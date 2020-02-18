 Вместе с Офисом Президента убеждаем 12 депутатов "Слуги народа" поддержать рынок земли, - Арахамия

Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в "Слуге народа" есть достаточно голосов для принятия законопроекта о земле. В то же время во фракции есть те, кто не поддерживает.

"У нас есть 12 или 13 депутатов из всей фракции, которые сейчас высказываются против (рынка земли. - Ред). Мы с ними общаемся, это нормально. Мы стараемся убедить ... я и Офис Президента, мы вместе", - сказал Арахамия.

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Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.