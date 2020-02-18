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 Увеличение пошлины на дизтопливо из РФ повлияет на ценообразование в разных отраслях, - президент Ассоциации международных автоперевозчиков Костюченко

Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко считает, что увеличение пошлины на дизельное топливо из России повлияет на ценообразование не только в транспортной отрасли, но и в промышленности, сельскохозяйственном комплексе, ЖКХ.

Об этом он написал в письме премьер-министру Алексею Гончаруку и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, передает uaprom.info.

Он со ссылкой на СМИ отметил, что в случае проведения правительством антисубсидиарного расследования по просьбе украинских производителей нефтепродуктов по импорту в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России могут вырасти цены на дизельное топливо.

"Такой рост произойдет вследствие введения специальной пошлины на российское дизтопливо, ввозимое на таможенную территорию Украины, - сказано в обращении. - По нашему мнению, принятие такого решения приведет к значительному повышению цен на дизельное топливо, что в свою очередь существенно повлияет на конкурентоспособность украинских международных перевозчиков. Каждый шаг подорожания дизтоплива увеличивает финансовую нагрузку на перевозчиков и уменьшает рентабельность перевозок, поскольку удельный вес топливно-смазочных материалов, а именно дизельного топлива, в себестоимости любой перевозки достигает почти половины".

Кроме того, Костюченко напомнил, что на сегодня уже действуют ставки специальной пошлины на тяжелые дистилляты, которые транспортируются трубопроводами, и сжиженный газ в размере 4% и 3% соответственно. "Это уже привело к снижению доли российского дизельного топлива в его поставках на рынок Украины", - подчеркнул глава АсМАП.

Он подчеркнул, что увеличение специальной пошлины на дизельное топливо повлияет на ценообразование не только в транспортной отрасли, но и в промышленности, сельскохозяйственном комплексе, ЖКХ и повысит стоимость товаров, что в свою очередь будет иметь крайне негативные финансово-экономические и социальные последствия.

В связи с этим Ассоциация обращается к Гончаруку и Милованову с просьбой не вводить ставки специальной пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ происхождением из России.

Источник: https://censor.net.ua/n3176366
 
 
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А й яй яй. Патриотов и торговых портнеров обижают
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А говорили что жить станет дешевле и пройдет эпоха бедности...
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Вам не смешно?У нас война с рф .Аннексировали Крым.ЕС наложили санкции на рф.А мы торгуем гсм.Что нельзя наладить поставки с США???Или мы своими закупками нефтепродуктов усиливваем страну агрессора,а нам возвращаются эти закупки в ввиде мин и снарядов.Я так понимаю!Если война,то на всех фронтах.Закрыть все,что нас связывает с оккупаентом.Даже границу для русских.Или рынок нефтепродуктов из рф идет контрабандой и не платит налоги в бюджет?Или рынок нефтепродуктовкрышует пан аваков?
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У вас не один год война идет, люди гибнут, другие в рашистских застенках, оккупированы территории и потерян контроль над частью границ... а вы о торговле с агрессором, как будто солярка - рашистский эксклюзив и нигде в мире ее больше нет... животные.
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А ВІЙНА НЕ ВПЛИВАЄ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ? А ЩОБ ВІЙНА ПРИПИНИЛАСЬ, ПОТРІБНО НЕ ПРИВІТАТИ пУТІНА НА СВЯТА, А ПРОТИСТОЯТИ МОСКОВІЇ, ЕКОНОМІЧНО НЕ ПІДТРИМУВАТИ мОСКОВІЮ !
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Їх пошлина на ху№ловский дізельтурбує !!! С?кі лагерні, сьогодні москалі вбили і покалічили наших хлопців, а ці срані москвофіли переживають за бариші зароблені на українській крові. Не жантажуйте людей, в світі валом дізеля дешевшого і кращого за рашковский.
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