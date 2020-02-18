EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  4302  31
Все про:ВР (24416) Зеленский (4641) Европейская Солидарность (261)

 Фракция "ЕС" требует вызвать в Раду Загороднюка и Хомчака

Фракция "Европейская Солидарность" требует срочно вызвать в Верховную Раду Министра обороны и Начальника Генерального штаба, чтобы они отчитались стране о ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Мы требуем полной информации, кто и как мониторил ситуацию безопасности вблизи мест разведения войск, и как была допущена подобная ситуация, когда войска противника вплотную приблизились к нашим военным, грубо нарушая режим тишины. Символично, что наступление русской армии началось после сомнительных заявлений Зеленского о возможности совместного патрулирования государственной границы Украины украинскими военными с российскими боевиками из ОРДЛО. Президент Зеленский хвалился, что во время общения с Путиным увидел в его глазах желание мира", - говорится в сообщении.

"Европейская Солидарность" считает, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря укреплению украинской армии, усилению международных санкций против РФ и уверенному курсу Украины на интеграцию в НАТО.

"Мы требуем от власти четких действий для защиты суверенитета страны. Власть обязана немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, немедленно обратиться к странам-гарантам Нормандского формата - Франции и Германии, также к гарантам Будапештского меморандума - США и Великобритании для жесткого давления на РФ и ужесточения санкций за срыв мирного процесса и угрозу безопасности мирных граждан Украины, убийство наших военных", - подчеркнули во фракции.

"Европейская Солидарность" видит в глазах Путина войну", - добавили в пресс-службе фракции.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство Рады должно жестко отреагировать на предложение "ОПЗЖ" отправить делегацию на парад 9 мая в Москву, - "ЕС"

Источник: https://censor.net.ua/n3176363
 
   
 Топ комментарии
 
Они заняты... вместе с зелей наживаются на войне. Так ведь зебилы?
 показать весь комментарий
 
Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

Треба присидента с його подпевалой вызвать.
 показать весь комментарий
 
марадьорят на крови, я бы даже сказал "ЕС" предлагает вызвать в Раду Загороднюка и Хомчака - Цензор.НЕТ 6110
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они заняты... вместе с зелей наживаются на войне. Так ведь зебилы?
 показать весь комментарий
 
 
Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

Треба присидента с його подпевалой вызвать.
 показать весь комментарий
 
 
И еще немножечко перестать стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
Гаранты Нормандского формата - Франции и Германии, -- союзники и торговые партнёры России -- пора знать.
 показать весь комментарий
 
 
И Зеленского, пусть не рячется от народа в трудную годину!
 показать весь комментарий
 
Они прийти не могут. У них головы распухли с перепоя - в форточку не пролазят.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, пиар наше фсё! Это только песюки во время кровопролития парады устраивали, нормальный же министр должен быть в штабе а не перед песюками отчитываться!
 показать весь комментарий
 
 
а также "нормально" отводить войска и сдавать опорники...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо там Упети решили, выводить добровольцев из Иловайска через коридор и безоружных?
 показать весь комментарий
 
 
Так тогда кацапы обещали коридор, а зелё обещали не стрелять, он им так поверил, что наши даже подступы к позициям разминировали, доверчивые пипец...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты мощЬно Петю оправдал, тада канешна...ты наверна знатный специалист в сортах дерьма!
 показать весь комментарий
 
а шо там "служивый" сивушник ужо договорился об отводе рашистских войск с Дебальцево и о совместном патрулировании украинской границы с сепарами ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо, оглох? Методички за 14 год ищеш?
 показать весь комментарий
 
Главком неработоспособен, он еще коксу с утра не нюхнул.
 показать весь комментарий
 
 
Они заняты, с сивохой план примирения доделывают, шоб уже точно не стреляли.
 показать весь комментарий
 
 
Вот сразу же говорил, когда только начались разговоры о "разведении сил на отдельных участках" ( без длительного, хотя бы трехмесячного прекращения огня на все участках без исключений). Что в этом случае Зеленский попадает к Путину в ловушку. и полную зависимость. Объясняю. Зеленкий из штанов выскакивая доказывает что разведение это "благо" это практически "мир", народ и военный матюкаются но вынужденно соглашаются ожидая подвоха А что получает Путин, он в любой момент по своему желанию, обостряет ситуацию, интенсивный обстрел, жертвы, потеря какой то позиции и Зеля перед своим народом выглядит "лохом, капитулянтом, предателем, чмом, клоуном", происходит внутри украинский конфликт, потеря управляемости, расшатывание ситуации. Все так прогнозируемо , и к гадалке не ходи..( Это как с Надюхой Савченко, было же все ясно еще когда она сидела в РФ, а тут ее в Жанны д.Арк произвели, смех и грех, такое ощущение что у нас во власти одни лохи сменяют других и так без конца) Где же наши аналитики, профессионалы, государственники ( или уже все в Канаде, США, Великобритании, Германии)
 показать весь комментарий
 
 
точно. как селекторы Зеко-манды до сих пор могли не трудоустроить такой ценный кадр, как Наденька Савченко. Срочно взять заместителем Сивухо.
 показать весь комментарий
 
 
это программа такая, анонимайзер называется. это может быть ваш сосед
 показать весь комментарий
 
Я знаю. Здесь 90% анонимайзеры. 85% от ФСБ анонимайзируют, и процентов 5 идиотов-порохоботов.
 показать весь комментарий
 
Завгороднюк занят убеганием с эфиров независимых журналистов, когда ему задают вопросы про коррупцию. Не до войны ему, надо бабки прятать.
 показать весь комментарий
 
 
Арахамія ж сказала, що то все не на часі: головне зара - ринок землі. А те, що десь там стріляли, хтось загинув, то все фейк, бо в голові у бубочки війни вже нема і все контролюють патрулі з сєпарами...
 показать весь комментарий
 
 
Требовать можно.У нас же демократия.Точно так же можно эти требования игнорировать,если они выражают мнение меньшинства.К тому же у нас есть главнокомандующий,который этими вопросами занимается,он и решит куда идти, и где, и с кем быть его подчиненным."ЕС" и Порошенко немного потерялись.Петя уже не президент,и не будет им никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Ара про свое-миллиардером на продаже земли хочет стать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх