 Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в обращении Януковича, опубликованном его адвокатом Виталием Сердюком, передает Цензор.НЕТ.
"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - написал скрывающийся в России президент-беглец.
Янукович вновь заявил, что события на Майдане в 2014 году были "государственным переворотом, который разделил страну".
Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".
В Украине будут облагать налогом доходы, поступающие на банковские карты.
Отныне граждане Украины вынуждены будут платить новый налог, которым будут облагаться средства на банковских картах, а также подарки в виде недвижимости.
Об этом, со ссылкой на издание «РБК-Украина», сообщает «Бизнес.медиа» во вторник, 18 февраля.
Теперь, если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа - уплатить налог.
Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.
За подарок в виде недвижимости или автомобиля придётся заплатить 6,5% стоимости.
Примечательно, что налогом с доходов банковских карт будут облагаться все доходы - трудовой, инвестиционный, от продажи, семейный или государственно-социальный.
Даже если человек продал свою вещь в интернете, получив деньги на карту, за неё придётся уплатить налог.
Налог за гражданина уплачивает работодатель, если на банковскую карту приходят зарплата, а также больничные или командировочные выплаты. Не будут облагаться также средства, возвращённые в счёт долга. Правда, в назначении транзакции необходимо указать факт возврата по займу.
Ранее «Бизнес.медиа» информировал, что в Украине вводят новый налог для автомобилистов.
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