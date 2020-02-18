 Затягивание рассмотрения законопроекта о рынке земли наносит ущерб государству, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он сообщил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наносит ли это ущерб государству? С точки зрения не прямых убытков - зарплат депутатам, а других убытков, за счет того, что не будут приняты своевременные управленческие решения, которые должен принимать парламент. Точно будут такие убытки ", - заявил Арахамия.
Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал коллег по парламенту интенсивнее работать над законопроектом о рынке земли, чтобы быстрее его рассмотреть и перейти к другим вопросам.
Бл***ь - бродячий цирк!
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💀
на 2 метра в глубину.
накормите перед ентим землею, можно забесплатно
но неет, пусть купит ***** свои 2 метра