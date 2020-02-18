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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4641) майдан (3992) Янукович (30575)

 Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир. ДОКУМЕНТ

Беглый президент Украины Виктор Янукович убежден, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и он готов помочь ему в этом.

Об этом говорится в обращении Януковича, опубликованном его адвокатом Виталием Сердюком, передает Цензор.НЕТ.

"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - написал скрывающийся в России президент-беглец.

Янукович вновь заявил, что события на Майдане в 2014 году были "государственным переворотом, который разделил страну". 

Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".

Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3176364
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы должны быть довольны собой. По любому Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир - Цензор.НЕТ 7608
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Легитимный сам попросил ввести в Украину войска рфии, а теперь у этого овоща "появилась надежда на мир". Конченая ****.
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а ведь мог он и сам обединить страну подписав в Риге бумагу об ассоциации с ЕС...но он должен был выполнять указание рашиста и разорвать страну,,,
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Вава, киздуй на парашу, тебя там все любят и ждут!
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Даже пенькобежец бубочку одобряет. Зебуины,компания этого идиота и вражины вас не смущает?
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На каком бланке написано это обращение?
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Ну вже якщо шерстяний уркаган оцінив ... яяяянеееелохааа... то у ********, все буде добре...!! Мабудь до кіня цього року, десь рвоне... на парашу, чи історичну Батьківщину...
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"Хуже не будет" - в Украине вводят новый налог)

В Украине будут облагать налогом доходы, поступающие на банковские карты.
Отныне граждане Украины вынуждены будут платить новый налог, которым будут облагаться средства на банковских картах, а также подарки в виде недвижимости.
Об этом, со ссылкой на издание «РБК-Украина», сообщает «Бизнес.медиа» во вторник, 18 февраля.
Теперь, если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа - уплатить налог.
Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.

За подарок в виде недвижимости или автомобиля придётся заплатить 6,5% стоимости.
Примечательно, что налогом с доходов банковских карт будут облагаться все доходы - трудовой, инвестиционный, от продажи, семейный или государственно-социальный.
Даже если человек продал свою вещь в интернете, получив деньги на карту, за неё придётся уплатить налог.

Налог за гражданина уплачивает работодатель, если на банковскую карту приходят зарплата, а также больничные или командировочные выплаты. Не будут облагаться также средства, возвращённые в счёт долга. Правда, в назначении транзакции необходимо указать факт возврата по займу.
Ранее «Бизнес.медиа» информировал, что в Украине вводят новый налог для автомобилистов.
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янык единственный из презиков, который хоть кого то посадил)
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Интересно, как сложилось бы, если Янык тогда не зассал и разогнал Майдан ?
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Хорошее письмо, отеческое, но в конце нужно было добавить приглашение сынуле Зеленскому в Ростов, что б было до конца все логично.
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У вора - рецедивиста януковича голос начал прорезать!! Это не к добру!! Наверное скоро заменит Зеленского??
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"После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В. Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране" - Страусиный Пенькобежец Межигорский
Даже Овощ вам говорит - 73 процентные болваны, мы сделали это вместе!
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Зебилоидные, вы таки дождались. Вот и оно. Пока в бумажном виде но если так пойдет и дальше, то бумага материализуется в это существо.
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это еще не подохло на паРаше? неожиданно.
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Как то оно логически не складывается. Реки вспять не текут.
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Ще тільки Янека бракувало у тій нашій "боротьбі за мир"...Ми тоді з тієї боротьби не виберемось ніколи...
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Именно в эти дни выставлять эту рожу с заявлениями! Очень символично и по-гебистски...
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