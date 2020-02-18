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 Призываем международное сообщество осудить российскую атаку в районе Золотого, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе во вторник утром.

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала спикер украинского МИД Екатерина Зеленко на странице в Твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проинформировали ЕС об эскалации со стороны России и призвали партнеров к решительной реакции", - сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Призываем международное сообщество осудить российскую атаку в районе Золотого, - МИД Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176369
 
 
 Топ комментарии
 
А вообще смешно... вначале отводят войска, выполняют все хотелки хуйла. А потом просят "осудить". Европейцы уже послали зебилов в ПАСЕ и будут посылать далее и далее.
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Пусть осудят за одно отвод войск имени главЗебила в оном.
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Да европейцы уже поняли, что он так хочет мира, аж штаны готов снять и нагнуться. Думаете они будут ему мешать? Им так даже проще, одной головной болью меньше.
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Пусть осудят за одно отвод войск имени главЗебила в оном.
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А вообще смешно... вначале отводят войска, выполняют все хотелки *****. А потом просят "осудить". Европейцы уже послали зебилов в ПАСЕ и будут посылать далее и далее.
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Да европейцы уже поняли, что он так хочет мира, аж штаны готов снять и нагнуться. Думаете они будут ему мешать? Им так даже проще, одной головной болью меньше.
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"Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров… Курс относительно того, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру", - заверил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3176381

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Призываем международное сообщество осудить российскую атаку в районе Золотого, - МИД Украины..Таки заяви мають зміст коли Армія України стоїть під Ростовом!
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Нехай Зєлєнскій спочатку осудить, як належить. Нехай назве "провокаторів" справжнім іменем. Бо як світове співтоварисиво може засудити Альфу Центавра, тим паче санкції проти неї ввести. І так, до пуцина подзвонити не забути.
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Он может. Ведь он главного провокатора с Новым годом поздравлял и желал ему всяких успехов.
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Да, зато своих защитников забыло поздравить
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он к ним даже в госпиталь ни разу не нашел времени зайти. Зато успел посетить Оман, Италию, Германию, Францию, Израиль, Японию, Польшу, Эстонию, США и тд. и тп.
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ага... еще бы ногами засучили ... ограничились призывом... я тоже призываю осудить избирателей этих слуг народа и писюнькового пианиста
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При Порошенко, после таких провокаций, наша артиллерия уничтожала опорники сепаратистов и военные ВСУ продвигались вперед. Это было в сто раз эффективнее, чем всякие нормандские встречи и многочисленные обеспокоенности западными партнерами путина.
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международное сообщество - " ууууууууууууууууууууууууу сууууууууууууууки!"
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после того, как 13 млн люмпенов выбрало "табуретку" президентом, миру нас насрать. потому что населению Украины насрать на свою страну.
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Там взаимозачёт: государству тоже было всегда насрать на население.
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Государство, это и есть население. Хотите жить недолго и плохо - выбираете президентом наркомана и клоуна. Дошло, что натворили - устраиваете майдан. Все очень просто.
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Самое интересное, что обсуждают это Закликаємо міжнародну спільноту засудити російську атаку в районі Золотого, - МЗС України - Цензор.НЕТ 1003 Закликаємо міжнародну спільноту засудити російську атаку в районі Золотого, - МЗС України - Цензор.НЕТ 8900 истинные патриоты Украины.
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А не нужно было страну в цирк превращать, тогда не пришлось бы изумляться "почему люди выбрали клоуна?".
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Обеспокоенность они готовы хоть каждый день вырожать...
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аж целых 6 часов мид молчал!
****, адски быстрое реагирование!
наверное, все это время согласовывали заявление со своими кремлевскими курторами?!
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Литва обеспокоена военной эскалацией в районе Золотого, - Линкявичюс 18 февраля, 2020 - 10:32. Об этом он сообщил в Twitter.

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Минская реализация невозможна без прекращения огня"
Россия инициировала заседание Совбеза ООН по соблюдению Украиной Минских соглашений. Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по вопросу Украины.18 февраля в 22.00 по киевскому времени в Нью-Йорке начнется заседание.
Открытый брифинг Совбеза ООН созывают по инициативе России, в связи с пятой годовщиной заключения Минских договоренностей.
По требованию Украины, спецзаседание проведет Генассамблея ООН. Обсудят российскую агрессию и ситуацию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.
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17.02.2020. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает Министерство энергетики Литвы. Спор Литвы и «Газпрома» длился почти восемь лет, решение принято в последней инстанции.
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Нехай ще дристайка з янєлохом скажуть п...ну "прікраті стрєлять".
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Сначала нужно самим осудить виновного,допустившего это.
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....обвинения БЕСПОЧВЕННЫ и выражаем ГЛУБОКОЕ ОЗАБОЧЕННОСТЬ !!!
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Бубочка отправит МИД в отставку. Явно не сходится с его словами
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Вы что идиоты???
Осудить? Серьезно?
И даже озабоченность не выразите? Глубокую...
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Патрулировать скоро начнете уже и примиряться?
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Предлагаю Сивоху привязать к дереву на передовой в Золотом.
Может перестанут стрелять?
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может и перестанут. а то ещё попадут и пол района говном забрызгает.
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Да нет лучше пусть они воюют вместо нас, и освобождают нашу землю.Да зедебилы?
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Хай спочатку главЗебіл вилізе з сраки ху..ла!
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Озабоченно подрочить европейскому сообществу...
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Спочатку ти сам відмовляєшся від опору, а потім кричиш - спасітє!
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А что Зеленскому, в его "ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну" (цитата Зеленского).
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призываем? Так вы же сами этого желали, а теперь призываете.
Надеюсь, зебилы уже выстроились в очередь в военкомат...
Не знаю, Украину ли защищать, но оманского осла просто обязаны. Призываем международное сообщество осудить российскую атаку в районе Золотого, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5011
Расписание самолетов на ростов или тель-авив смотри по ссылке
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Почуєте - ГЛИБОКУ СТУРБОВАННІСТЬ... ПАРАШКА їм бабки літаками возить... Ничего личного.... БИЗНЕС... Поважають того, хто воює і захищає власні інтереси, а не скаржиться.... КОЛИ ВИ ЦЕ ВЖЕ ЗРОЗУМІЄТЕ - КЛОУНИ... ?
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А где же высеры гаранта в Фейсбуке? Или опять обосцан!
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Ты что порохобот?
Да зеленский в тысячу раз больше для Украины сделал, чем остальные все вместе взятые...
Правда пока в фейсбуке, но он скоро научится)))
Знаю один мегакрутой экспресс курс по управлению страной. В Трускавце кажется...
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мда.... и шоб ножкой не забьіли топнуть.
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Львовский метрополитен ретвітнув(ла)









Хроники Хунты

@JuntaChronicles

Зеленский собрал СНБО. Помимо украинских команд также участвовали «Уральские пельмени», «Казахи», «Камызяки». Традиционно СНБО вёл Масляков. В жюри Гусман, Галустян и др.
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Сегодня с ху...й......лом не договорятся.
Вывод:полность заблокировать границу с мордором и днрами.
Арестовать мертведчука и всю его камарилью.
Привлеч Мародера за минские договоренности.
Закрыть тв каналы зик ньюсван 112 интер прямой 5 канал
Предупредить всех олегархов об ответственности.
Тогда чтото в вашей стране изменится.
Да... это груба но другого выхода у вас как Страны нет!
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Толяныч, ты покурил? Так приляг тихонько, не шуми!
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Ему платят исключительно за «притянуть мародера за минские договоренности».
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Потерпите денёк!
Вот завтра, 19 февраля, Сивуха организует диалог с ОРДЛО - и всё успокоится!
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Одни выразили обеспокоенность, другие выразят озабоченность. На этом и порешают. Правильной дорогой идете зесранцы. Сдача Украины продолжается.
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где подтверждение того, что сепары хотят перемирия? они неоднократно заявляли что хлтят всю территорию областей и дойти до киева, каждый день обстрелы. а то что сделал зеля - это отступление под давлением обстрелов
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"Призываем международное сообщество осудить российскую атаку в районе Золотого, - МИД Украины". Це вся "ответочка"? Це ж не завадить здачі української землі і виборам на доМбасі?
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Угм... А шарахнути добряче по сепарах - нє?
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Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области.
Прямая речь: "Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов".

Детали: Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.
По словам президента, зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.
Что было ранее: 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
В этот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".
Однако позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом одно из условий России для проведения саммита "нормандской четверки".


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/29/7230395/

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Сначала стоновитесь в позу когда ОРДЛО и путин может вас "трахать во все щели", отводите необдуманно войска (хотя вас об этом даже волонтёры предупреждали), при этом теряя лучшие позиции обороны, а теперь они будут жаловаться ЕС. Кому вы -мы там нужны!! Всё это ваш результат безмозглого разведения сил на Донбассе. Может после сегодняшнего разгрома ВСУ в Золотом, наш президент и его тупоголовая команда, поумнеют??
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Не-е-е-е Тут нужно глубокую обеспокоенность
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Атака быдла на фронте - это результат того, что наговорил Зеленский в Аушвице и Мюнхене, - политолог
18.02.2020, 12:30 • 898 • 0

Атака быдла на фронте - это результат того, что наговорил Зеленский в Аушвице и Мюнхене.
Недавний нервный вопрос Путина в телефонном разговоре: "Вы собираетесь исполнять Минские соглашения"? и раздражение по поводу "переписывания истории" - это косвенные свидетельства, что Кремль устал ждать сдачи Украины от Зеленского. А ведь, что так будет, Путина уверял Порошенко.
Выиграв выборы, Зеленский дал Путину шанс завершить войну, но проблема в том, что Зеленский пока еще не понял (возможно, сегодня поймет), что Путину плевать кто и где гибнет, есть санкции или нет, построена ли больница в Задрищинске.
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Путин стремится решить только две задачи: сохранить пожизненно свою власть и заставить американцев подписать Ялту-2.
Обострив ситуацию, Путин принуждает Зеленского сказать: "Все, хватит воевать, давайте разговаривать с Пушилиным".
Это проверка на прочность. И эта ситуация была предсказуема.
Читайте также: "Всі в паніці, що це наступ, що наші території будуть захоплювати": мешканка Золотого розповіла про ситуацію в місті
Ответ и действия Зеленского по итогам совещания РНБО гораздо важнее, чем няни для инвесторов.
Быдло обязано получить достойный артиллерийский ответ.
Если этого не произойдет, то рейтинг поддержки Зеленского покатится вниз.
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Сергей ЗАПОРОЖСКИЙ
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