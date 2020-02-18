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 Политика Украины
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Все про:ВР (24416) земля (1674) Арахамия (246) Слуга народа (669) Офис Президента (261)

 Вместе с Офисом Президента убеждаем 12 депутатов "Слуги народа" поддержать рынок земли, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" есть 12 депутатов, которые не хотят поддерживать законопроект об открытии рынка земли.

Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в "Слуге народа" есть достаточно голосов для принятия законопроекта о земле. В то же время во фракции есть те, кто не поддерживает.

"У нас есть 12 или 13 депутатов из всей фракции, которые сейчас высказываются против (рынка земли. - Ред). Мы с ними общаемся, это нормально. Мы стараемся убедить ... я и Офис Президента, мы вместе", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас очень много работы", - "слуга народа" Корниенко просит нардепов побыстрее рассматривать законопроект о рынке земли

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3176368
 
 
 Топ комментарии
 
Твари, займитесь обороной страны! Вам бы побыстрее распродать страну и свалить, ппц(((
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Ну ты посмотри как арохимии нетерпится Украиной торговать
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И кто скажет , что это черножопое чмо -адекват?.В то время , когда идет бой, они делят землю.Да будьте вы прокляты в седьмом колене.
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Ну ты посмотри как арохимии нетерпится Украиной торговать
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Эта арахамская скотина в момент наступления кацапской армии на Донбассе, в момент оккупации и войны говорит о распродаже земли? Геть, скот из Рады! Геть! И чтобы духа твоего там не было, сатана. Фак тебе, а не земля.
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС.
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арахамия, арахимия, или арахнамия? да какая разница
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Это не его земля, он - квартирант из Абхазии...
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а 3.14дить депутатів...усіх не пробували...
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Главный Бенециар недоволен? Кофе идёт пить?
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Я вас прошу - уйоб...те на..уй, зелені виродки!
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Твари, займитесь обороной страны! Вам бы побыстрее распродать страну и свалить, ппц(((
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И кто скажет , что это черножопое чмо -адекват?.В то время , когда идет бой, они делят землю.Да будьте вы прокляты в седьмом колене.
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Так їм ця провокація / бій на руку - людей відволікли.
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Скоро все сбегут туда же как и Богдан, надо только успеть им продать землю
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в белом венчике из роз
впереди ара хамия
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До яких пір українці будуть дозволяти людям без батьківщини і без ідентичності красти в нас землю?
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Казковий долбо*об! Добровільно признався у злочині - тиску на депутатів під час виконання ними своїх повноважень. У нормальній країні нормальним прокурором негайно вілкрили б кримінальне провадження. А так це просто буде збережено. Для нормального прокурора. Вкотре переконуюсь, що Арахамія таки дебіл.
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Ну и сколько пачек аргументов предложено каждой депутане?
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Побажаємо кожному зебілу, щоб на його підприємстві головним бухгалтером був повар, інженером - цирковий клоун, в ітр тими ж фрезерувальниками працювали отакі от арахамії.
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От жеж *****...там бій зранку йде і полеглі є, а вони тут же суки в спину всим землею торгують...уроди бл...я зелені
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в свете сегодняшних событий на фронте . принятие закона о продаже земли это самый адекватный ответ врагу
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Видимо они считают, что когда враги захватят землю, продавать её будет поздно...
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Да видел я такие семьи. Обычно когда муж умер, денег зарабатывать некому. Начинают все продавать, чтобы выжить. Потом продают и квартиру. Вроде и мужей дофига.
Фракция большая - а одни бабы.

Правда, скорее, тут другое - простое воровство. К недоумке приходят разводилы, и разводят на продажу хаты. Потом хата продана, а недоумка бомжует на улице.
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А потом оказывается, что бомж продал чужую хату.
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Придурку, а у нас войнушка... якщо ти ще не зрозуміло... ще пару раз відведете ЗС України і торгувати нічим буде...
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Нужно пойти навстречу,- и выделить им землю на глубине 2-х метров.И будут лежать они там такие все мирные - мирные.
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У вас денег нет и не знаете где брать, вот и распродажа земли с молотка, ПРОФЕССИОНАЛЫ грёбаные!Заявы на стол и досвидос, позорище.
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они всегда говорили, что они профаны и дебилы. Какие профессионалы? Партия Ишака.
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с каждым падающим снарядом, цена земли снижается. Депутаты решили подсуетиться....
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А вот это правда. Путин вообще бесплатно ее примет, из рук 73- х процентов.
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Арахламідія не згадує про 10 000 га в одні руки іноземцям як в папуасів і аргентинців , а акцентує на т.з. ринок землі . Якщо буде норма 300 га в дні руки і лише громадянам України то на другий день зєлєбені про цей Закон і не згадають . А що там славко соплю жує ? Не жується ?
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И воду оно откроет, и землю оно продаст - без году неделю в Украине...
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В те що серед холуів е патріоти я не вірю,значить торгуються за сумму за вірне голосування.Де ж ім ще нажитися,як не на землі.Надіюсь скоро ім виділять по два метра на глибині два метра.
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Не все же останутся в Раде. Кому-то придется отъехать в родную гавань. А там и откиздить могут...
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убеждаем 12 депутатов "Слуги народа" поддержать рынок земли, - Арахамия/ трудится -надрывается рожа рыночного продавца цветов советских времён . У мародёров гражданина Израиля Коломойского от земли воюющей Украины слюни до пола.Устроили из Рады восточный базар- первоначально заявили 200 000 гектаров на иностранца, теперь цену понемногу сбавляют.Как бы благодетели великодушно идут на уступки украинцам.

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Давайте. Починайте продавати з окупованих територій.
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кстати, а как собираетесь продавать землю ЛНР/ДНР? И кому?
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ГАНДОНЫ,уйдите,страна воюет,а вы членоголовые идиоты занимаетесь ******
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Всего 12 *******...... на всю фракцию? Не верю!
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Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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Два метра нижче горизонту йому точно вистачить
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Ара хочет стать миллиардером на продаже земли, вот и торопится, пока украинские лохи сопли жуют. Все будет Сухум!
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Нада, от нада АраХамлу пойти потренироваться Казбек продавать...
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Арахамия решил поживиться
Землёй и водой, ушлый абхаз
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