке Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно" - Цензор.НЕТ 3931
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порохоботский галлюциноген в действии.
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КПРФ - коммуно-фашистская РоисФедерастия
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А какая правильная? "Мы имеем влияние, мы поставляем оружие, мы направляем военных инструкторов, добровольцев, отпускников и заблудившихся, но мы не при делах"! Такая правильная?
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Вы же не остолоп: туалетный ершик вас подталкивает, как и амеров в Сирии, мочить ихтамнетов, бо вы же видите , шо официозно в отказную пошел.
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Дозвольте Клоуну подивитися через Skype ***** в очі.
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Может пора арестовать Зеленского? Ведь в по
глазам Путина понятно, что он не хочет войны, а Зеленский не смог её
предотвратить и подставил хорошего человека!
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Русня накидала порохоботам для набрасывания, вот и тужится ********** фейкомёт.
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Та дайте вже муйлу толком гигнути, йоршик оф тойлет бовл до Гааги , даст бог, и не доедет... Зачем растягивать удовольствте... Вы там часом садомазохизмом не замараны?
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Нахер Гаагу, валить этих сук на месте, как паршивых собак!!
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Только за мид Украины не удобно.
Зеленский и все "73%" должны стать на колени и извиниться перед Россией.
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Песков пургу гонит - так это в Кремле называют.
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Имхо,туалетный ершик на Нобеля тянет, за честность, открытость и утонченный намек , мол, мочить захватчиков на Донбассе, бо всеравно ихтамнет...
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О по ходу весна і літо буде в нас гарячі,земельний ринок,вода в Крим,вибори в ордло ого скільки змінних...
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На территории Лугандона находятся 2 корпуса 8 российской армии Южного военного округа РФ,которые получают полностью зарплату,боевую технику, оружие и обмундирование из РФ, командиры которых кадровые российские офицеры, которые выполняют приказы исключительно российского командования, а не каких-то там клоунов в Донецке и Луганске. В эти корпуса принимают по контракту в наемники местных жителей, но это не меняет их статус, как российских военных частей.
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предлагаю запустить здесь тотализатор, мол кто быстрее отойдет - хромая лошадь или муйло... а песьков , то оторви и выбрось... взнос -лайк, ща я самолайкну, мол, оба, туда им и дорога.
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Зебіли їм вірять. Нелох поручився.
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Мабуть, навчились у лохів, що вірять ******* порошенкові
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Біднесеньке зебіленя, ****** Порошенко, біля зеленського єталон честності і гідності, хоча у порівнянні з середньою лудиною і патологічний брехун. Просто Порошенко, коли бреше, то хочаб робить це більш менш грамотно, оно, ви ж бидло, голосували нього ще завзятіше, другого туру не знадобилося. Ваше же зелене гівенце бреше, тупить і гирже. На нього видуться зовсім критини.
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Прокомментировал до самой атаки, или после? Впрочем, без разницы
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Если россия не имеет влияния, то нужно аннулировать минские договоренности.
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Який "кордон луганської республіки"? Туалетний єршик Письков сам же казав що не визнав ці кордони, а це означає що їх там нема. Тому мочити в сортирах тих хто на тому "кордоні" обстрілює Україну.
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