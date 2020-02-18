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 Политика Украины
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 Затягивание рассмотрения законопроекта о рынке земли наносит ущерб государству, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что затягивание рассмотрения законопроекта о рынке земли приводит к тому, что не принимаются другие законопроекты, что в свою очередь наносит ущерб государству.

Об этом он сообщил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наносит ли это ущерб государству? С точки зрения не прямых убытков - зарплат депутатам, а других убытков, за счет того, что не будут приняты своевременные управленческие решения, которые должен принимать парламент. Точно будут такие убытки ", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал коллег по парламенту интенсивнее работать над законопроектом о рынке земли, чтобы быстрее его рассмотреть и перейти к другим вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не делегировали озвучивать такую позицию, - замглавы фракции СН Кравчук о словах Арахамии про воду для Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3176367
 
 
 Топ комментарии
 
Moжет, вам лучше самораспуститься ? И бремя принятия "нужных решений" больше не будет лежать на ваших хрупких плечиках.
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Лол, без разпродажи не будет чем платить пенсии. Вот и вся зеленомика.
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У той арахамії це зараз найголовніше? Затягивние рассмотрение законопроекта о рынке земли наносит ущерб государству, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1986
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Moжет, вам лучше самораспуститься ? И бремя принятия "нужных решений" больше не будет лежать на ваших хрупких плечиках.
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У той арахамії це зараз найголовніше? Затягивние рассмотрение законопроекта о рынке земли наносит ущерб государству, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1986
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Лол, без разпродажи не будет чем платить пенсии. Вот и вся зеленомика.
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это интернет-сленг, этому выражению уже более 10 лет
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"...не будет чем платить пенсии" - Тебе смешно, так как ты не из Украины и наблюдаешь за крахом экономики со стороны?
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Порошенко без продажи земли справлялся, а слугам необходимо всё распродать...
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та не державі а вам....поспішаете все розпродати та втекти....сситесь що не встигнете
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ара-хамия приди в себя...там ваш развод... ваши ж договоранты обстреляли...
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Какой земли убогий? Судя по тому как вы "результативно" договариваетесь о мире, скоро тут вся земля будет ДНР и ЛНР.
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Щас нам соя обьяснит что низя. Ведь даже патриот и торговый портнер-кум ***** против😷
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Спешит ЗЕлёная плесень. Торопится. Оно и понятно, без закона о рынке земли не будет кредита МВФ, а без кредита уже в марте бюджетники начнут сосать ЗЕлёный леденец вместо зарплаты. Шахтёра госшахт уже сосут.
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На самом деле ущерб государству наносит Зескотинистая команда.
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Фотографам і тамадам все не вдається врятувати економіку, тому терміново треба щось продати, землю бєні, й ахмєткі, воду в Крим. Працюють як справжні наркомани: щось вкрасти і продати щоб було на ширку.
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затягивание продажи земли рушит ваши планы по уничтожению Украины как государства
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Кто еще не понял, что нужно гнать этих одноклеточных бойлеров-менеджеров. Им срочно нужно что большое продать и не важно по какой цене - лишь бы заткнуть дыру в бюджете и чтобы еще заняли денег. На полгода вперед подумать у них мозгов нет - бойлер запрограммирован на 30 дней жизни.
Бл***ь - бродячий цирк!
Верните 95-му кварталу прежний звездный состав и отправьте их на гастроли в ОРДЛО - агитировать волкам вегетарианство!
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Беги Арахамия - тебя точно не пожалеют.
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Во! Пора было кому-то вылезти из-за дымовой завесы, с совместным патрулированием. Вызе-Чиполлино. Ожидаемо. Все- при деле: МИД болтает о патрулировании, Главком- о руссо-цинизме. Странно, но Ермак- затихарился. И только Чиполлино- занят реальным делом- протаскиванием того, ради чего многое и было затеяно.
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уже и так понятно, что приСлуги кремля не дотянут во власти 5-летний срок зельцмана. вот и спешат распродать земельку, чтобы по-раньше с деньжатами свалить в "ростов".
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Затягивание рынка земли делает вас банкротами, вы неуки какое управление страной. Домой посуду мыть, хватит позорить Украину!
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Этот нехороший чебурек наносит вред государству.
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Збиток державі наносить банда "злодійських слуг", яка вже все прогадила і намагається вкрасти останнє. Як там сказав богдаша: "Верю, скоро ( розпродавши Україну) все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко (бюджет пустий), денег нет, но Вы держитесь!!!"
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Це ви, ****, завдаєте збитків державі. Гроші просрали, а тепер вам треба бігом ринок землі відкрити, бо бабло треба.
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А чи не попросив шмаркля ху#ла влаштувати провокацію біля Золотого, щоб відволікти людей від закону про землю?
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" Вы знаете, все это время он маскировался под порядочного человека. Я ему не верю." ( "Бриллиантовая рука")
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Ара хочет стать миллиардером на продаже земли, вот и торопится, пока лохи сопли жуют.
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Абхазское чмо уже наторговалось водой ?
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да закопайте Его в енту укрземлю,
на 2 метра в глубину.

накормите перед ентим землею, можно забесплатно

но неет, пусть купит ***** свои 2 метра
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Дивуюсь кореспонденткам,які як бачу взагалі нездатні задати Арахаміі жодного гострого питання...Він що,гіпнотизує їх своєю екзотичною зовнішністю?..
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