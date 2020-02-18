 Призываем международное сообщество осудить российскую атаку в районе Золотого, - МИД Украины

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала спикер украинского МИД Екатерина Зеленко на странице в Твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проинформировали ЕС об эскалации со стороны России и призвали партнеров к решительной реакции", - сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

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Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.